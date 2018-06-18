На что способен Chevrolet Traverse?

В Россию приехал новый большой кроссовер Chevrolet Traverse. На что он способен?

Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку… Для многих это не только русская народная сказка, но и типичная картина в зеркале заднего вида по пути на дачу. Признайтесь, сколько раз хотелось ее выключить? А в кроссовере Chevrolet Traverse для этого достаточно всего лишь дернуть рычажок — и вуа-ля: ни репки, ни бабки с дедкой! Чудеса? Обо всем по порядку.

Что еще за Traverse?

Ну, а в нынешнем, втором поколении, которое вышло в Штатах в начале прошлого года, Traverse обернулся полноценным кроссовером. Да каким! На 15 см длиннее, чем Volkswagen Teramont (он же Atlas в Америке), на 17 — чем Ford Explorer , и аж на 30 — чем Toyota Highlander ! Колесная база — больше трех метров. Никого крупнее среди одноклассников нет, а такими же размерами может похвастать лишь Buick Enclave , более роскошный клон «Трэвёрса». Еще бы клиренс как у Весты Кросс, а то 18 см (проверено рулеткой!) с таким расстоянием между осями могут подставить вас на каком-нибудь перегибе.

Современная джиэмовская платформа C1 досталась Трэверсу от Кадиллака XT5. Технологичные моторы, прочный стальной кузов, подвеска McPherson спереди (без нее не уместить мотор поперечно), электроусилитель руля и пятирычажка сзади. Между прочим, американские краш-тесты носители платформы C1, в отличие от Эксплорера и Хайлендера, выдержали на отлично. Под стать Терамонту, Мазде CX-9 и Kia Sorento Prime.

Traverse заработал пять звезд NHTSA (Национальное управление безопасностью дорожного движения), а XT5 и еще один соплатформенник, GMC Acadia , — высокие оценки IIHS (Страховой институт дорожной безопасности), который известен фронтальными краш-тестами с малым перекрытием.

Пока Traverse продается в США заметно хуже ветеранов: 123 тысячи машин за 2017-й против 271 тысячи «Эксплореров» и 215 тысяч «Хайлендеров» (к слову, VW Atlas вышел лишь на пять тысяч покупателей в месяц), но я практически уверен, что Chevrolet потянет одеяло на себя. Потому что для успеха за океаном нужно быть не столько американским, сколько американизированным. И Traverse именно такой.

А нам-то с этого что?

Во-первых, бездонный семи— или восьмиместный салон. По запасу пространства на водительском месте Traverse напоминает все тот же Explorer и хондовский Pilot. Широко! Стойки, правда, такие же толстенные, как в Форде, а у левого зеркала дурацкая увеличивающая диоптрия.

Еще придется привыкнуть к задранным вверх подрулевым рычажкам (Chevrolet, ну сколько можно?), зато все остальное ясно и понятно. Приборы — классика, бортовой компьютер адекватен, под сенсорным дисплеем мультимедийки — физические кнопки с «крутилкой» громкости по центру, блок трехзонного климата симпатичен и удобен, всевозможных ящичков и полочек хватит, чтобы спрятать всю косметику вашей жены.

Не хватает эстетики. Дубовый пластик центрального тоннеля и бардачка напоминает Chevrolet Cruze , подгонку деталей не назвать идеальной, вдобавок стеклоподъемники оснащены автодоводчиком только на открывание. Вот оно, эхо начального ценника в $30 000 (всего 1,9 млн рублей!) на домашнем рынке. Там Traverse и конкуренты — это массовые автомобили, которые может купить в кредит почти любая soccer-мама, а у нас — чуть ли не символ успеха, за который придется выложить как минимум три миллиона. Зато ЭРА-Глонасс, Крымский мост и чемпионат мира по футболу…

С другой стороны, функциональность интерьера не страдает, уже в начальной комплектации есть все необходимое, за исключением разве что подогрева руля (кожа, ксенон, трехзонный климат, бесключевой доступ, круговой обзор, дистанционный запуск, «музыка» Bose, электропривод багажной двери), а задние места потянут не на три, а на все десять миллионов.

Неужели в нем так много места?

Очень! Если вам скажут, что нет кроссовера, у которого на третьем ряду могут с комфортом и собственными USB-разъемами сидеть взрослые, не стесняя при этом соседей по второму ряду, не верьте. В Трэвёрсе могут. Грузовой вагон, маршрутка, лимузин — трансформация салона буквально трансформирует сам автомобиль.

А что касается репки и бабки с дедкой, то речь, конечно, не о катапульте. На самом деле в салонное зеркало заднего вида встроен экран, и если качнуть рычажок, который обычно отвечает за антиослепляющий режим, то включится прямой эфир с дополнительной задней камеры, встроенной в багажную дверь. С этой фишкой, которую Chevrolet позаимствовал у «Кадиллака», сектор обзора увеличивается в несколько раз: если в классическое зеркало видно пару полос попутного потока, то в электронное — всю проезжую часть. Плюс в отражении не маячат пассажиры. Здорово, правда?

Но сначала такая картинка взрывает мозг, требуя всякий раз фокусироваться, хотя на традиционное отражение достаточно просто бросить взгляд. Спустя минут пятнадцать глаза начинают привыкать, а на случай плохой погоды у объектива есть омыватель, однако я все равно выключил этот «телевизор».

Может, он еще и неплохо едет?

На удивление, вполне. Хотя, почему ну удивление? Нам ведь понравился соплатформенный XT5. Еще один американизм — силовой агрегат. В Штатах Traverse можно купить и с двухлитровой турбированной «четверкой», но для нас — только атмосферный V6 3.6 с непосредственным впрыском мощностью 318 сил. Где-то в Крыму, Ингушетии и Магаданской области с их льготными налоговыми ставками сейчас ехидно ухмыльнулись, но в Москве и Питере недоумевают, почему не прописать в документах заветную цифру «249»?

Хорошо хоть мотор на заявленные лошади и звучит, и везет, а классический девятиступенчатый «автомат» не путается в передачах. Есть едва заметные шероховатости на переключениях, но в целом ни американская мамочка, ни русский мужик нос воротить не будут. Вот только расход у меня вышел 19 л/100 км, что в нынешних реалиях, согласитесь, настораживает.

А еще настораживает то, что Traverse неважно держит прямую. На большой скорости машина начинает слегка погуливать, так что приходится ехать с микроподруливаниями. Обидно, ведь в поворотах Traverse надежен: умеренно кренится и дает хорошее ощущение передних колес. И даже с плавностью хода американцы не промахнулись, хотя я был очень удивлен, когда с трудом нашел под Питером плохие дороги.

Traverse мягче Эксплорера и Терамонта и по уровню комфорта дышит в спину Хайлендеру. Не сказать, что подвеска растворяет асфальтовые неровности, но никаких острых тычков и ударов нет, а по разбитой грунтовке «Шеви» мчит бархатно. Надо только следить за волнами, так как на них штормит: распущенные амортизаторы не могут удержать огромный кузов, и начинается сильная раскачка. Вместе со слабенькой курсовой устойчивостью это может стать проблемой в дальней дороге.

А что с полным приводом?

Порядок! В начале я неслучайно пожелал клиренс побольше, потому что по тяговым возможностям Traverse оказался крепким орешком. Его трансмиссия напоминает систему Active Driveline на Land Rover Discovery Sport: в режиме 2WD зубчатая муфта отсоединяет карданный вал от коробки передач, и Traverse становится исключительно переднеприводным. Активировать полный привод нужно принудительно шайбой на центральном тоннеле.

Глухой щелчок под ногами означает, что кардан подключился, и теперь подавать момент на заднюю ось будет привычная электрогидравлическая многодисковая муфта. В рамках своих геометрических способностей Traverse не боится ни диагонального вывешивания, ни рыхлого песка, и особенно здорово он ползет во внедорожном режиме.

Можно брать вместо «Терамонта»?