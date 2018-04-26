Владелец старой Тойота придумал крутое объявление, машину купили за 2 часа

При продаже своего старого имущества люди прибегают ко всевозможным хитростям, умалчивая о недостатках товара и замазывая дефекты на фото. А вот владелец старенькой Тойоты Королла из Техаса доказал, что можно написать в объявлении чистую правду и успешно продать автомобиль всего за 2 часа.

Продав машину, автовладелец удалил объявление. Однако пользователь Твиттера btredwing98 успел сделать скриншот и выложил его у себя на страничке, чтобы каждый мог прочитать этот шедевр.

Откровенность и художественный стиль бывшего обладателя железного коня не оставили равнодушными многочисленных интернет-пользователей. Почитайте и вы.