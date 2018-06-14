Toyota на батарейках. Часть 2

Длительный тест Toyota Prius: итоги и стоимость владения

Самый неочевидный сценарий для «Приуса» — поездка за грибами и ягодами через раскисшие поля и броды в какой-нибудь отдаленный уголок этой страны. Короче говоря, всяческое бездорожье. Второе место стоп-листа приусовода, который я сформулировал сам, — семейное путешествие. Этим всем и займемся.

Кажется, я должен объясниться, почему считал «Приус» не очень пригодным для продолжительных семейных выездов с детьми, тем более по России. Во-первых, уважаемые церберы экологии, сорвавшиеся с цепи в комментариях к первой части, я не был уверен в том, что чемодан, пара сумок, беговел и самокат влезут в длинный, но невысокий багажник гибрида. Влезли, но впритык. Еще и коляску, походную кроватку, мешок подгузников, горшок и ванночку для второго ребенка «Приус» не осилит. Скриньте.

Во-вторых, гибрид — это, конечно, не истребитель, но если в нем вдруг что-то сломается, то в провинциальном гаражном сервисе его, скорее, доломают, нежели починят, а ближайший дилер « Тойоты » находился в 60 километрах от моего места назначения. Ближайший эвакуатор, судя по всему, был там же. Наконец, в-третьих, дорожный просвет 136 миллиметров, как правило, не предвещает ничего хорошего. Хотя бы запаска есть…

Но «Приус» не сломался, а нижние кузовные элементы во время поездки не постарадали. А еще выяснилось, что у гибрида — неожиданно энергоемкая подвеска. Дороги в нижегородской области местами очень чудовищны, но Prius отлично справлялся почти со всеми ямами, причем не только по энергоемкости, но и с комфортом для пассажиров. И при этом он еще и рулится! Но об этом я уже говорил в первой части.

Расход топлива на 1000-километровой загородной дистанции, естественно, пошел вниз: с 5 до 4,7 литра. Скорее всего, можно было бы скинуть до четырех литров на сотню, а то и ниже, но передо мной в оба конца стояла задача доехать быстрее, поэтому о рекордах экономичности думать не приходилось.

Но 4,7 литра! Да я чая за рабочий день выпиваю больше!

Впрочем, удивляться небольшому расходу топлива гибрида, как радоваться тому, что зимние ботинки оказались теплыми. В «Приусе» удивляет, что этими цифрами можно наслаждаться и не искать компромиссы для компромиссов.

Он яркий, необычный, не овощ, вполне пристойно управляется, уверенно переваривает классические российские дороги, оказался достаточно вместительным для семьи из трех человек, а также очень привлекательным по расходам на эксплуатацию. Одна экономия на транспортном налоге чего стоит…

Расходы владельца Toyota Prius в первый год эксплуатации (20 000 километров пробега) ОСАГО | 9059,6 р.

Каско | 113 554 р.

Транспортный налог | 1176 р.

ТО | 20 100 р. (9 300+10 800)

Топливо | 46 716 р.

Итого | 190 605,6 р.

Километр пробега (только топливо) | 2,33 р.

Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско) | 9,53 р. Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско) | 3,85 р.

Если бы он был еще и дешевым… Но в России Toyota Prius предлагается в единственной комплектации за 2 186 000 рублей! Конечно, за эту сумму получаешь машину с кожаными креслами, проекционным дисплеем, двухзонным климатом, мультимедийкой (пусть и бестолковой) с навигацией, камерой заднего вида, светодиодными фарами и подогревом передних кресел.

При этом за почти 2,2 миллиона рублей тут не нашлось места для электропривода сидений, подогрева руля и… нормальных колес: единственный доступный для России с завода вариант — 15-дюймовые колесики с пухленькими шинками размерностью 195/65.

Впрочем, небольшие колеса с работающими на аэродинамику колпаками — одно из слагаемых высокой топливной экономичности. Но выглядят они все равно так себе.

А теперь представьте, что «Приус» стоит, как «Октавия» или «Сид»? Представили? А теперь забудьте про спорную внешность «Тойоты» и назовите мне пять причин против покупки этого гибрида.

Я не придумал ни одной.

Скажу больше: когда мне взбредет в голову купить машину за два с небольшим миллиона рублей я посмотрю какой-нибудь кроссовер, обязательно пробегусь по предложениям с универсалами, может быть рассмотрю пару-тройку седанов, а также обязательно гляну «Приус». Потому что он необычный, но небезнадежный в практичности, умеет ездить, но вообще не боится ям.

А еще его надо заправлять два раза в месяц. Даже если вы настолько богаты, что нынешние цены на бензин не пробили вашу психологической отметку, поверьте — это просто удобно. /m