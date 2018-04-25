Видео: Минобороны показало три новых броневика

Бронеавтомобиль ВПК-3924 «Медведь» предназначен для доставки восьми бойцов в полном снаряжении под шквальным огнем. В разнесенной защите корпуса вязнут бронебойные пули, клиновидное днище рассеивает энергию взрыва мин. 12-тонная машина с 300-сильным ярославским дизелем может разгоняться до 90 километров в час, а независимая подвеска от БТР-90 выдерживает подрыв под колесом шести килограммов тротила. Трансмиссия у броневика с «Урала», на крышу можно установить пулемет, гранатомет или противотанковые ракеты.

Вторая новинка — легкий бронеавтомобиль «Тигр» с правым рулем. Эта особенность вызвала ажиотаж среди комментаторов видео: едва ли не каждый второй интересовался или высказывал свои предположения, куда отправятся такие машины. Сделанный на военном заводе ГАЗа семитонный автомобиль может нестись со скоростью 150 километров в час и преодолевать бездорожье, а его броня защищает от автоматного огня.

Медицинский вариант «Тигра» не вооружен, зато имеет просторный медицинский отсек со специальным оборудованием.

— Эта машина предназначена для МЧС , — уточнили разработчики.

Пользователям Сети новая техника явно понравилась.

— На такой бы да на рыбаку, по Дальнему Востоку, — написал mem emmo.

— Машины скорой помощи надо заменить на медицинский «Тигр», а то в последнее время слишком много развелось хамов, из-за которых страдают люди, — предложил Вова Вовкинс.