Владелец старой Тойота придумал крутое объявление, машину купили за 2 часа 

При продаже своего старого имущества люди прибегают ко всевозможным хитростям, умалчивая о недостатках товара и замазывая дефекты на фото. А вот владелец старенькой Тойоты Королла из Техаса доказал, что можно написать в объявлении чистую правду и успешно продать автомобиль всего за 2 часа.
Продав машину, автовладелец удалил объявление. Однако пользователь Твиттера btredwing98 успел сделать скриншот и выложил его у себя на страничке, чтобы каждый мог прочитать этот шедевр.
Откровенность и художественный стиль бывшего обладателя железного коня не оставили равнодушными многочисленных интернет-пользователей. Почитайте и вы.
«Вы хотите машину, которая будет делать свою работу? Вы хотите машину, которая не доставит вам проблем? Хотите машину, за которую вам никто никогда не сделает комплимент? Вы нашли, что искали. Toyota Corolla 1999 года» Давайте поговорим об опциях: Bluetooth: нет Люк на крыше: нет Клёвые диски: нет Камера заднего вида: нет… но зато есть прозрачное заднее стекло, и у вас есть долбаная шея, которую вы можете повернуть, чтобы посмотреть назад. Позвольте мне рассказать историю. Однажды моя Corolla стала издавать странный звук. Мне было на это плевать, и я проигнорировал это. Звук исчез. Конец. Вы можете вытащить из этой машины двигатель, скинуть её с моста «Золотые ворота», выловить её из воды через тысячу лет, вставить двигатель в багажник, заправить её «Нутеллой», потом повернуть ключ зажигания, и эта ласточка заведётся. Она переживёт вас, она переживёт ваших детей. Вещи, которые ей уже разрешено делать в силу возраста: Голосование: да Секс по взаимному согласию: да Брать машину на прокат: это И ЕСТЬ машина У этой машины есть своя история. Она видела некоторое д***мо. Люди занимались в ней гетеросексуальными вещами. Люди занимались в ней гомосексуальными вещами. Она не станет осуждать вас, как какой-нибудь дурацкий Volkswagen. Интересные факты: С внешней стороны цвет этой машины — серый, но изнутри она — серая. В руководстве пользователя бензин обозначен как «необязательный».