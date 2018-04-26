Колесо обозрения начало округляться: сколько оно будет весить

У ярославского колеса обозрения начали появляться конкретные очертания. Рабочие уже вовсю ставят конструкции на каркас. И уже стало видно, каким примерно будет это колесо в диаметре. Правда, будет оно чуть шире, чем кажется сейчас — ещё не все детали прикручены.

И по весу тоже будет внушительным.

— 220 тонн весит, — говорят сотрудники, возводящие аттракцион. — В Геленджике еще больше — там около 400 тонн такое колесо.

Аттракцион будет грандиозным — позолоченным. Правда, вокруг него и скандал вышел грандиозный. Градозащитники выступили против колеса обозрения, заявив, что оно испортит все панорамы.

А мы подняли дрон на высоту будущего аттракциона и посмотрели, что с него вообще будет видно.

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