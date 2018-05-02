Lexus NX: хватит стесняться

Тест-драйв обновленного Lexus NX

Обновленный кроссовер Lexus NX выглядит пришельцем из будущего: но только внешне. В салоне водителя поджидает старый добрый консерватизм, от которого делающий упор на моду и стиль бренд до сих пор не рискует избавиться. Корреспондент «Газеты.Ru» одной из первых изучила, чем обзавелся NX и попыталась разобраться, идут ли модели на пользу такие компромиссы.

Дизайн кроссовера Lexus NX, который появился на рынке в 2014 году, сразу же поделил мир на два лагеря: тех, кому он по душе, и на рьяных хейтеров. Еще тогда можно было сказать, что автомобиль с такой футуристичной и новаторской внешностью будет считаться необычным и в каком-нибудь 2050 году. Собственно, с приходом обновления модели в этом утверждении ничего не изменилось:внешне NX по-прежнему выглядит, как автомобиль из будущего. А нравится вам это или нет — уже другой вопрос.

Даже поставив рядом предыдущую и новую модель, придется постараться, чтобы найти все отличия. Но они есть. Самый яркий и заметный акцент — изменение внутренней части светодиодных фар. Само обновление связано с тем, что фары дополнили системой адаптивного управления дальним светом (AHS). Теперь их дизайн стал перекликаться с дизайном фар у купе Lexus LC . Впервые у NX появились указатели поворота с последовательным включением светодиодов как спереди, так и сзади.

Посвежела фирменная веретенообразная решетка радиатора. Пропорции ее остались прежними, а вот в оформлении появился ряд горизонтальных планок, который ниспадает вплоть до нижней кромки бампера.

У самого мощного и дорогого исполнения F Sport — как всегда свое особое оформление решетки радиатора.

Также в числе изменений — новая, более обтекаемая форма верхней части переднего бампера. Сзади можно подметить обновленный бампер и новые задние блоки фонарей: они получили черную окантовку, а их форма стала более продолговатой. В дизайне бензиновой версии, которая теперь называется NX 300 (раньше она называлась 200t, но отличие названия от NX200 оказалось слишком неочевидным), появились хромированные патрубки выпускных труб увеличенного размера.

Гибридный же NX 300h украсили матовыми хромированными накладками, которые перекликаются с любимым Lexus веретенообразным мотивом.

В целом это все главные изменения, на которые рискнули пойти в штаб-квартире при работе над делающим 30% продаж марки в Европе кроссовером NX.

Очевидно, что в Lexus очень дорожат созданным образом, который получился настолько самобытным, что делать более серьезные изменения просто страшно. Ну или бессмысленно.

Эксперименты они оставляют для других своих моделей, которых со времен появления NX в портфолио марки заметно прибавилось. Один UX чего стоит — только вышел, а уже сколько споров и ожиданий.

Если осторожность при работе со внешностью этого монументального создания можно понять, то в случае с начинкой появляются вопросы. На презентации заверили, что большая часть центральной панели была обновлена. В целом это действительно так: к примеру, оба дисплея у NX стали побольше.

Часть лишних кнопок на панели, которые многих приводили в замешательство, просто убрали — стало поудобнее и глаза перестали разбегаться. Но сам тоннель между водителем и пассажиром справа до сих пор представляет собой грузную многоэтажную конструкцию из непонятного пластика.

Снизу — CD-проигрыватель а-ля Toyota из 2000-х годов, выше — непонятная ниша, которую, словно забыли заделать. Положить туда хочется разве что обмотанный изолентой пульт от телевизора (и это, напомню, у модели со внешностью космолета). Дальше, к счастью, более сдержанная часть управления системами и часы, которые теперь умеют переключаться при смене часовых поясов. Венчает эту «фудзияму» 10,3-дюймовый навигационный дисплей.

Если честно, хотелось бы видеть вместо этого что-то более легкое и современное. При этом в конкурентах модели указаны автомобиль-смартфон Volvo XC60, Mercedes-Benz GLC и, к примеру, Audi Q5, которой тоже есть, что предложить в плане дизайна и технического оснащения.

Зато любовь Lexus к крафтовым, уникальным технологиям в полной мере проявилась в отделке из кожи с исполненными вручную прострочками, а также в деревянных вставках, деликатных хромированных элементах. Работа с материалами — выше всех похвал.

Под правой рукой у водителя удобно расположены: шайба-селектор режима движения, тач-пад, чтобы отправлять NX команды. В подлокотнике спрятана беспроводная зарядка для мобильных телефонов, а также множество USB-портов. Вкупе с удобными креслами, просторным салоном и безупречной шумоизоляцией все находящиеся в машине могут чувствовать себя спокойно и защищено — как в танке.

Едет NX, к слову сказать, тоже как танк. А уж какой именно, зависит от выбранной версии: NX200, NX300 или гибридной NX300h.

Тем, кто присматривает комплектацию подешевле, с 2-литровым 150-сильным мотором, за руль более мощных версий лучше просто не садиться. Разница между ними, как между голым человеком с пустыми руками и щеголем с миллионом рублей в чемодане.

Собственно, примерно столько придется доплатить, чтобы NX, несмотря на свои внушительные формы и вес, стремительно ехал, а не задумчиво плелся по дороге, подвывая, словно в издевку, установленным на нем слабеньким движком. В городе, безусловно, и этого будет достаточно, как для любого семейного автомобиля. Комфортная спокойная езда с сильно заранее продуманными обгонами вам обеспечена.

Но вот продолжительная поездка по трассе или по горным серпантинам не будет и в половину столь прекрасной, как в случае с NX300, а уж если взять NX300 F Sport, то даже и не на треть.

Эти резвые 238 л.с. и, конечно, особые настройки руля и подвески, преображают автомобиль, делая его стремительным, дерзким и напористым. Как говорится, почувствуйте разницу: один только показатель 7,1 секунды до «сотни» против 12,3 секунды, говорит сам за себя.

На трассе на нем приятно «втопить» 130 км/час. Однако при вхождении в повороты на такой скорости все-таки чувствуются легкие крены. Во время затяжных заездов можно перейти в режим автопилота — NX разгоняется весьма плавно, а вот подтормаживает перед впереди идущей машиной чуть резковато.

Понравилось поведение адаптивной подвески, которая умеет подбирать режим работы для каждого из четырех колес автомобиля. Участков с совсем уж плохими дорогами не попадалось, но в городских условиях подвеска вела себя довольно мягко, при этом не возникало ощущения, словно ты словно плывешь на качающемся по волнам корабле.

Получилось так, что NX — это сплав новаторства и консерватизма. NX привлекает к себе внимание внешне, а начинка иногда просто не успевает эволюционировать. Одного полного обогрева стекла для России сколько пришлось подождать. И происходит так со многими, казалось бы, очевидными практическими решениями.

Тем не менее эту модель в России любят как мужчины, так и женщины, которые следят за модой и развитием дизайна, а еще любят быть не как все. И свою заслуженную долю рынка NX, который стоит от 2, 275 млн руб. до 3, 678 млн руб. обязательно получит.