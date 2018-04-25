Geely Atlas: Небо и земля

Cчетверть часа я подозрительно принюхивался и приглядывался к его салону. Тщетно. Ни малейшего намека на фенольный дух дешевого пластика. Никаких азиатских мотивов, светлого плюша, пластмассового дерева или кричащего хрома. Стиль, дизайн, качество, фактура, цвет материалов, тщательность отделки — все это на очень достойном, едва ли не европейском уровне.

Я с удивлением гладил приятную на ощупь кожу кресел, простроченную двойным швом светлыми и темными нитками. С одобрением рассматривал симпатичные ручки-дуги на центральной консоли и неожиданные удобные ниши-кармашки для мелочей в ее боковинах. Оценил кнопки 4WD lock, спортивного и экономичного режимов. Довольно быстро присиделся к креслу. Совершил экскурсию на диван и обнаружил, что если сижу «сам за собой», то перед коленями остается еще целых 8 см свободного пространства, над головой — все десять. Неужто это салон китайского автомобиля? Не верю! В сравнении с обычным интерьером из-за Великой стены этот — что небо и земля. Конечно, если искать достаточно настойчиво, обрящешь обязательно. И я выискал. Чуть грубоватая кожа на руле. Крышка бокса-подлокотника не регулируется по длине. Нет подсветки в макияжных зеркалах. Перчаточный ящик небольшой и внутри совсем дешевый — голый пластик без обивки. Не очень удобный пульт регулировки зеркал слева под рулем. Электронная приборка кажется слегка перегруженной. Однако кроме этих мелких мелочей больше претензий к салону «Атласа» у меня нет.

Когда мы наконец двинулись в путь, удивляться я не перестал. Китайцы обещали превосходную шумоизоляцию — и она в самом деле хороша. На холостых двигатель «Атласа» разговаривает шепотом, и, даже если от души нажать на газ, голос 2,4-литровой «четверки» с трудом пробивается в салон. Трансмиссии не слышно в любых режимах. Пока мы утюжили ровнехонькие магистрали в районе Большого Сочи, «Джили» вел себя образцово. Возможно, руль уж слишком легкий — но не криминально. Машина довольно охотно заныривает в повороты, не пугает кренами. Разве что 149 сил топового мотора в паре с «автоматом» «Атласу» все же маловато. В целом же вновь напрашивается сравнение с земляками — по ходовым качествам все прежние китайские «паркетники» уступают новому «Джили», как говорят гонщики, трамвайную остановку.

Тут мне стал понятен секрет успеха «Атласа» у него на родине: дебютировав два года назад, этот «Джили» уже успел вырваться на третье место среди всех своих конкурентов. В год продается по 300 тысяч таких машин! Вот только продолжал меня радовать «Атлас» ровно до тех пор, пока мы не съехали с гладенького «олимпийского» асфальта на видавшую виды выщербленную бетонку. Куда подевалась отменная шумоизоляция? Я отчетливо слышал гул подвески, шины внезапно стали весьма разговорчивыми, а по задним колесным аркам веселой дробью забарабанили камешки, зашелестел песок. Излишняя легкость руля на неровной дороге стала уже слегка напрягать, а подвеска подробно докладывала обо всем, что попадало под колеса. Словно две разные машины, в самом деле! «Атлас» на гладком асфальте безоговорочно хорош, а к тому, на котором я отправился повыше в горы, чтобы исследовать тайны Воронцовских пещер, появилось сразу несколько претензий. Небо и земля…