Mazda CX-3: спортсмен в кроссоверной шкуре

Современные большие кроссоверы и седаны от Mazda очень похожи и внутри, и снаружи. Строгий и местами резкий стиль, весомые, серьезные линии в интерьере. А вот родстер CX-5 и кроссовер CX-3 стоят небольшим особняком. Так чем же «тройка» похожа на спорткар и кому она ближе — девушке, или парню?В украинском представительстве «Мазды» не дадут соврать: я давно и планомерно интересовался, когда младший из семейства японских кроссоверов прибудет в Украину. Вопрос затягивался: то завод-производитель не мог справиться со спросом других рынков, то менеджмент дискутировал по поводу цены. Но 2018 год стал годом вывода компактного «полноприводника» на наш рынок.

Стиль да дело

Давайте сразу о габаритах. Автомобиль создан на общей платформе с городским компактом Mazda 2 . Колесная база у них одинакова, и равна 2570 мм. А вот длина у героя нашего теста 4275 мм, что на 20 сантиметров больше «двушки». Прирост — в большей степени за счет переднего свеса, на корму приходится лишь незначительная прибавка. Клиренс, что у моноприводной, что у полноприводной машины составляет 160 мм. Наверное, не очень много для кроссовера, но в городе такого дорожного просвета хватает. Если вы пожелаете выбраться на проселок, то от камешков и острых веток защитят неокрашенные пластиковые накладки на всех без исключения кузовных панелях.

В 2015 году, когда машина только появилась, ее дизайн выглядел очень свежо и даже местами необычно. Спустя три года конкуренты подтянулись, выпустили новые модели в сегменте. Но и сегодня профиль с визуально отсутствующей задней стойкой (благодаря ее матовой поверхности), а также двум волнам, огибающим колесные арки, выглядит постоянно активным, слегка на взводе, что ли. Кстати, пока кроссовер добрался до Украины, он уже успел пройти небольшой фейслифтинг. Главное внешнее отличие — это круглые диодные противотуманки «по пять копеек» вместо больших галогенныхс «глазищ».

Маленький — не значит младший. В кузове компакта на долю высокопрочных сталей приходится около 63%, на ультравысокопрочные (такова характеристика производителя) — 29%, из такого металла сделаны стойки кузова и усилители безопасности. Четыре процента отведены передовым сталям с рекордным пределом прочности выше 1180 Мпа (преимущественно балки бамперов). По словам конструкторов, применение очень крепких и легких сортов стали под обвесом не только повышает безопасность, но и положительно сказывается на развесовке, улучшая управляемость,.

18-дюймовые колесные диски с широкими шинами выглядят хорошо (в базе — 16-дюймовые колеса). Но есть один нюанс: в машине всего 4 колеса, «запаска» отсутствует как класс. Вместо нее — компрессор и баллончик с вулканизирующим гелем. Для Европы и Америки решение оправданное, в Украине я бы подумал о докатке.

Необычно, но знакомо

Попав в салон Mazda через широко распахнувшуюся дверь, моментально вспомнил свои осенние путешествия на родстере MX-5. Дизайн торпедо очень похож. Но всмотревшись, все же замечаю отличия — немного не там расположена «аварийка», центральные дефлекторы не такие. Консоль позаимствована у Mazda 2, блок климат-контроля и боковые дефлекторы точно такие! Таки похож. Впечатляет, что, несмотря на компактный класс, все внутри сделано добротно — дефлекторы крутятся без люфтов, кнопки даже минимально не болтаются, а все стыки — ровные и с минимальными зазорами. Собственно, подобный уровень работы с деталями, граничащий с премиальностью, имеет место и на «двойке».

Диапазон регулировок кресел очень большой. Подойдет и маленькой хрупкой барышне, и большому мужчине.

Торпедо — микс решений других автомобилей марки. Приборная доска с единственным аналоговым прибором — тахометром — читается неплохо, но на нее почти не обращаешь внимания. Ведь у нас есть проекционный дисплей, на который выводится и спидометр, и подсказки навигации, и «привязка» передней камеры к другому автомобилю, и датчики мертвых зон. Последнее, кстати, очень удобно. При желании перестроиться сперва даже в зеркала не нужно смотреть — если видишь краем глаза оранжевый огонек, значит, нечего соваться. Если же датчики молчат, убеждаемся в безопасности маневра и перестраиваемся. Рулевое колесо, кстати, также по форме напоминает спортивное, и диаметр небольшой, и спиц три. Только нижний сектор не срезан.

Качественная музыка очень редко встречается на машинах этого класса.

Спидометр малозаметен на приборной доске. Но он отлично читается на проекционном дисплее.

Мультимедийная система MZD CONNECT с 7-дюймовым сенсорным экраном хитрая: при стоянке и на скорости до 8 км/ч ею можно управлять через дисплей, дальше — только через джойстик. Безопасность, как ни крути. Навигация NAVTEQ и считывание аудиофайлов даже с обложками треков со смартфонов — в плюсах информационно-развлекательной системы. Главный недостаток — отсутствие поддержки протоколов Android Auto и Apple CarPlay.

На дисплей мультимедиа можно вывести картинку с работой современных систем автомобиля.

Для комплектации STYLE+ предлагается кожаная обивка кресел с тканевыми контрастными вставками. Водительское кресло оснащается механическими регулировками с большим диапазоном. И рослому мужчине, и хрупкой барышне удастся настроить кресло под себя. Но вот где места немного, так это на втором ряду. Приготовьтесь, что если за рулем сидит человек с ростом 182 см, то колени взрослых пассажиров будут слегка касаться передней спинки. Благодаря слегка приподнятому заднему дивану в сравнении с передним рядом, галерке хорошо видно дорогу, а детвору должно меньше укачивать.

На этом фото весь кроссовер — качественная кожаная отделка, спорт-режим и удобный джойстик мультимедиа. Багажный отсек по умолчанию вмещает 350 литров поклажи. Эту цифру можно немного увеличить, если убрать фальшпол вниз. В самом трюме — компрессор, а также сабвуфер. Напомню, что запаски у кроссовера нет. Если сложить и спинки второго ряда, получим 1260 литров. Но чтобы вместить весь багаж при поездке семьей из трех человек, пришлось полностью демонтировать и полочку, и панель фальшпола. Такая радикальная конфигурация — еще один способ увеличить объем багажника.

Багажник не самый большой, но семья уместит поклажу для путешествия.

Запаски нет — плохая новость, хороший сабвуфер — это хорошая.

150 делим на четыре

Еще одна вещь, которая роднит героя нашего теста со спорткаром — это силовой агрегат. 2,0-литровый мотор мощностью 150 л. с. доступен на украинском рынке только с системой полного привода. На моноприводной версии устанавливается дефорсированная до 120 сил версия этого же двигателя. Интересно, что на рынках Европы машина также предлагается с дизельным силовым агрегатом, но у нас в номенклатуре CX-3 — бензиновое царство.

9,6 секунды до «сотни» — честный результат, который достигается в режиме «Спорт» и сопровождается приятным баритоном выпускного тракта. Аппетит у машины вполне бензиновый, сопоставимый с даунсайзинговыми агрегатами некоторых конкурентов. По трассе со скоростью 100-110 км/ч кроссовер потребляет 6,5-6,7 литра на 100 км. Если ехать медленнее по плохой дороге, то расход возрастает еще на пол-литра. По городу легко можно уложиться в 8-8,5 литра на «сотню».

Автомобиль отлично держит дорогу, благодаря относительно небольшой колесной базе уверенно уворачивается от препятствий, и крены при том незначительны. Спереди установлены стойки «Макферсон», сзади привычная балка.

Но ходовая в то же время не кажется сильно зажатой, поездка вглубь Украины по неважнецким дорогам не испортила впечатлений от машины. Возможно также за хорошую управляемость нужно благодарить систему G-Vectoring Control (GVC). Она управляет отдачей двигателя в ответ на повороты руля и гарантирует плавное перераспределение нагрузок, действующих на автомобиль при торможении, разгоне и повороте.

Если ехать с адаптивным круиз-контролем скучно, то можно следить, как машина распознает дорожные знаки. Эксперимент показал, что «японец» не замечает знаки ограничения скорости, которые расположены чересчур далеко от проезжей части. За 1000 пройденных километров нам попались такие всего раза четыре. Также система слежения за впереди едущими автомобилями и пешеходами все время показывает, видит ли она машину и индикаторами разных цветов на проекционном дисплее подсказывает, безопасную ли дистанцию выбрал водитель (белое — все хорошо, желтое — внимание, красное — тормозите). Если реакции от водителя не поступало, то машина сама прибегнет к торможению.

Выбор трансмиссий невелик, а точнее отсутствует и вовсе. 6-ступенчатая коробка-«автомат» с ручным режимом практически всегда работает плавно и почти незаметно. Кроссовер с автоматически подключаемым полным приводом не имеет даже отдельно выделенного внедорожного режима. Хотя срабатывает он достаточно быстро, отвечая подключением кормы на пробуксовку передней оси.

Отличное неКупе

Если вы хоть немного в душе практик, вы никогда не купите двухместный родстер. Но Mazda предлагает отличное решение — легкий кроссовер с таким же мощным мотором и стильным красным металликом. Добавляем то, чего нет у МХ-5 — задний ряд кресел, системы безопасности и твердую крышу над головой. Такой себе приятный микс. Приятного аппетита!