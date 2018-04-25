5 советов по покупке подержанных шин

Уже почти все «переобулись» с зимы на лето. А у тех, кто до сих пор этого не сделал, скорее всего, просто нет летней резины. Как быть в этом случае? «Донашивать» зимнюю теперь нельзя по закону (с июня по август машина должна быть «обута» в летнюю резину, даже если зимняя давно без шипов), а значит нужно покупать. Если денег немного, лучше купить самые дешевые новые покрышки, чем лезть на рынок б/у. Но если даже из-за бюджетных новых шин семейный бюджет затрещит по швам, выбирайте подержанную резину по этим правилам.

Повреждения

Разумеется, нужно осмотреть каждую покрышку на очевидные повреждения, латки, грибки и так далее. Никаких «грыж» быть не должно. Шины с «грыжами» нельзя брать, даже если продавец дает скидку — они могут быть опасны и неизвестно сколько прослужат. Что бы кто ни говорил, а восстановить шину с «грыжей» до заводских характеристик невозможно.

А вот латки на протекторе — это обычное дело. Их бояться не стоит. Ездить на таких колесах можно без опаски. Главное, чтобы на каждом колесе было не больше двух проколов, и чтобы латки не занимали больше трети ширины покрышки.

Смотрите шину не только снаружи, но и внутри (если берете резину без дисков). На внутренней стороне не должно быть никаких трещин, порезов и повреждений корда.

Дата производства

Смотрите на дату производства шины. Несмотря на то, что покрышки вроде не имеют официального срока годности, все производители в один голос заявляют, что резина начинает терять свои первоначальные свойства примерно через семь лет после производства. Дата производства покрышки всегда указывается на боковине колеса. Она состоит из четырех цифр, обведенных овалом (ни с чем не перепутаете). Первые две цифры указывают неделю производства, вторые две — год.

Глубина протектора

Не забудьте обратить внимание на оставшийся протектор. Точнее — на его глубину. По правилам допустимая глубина протектора летних шин должна составлять не менее 1,6 мм в самом изношенном месте. Я бы не рекомендовал покупать покрышки с глубиной протектора меньше 2,5 мм, потому что на влажном асфальте они уже не безопасны. Чтобы было понятней — почему, приведу цифры: новые покрышки на скорости 80 км/ч шины отводят примерно 25 литров воды в секунду, подержанные — только 10 литров. Именно поэтому в начале я говорил, что любая даже самая дешевая новая покрышка лучше подержанной.

Проверить глубину протектора можно специальным прибором, обыкновенной линейкой или штангенциркулем. Мерить глубину нужно на всех колесах в самом изношенном месте. Кстати, если колеса изношены неравномерно — это тоже нехорошо.

Нарезанный протектор

В последнее время часто продают подержанные летние шины с нарезанным протектором. На первый взгляд, отличить нарезанный протектор от заводского сложно, но если приглядеться, то у нарезанного всегда есть неровности и заусенцы в конце.

Нарезанный протектор опасен в первую очередь тем, что уменьшается расстояние до корда, и на любой кочке или при наезде на бордюр шина может лопнуть. На высокой скорости это опасно, а на низкой просто неприятно.

Балансировочный стенд

Лучше всего договариваться о покупке покрышек рядом с шиномонтажом. Тогда перед тем, как отдать продавцу деньги, можно попытаться отбалансировать колеса. Бывает, что колеса в сборе продают с гнутыми дисками, а иногда и у покрышек есть дефект, который не позволяет нормально её отбалансировать.