Jaguar E-Pace: аленький и непушистый

Jaguar E-Pace: маленький и непушистый

Запоздалое восприятие трендов в современном, стремительно меняющемся мире грозит полным провалом. В штаб-квартире Jaguar , кажется, вовремя поняли свою ошибку и выкатили для начала F-Pace. Затем подготовили его меньшего брата E-Pace, и вот-вот выпустят электрический I-Pace. Но мы сегодня попробуем в деле «Ешку» — чем она будет бить конкурентов?

Знакомиться с британскими автомобилями всегда интересно: они не такие скучные, как, к примеру, некоторые «немцы» с «японцами», да и передовые технические решения последние годы у них встречаются все чаще. С Jaguar E-Pace я познакомился впервые на специально организованной выставке в прошлом году. Тогда передо мной был предсерийный прототип, и он впечатлил дизайном, проработкой деталей и обещанными характеристиками. Сегодня же в моем распоряжении — кроссовер из серийной партии со 180-сильным дизелем. Ну что же, вперед!

С виду — добрый

Хоть он и Jaguar, но называть его хищным и дерзким я бы не стал. Хотя облик его однозначно интересен. Спереди автомобиль похож на купе F-Type, прежде всего, за счет черной почти вертикальной решетки радиатора, чем фарами. Полностью светодиодная оптика и выразительна внешне, и работает достойно, умеет даже показывать пространство за поворотами. Но меня даже больше «прикололи» не фары, а освещение зоны посадки водителя, свет просто льется из боковых зеркал. Подсветка изображает ягуара побольше, и ягуара-котенка. Очень милая «пасхалка». Такую же пару особей семейства кошачьих можно обнаружить в правом нижнем углу на лобовом стекле.

Несмотря на гламурную внешность, автомобиль не лишен внедорожных возможностей. Во-первых, клиренс в 205 мм. Этого значения вполне достаточно, чтобы не задевать любые, самые грубые бордюры, да и бугры с колеями на пути к любимому пикниковому месту будут не страшны. Хороший угол въезда также способствует уверенности вне дорог с твердым покрытием. Скажем больше: заявленный брод у компактного кроссовера целых полметра!

Стандартный овес понизу имеет вставки из серого неокрашенного пластика. Но герой нашего теста укомплектован более спортивным обвесом R-Dynamic и рассчитан на городскую эксплуатацию, поэтому бамперы целиком окрашены в цвет кузова. Явно слабое место спортивного пакета — расположенные в самом низу бампера противотуманные фары. Малейшая неловкость, легкий контакт с препятствием — и повреждение фары неизбежно.

Для маленького «британца» предлагается широкий выбор колесных дисков размерностью от 18 до 21 дюйма. На нашей машине установлены 20-дюймовые колеса. Автомобиль построен на старой-доброй платформе D8, что и Land Rover Discovery Sport и Range Rover Evoque. Широкое применение сталей и использование алюминия только на отдельных кузовных панелях (крышка багажника, крыша, передние крылья и капот) влекут за собой достаточно большую снаряженную массу в 1843 кг.

Четырежды комфорт

Салон «Ягуара» — это противоречивые чувства. С одной стороны комфорт, а по другую сторону — стиль. Давайте сначала о первом. Водительское кресло оснащено электрорегулировками в 18 направлениях, в том числе и подвижными валиками боковой поддержки на спинке сиденья. Трехпозиционная память и подогрев также присутствуют. У переднего пассажира все те же прелести, только без памяти. Посадка полностью легковая, лишь полностью поднявшись на лифте кресла, ощущаешь себя во внедорожнике.

Места в машине не сказать чтобы много (колесная база в 2681 мм), но при настроенном под водителя ростом 183 см переднем кресле задние пассажиры не трутся коленками о спинки. Больше дискомфорт будет ощущаться в плечах при посадке втроем, да и ярко выраженное профилирование дивана под двоих не намекает, а прямо говорит о том, сколько человек там должны находиться. Что спереди, что сзади при активном драйве пассажирам можно держаться только за дверные подлокотники, ручек на потолке не предусмотрено.

К комфорту также можно отнести и многозадачный блок климат-контроля. При нажатии на каждый из валиков он меняет свою функцию, с регулировки градусов обдува — на подогрев, или на вентиляцию кресла. Рулевое колесо правильно круглой формы, без модных срезов внизу. Пользоваться им удобно, как на стоянке, так и маневрировать на скорости, расположенные на спицах кнопки неплохо распознаются на ощупь благодаря своей «разноуровневости».

Щиток приборов — с двумя аналоговыми циферблатами и большим цветным дисплеем борткомпьютера. Серьезная разбивка спидометра каждые 40 км/ч намекает о динамическом характере автомобиля. Опционально машина может оснащаться цветным электронным щитком приборов.

Стиль в данном кроссовере — это полированные алюминиевые вставки на торпедо и дверных картах, матовые кнопки управления подогревами зеркал и пр. Кстати, к их порядку на центральной консоли нужно будет привыкнуть. Мультимедиа с 10-дюймовым сенсорным дисплеем — совсем как на знакомом уже нам Range Rover Velar. По отзывчивости и возможностям системы почти идентичны. Отличная аудиосистема Meridian заставила отказаться на неделю теста от радиостанций и переключиться на настоящее качественное аудио. Кстати, особенно понравилось слушать концертные записи, на которых слышны даже перешептывания музыкантов между партиями.

Проекционный дисплей в зависимости от выбранного режима (кроме подсказок навигации, читаемых знаков и пр.) показывает или скорость, или схематический тахометр с четко заметной красной зоной. Так что переключаться в ручном режиме очень удобно. Кстати, камера считывает не только знаки ограничения скорости, но и прочие, например, «Обгон запрещен» с «кирпичом» на пару.

Багажник на версиях с «докаткой» умещает 484 литра. Если сложить спинки и убрать полку, то поместится уже 1234 литра поклажи. С машиной поставляются барьеры, крючки и другие фиксаторы для грузов.

Хоть кроссовер и премиальный, но от запасного колеса британцы не отказались.

Мотор — дизельный, звук — вызывающий

Из бензиновых моторов в Jaguar решили предложить для E-Pace исключительно 2,0-литровые «турбочетверки» — на 250 и 300 «лошадок». Дизельных три варианта: на 150, 180 и 240 сил. У нас на тесте — средняя дизельная модификация. По характеру такая машина скорее напористая, чем динамичная, до первой «сотни» она выбегает чуть быстрее 9 секунд, и разгон сопровождается напористым бархатистым звуком. При этом аппетит у дизельного агрегата никто не пытался сделать очень скромным. В городе машина довольствуется 8-8,5 литрами дизтоплива, на трассе — на литр меньше.

9-ступенчатая автоматическая трансмиссия переключается с определенной долей резкости что в обычном, что в спортивном режиме. Только в «Эко» переключения плавные и сглаженные. 430 Нм максимального крутящего момента машина выдает постепенно, как бы дозировано.

Полный привод активируется автоматически, межколесная муфта BorgWarner за 0,35 секунды подключает заднюю ось. Особых внедорожных режимов нет, есть только универсальный «Снег». С ним рыхлый песок британский кроссовер преодолевал легко и непринужденно. Дальше песка мы не совались, поскольку низкопрофильная резина имела уж очень дорожный рисунок.

Стальная многорычажка Integral Link сзади и алюминиевая подвеска со стойками «МакФерсон» спереди обладает сбитым, строгим характером. Но даже на «убитой» дороге ходовая не доставляет дискомфорта. Конечно, самый кайф приносит езда по извилистым и узеньким, но идеально ровным дорогам. Машина отлично вписывается в повороты и «рисует» заданную траекторию, лишь изредка намекая на сносы и крены.

Угодник

Не дамский, а просто угодник. Потому что гендерную характеристику машине мы определить не смогли. Барышням понравятся всякие милые штучки типа котят и практичные моменты на втором ряду и в багажнике, а настоящие парни должны оценить драйв. Не быстрый, но настоящий «ягуаровский» драйв в виражах. И обязательно под классную британскую роковую музыку. Мы последний рецепт проверили на себе, так что рекомендуем.