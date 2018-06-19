Что-то с ним не так: тест-драйв Citroen C3 Aircross

Чем чаще мне попадаются французские автомобили, тем сложнее мне понять, что они хотят сказать миру. Их кухня, созданная на основе крошечных порций еды, политой десятком соусов — это я понимаю. Когда Де Голль отправил в США всю резаную бумагу, которую те называли деньгами, это было тоже яснее ясного. Но их машины…
Если Renault еще можно понять — ширпотреб для парней, сбежавших из Африки грабить туристов в Париже, — то Citroen это вообще что-то невообразимое. Примерно как теория струн: миллионы знают, что она есть, но вот объяснить, а тем более понять способны единицы. Точно так же и я не могу понять, что хочет сказать Citroen миру.
Вот он Citroen C3 Aircross. И он напоминает анекдот про натурщицу Пикассо, у которой то, что ищут парни находится за левым ухом. Вроде бы интересная машина. Высокая, с оригинальным дизайном, смелыми оранжевыми вставками. На такой никакой бордюр не страшен и в потоке будет выделяться из общей массы.
Но вот смотрю я на нее… И понимаю, что это все не то. Интересно, конечно, как «двойной шеврон» хромированными полосами перетекает к узким лентам ходовых огней. Выглядит изящно. Но тут же картину ломает огромный передний бампер и несуразные квадратные фары в нем. В итоге часть Aircross больше похожа на массивный таран. Или на бульдога, а это далеко не самое приятное домашнее животное: они храпят во сне и, простите, пускают ветры.
Сзади, такое чувство, будто у дизайнеров кончились идеи, они оставили все как есть и ушли обедать. В итоге получилось море металла с парой красных фонарей. А вот сбоку вид вполне себе приятный. Правда, маленькие колесики придают кузову излишнюю грузность. Но ее разбавляют оранжевые вставки, так что выглядит вполне забавно. Как мой приятель — толстячок, но смешной.
Внутри тоже сплошной диссонанс. Торпедо с тканевой вставкой, оранжевые рисунки на дефлекторах и полосы на спинках сидений — высший класс. Сразу пятерка. Плюс еще панорамная крыша. Эх, жить хочется. Чувствуется дыхание Лазурного Берега. И даже торчащая снаружи сенсорная панель глаз не режет. Но тут же глаза падают на дверные панели из жуткого пластика, который совершенно ничем не разбавлен, на унылую панель приборов и все очарование улетучивается, как ночной туман. Это уже не Ривьера… Румыния, возможно…
Не знаю, как объяснить, что французы, у которых чувство прекрасного обычно работает на высшем уровне, вдруг прошляпили такие простые вещи. Кстати, еще кое-что они забыли. Подстаканники. Я их обыскался. У автожурналистов в свое время считалось хорошим тоном посмеяться над количеством подстаканников в американских машинах. А тут я понял, что зря смеялись — очень не хватает. Даже у жены в Fabia есть две «дырки» под центральной консолью, куда спокойно можно поставить стакан с кофе. А в Citroen только неудобные выемки в дверях. А под центральной консолью место для беспроводной зарядки для телефона. Я не спорю, что высокие технологии — это круто. Но куда ставить кофе? Между ног по старой опять же памяти? Сварить свои причиндалы в кипятке не круто вообще. При этом под консолью есть и розетка, и USB-порт, но нет элементарного бокса между сиденьями. Вместо него — ручник с огромной рукояткой, похожей на большую ложку.
Впрочем, пожалуй, я немного несправедлив. При всех недостатках, салон C3 Aircross неплох, вполне комфортен и практичен. Если забыть о проколах, то находиться внутри очень уютно. И, пожалуй, это тот случай, когда панорамная крыша — опция, которую надо брать. Честное слово, с ней намного, намного приятнее. И вообще, тут огромная площадь остекления. Это несомненный плюс — обзорность хороша, много света, поток которого уменьшается шторками в задних дверях. Кресла комфортные, заднее сиденье двигается и его среднюю секцию можно превратить в подлокотник с подстаканниками. Заодно и лючок для длинномеров откроется.
С техникой французы тоже намудрили. Во-первых, у C3 Aircross старая платформа PF1. Ей лет 15, если не больше. Во-вторых, с автоматом предлагается только 110-ти сильный турбомотор, который усложнили так, что пришлось использовать особый способ литья. В головку блока интегрированы патрубок охлаждения, опора и выпускной коллектор. Правда, есть еще особый зубчатый ремень, который не потребует замены в течение всего срока службы мотора (а сколько он должен проработать?) и генератор, отключающийся для экономии топлива. При всем этом двигатель трехцилиндровый. Лично меня это не смущает, как не смущает и европейцев, но в России три цилиндра и турбина, все равно что знак предупреждения об опасности.
Разумеется, все ухищрения были нужны для того, чтобы скромный по объему мотор — всего-то 1,2 литра, — мог обеспечить динамику и экономию топлива. С последней задачей он справляется. Средний расход 5,5 литра на 100 км — это неплохо. Но динамика не радует. Разгон 10,6 с 0 до 100 км/ч. Будь вы в Европе, где скорость далеко не главное, вам бы такая динамика пришлась по душе. Но в России, с ее ненормальным ритмом движения, наверняка, будет не хватать. А еще обязательно найдутся те, кто скажет, что три цилиндра и турбина — не то и не так. Продвинутое человечество, конечно, давно знает, что в этом нет ничего ужасного, но в России — это все равно, что проклятие.
В то же время, я не могу пожаловаться на комфорт. На разбитой грунтовке Citroen C3 Aircross неожиданно приятно двигается. Его слегка покачивает, но не настолько, чтобы вас затошнило, и подвеска съедает почти все ухабы. Удивительно видеть такую подвеску на автомобиле, который для бездорожья не предназначен в принципе.
Да, пусть не смутит вас приставка «cross», ведь передние колеса и задние соединены между собой всего лишь пучком проводов. А ток в них регулируется системой GripControl. Все, на что хватает системы — уверенный старт на скользком покрытии. Но реальный полный привод она заменить не в силах. Я проверял и вам не советую повторять, поскольку подходящая «Нива» может долго не появиться.
Но давайте забудем о достоинствах и недостатках и предположим, что Citroen C3 Aircross с его 110-ю «лошадками» абсолютно идеален. И посмотрим на сухие цифры прайс-листа, который на эту версию начинается от 1 287 000. Вы к этому готовы? Если да, то вы встаете под Марсельезу, а засыпаете под звуки Une petite poule grise. И тогда вам действительно не нужен тот же Ford EcoSport, который на 50 000 дешевле, мощнее, с полным набором цилиндров и с полным приводом. Вас не заинтересуют Nissan Qashqai и Juke, которые с передним приводом, но дешевле. Про родственный Renault я даже не заикаюсь. А если добавить к цене Citroen 100 000 рублей, то можно рассчитывать на начальный Volkswagen Tiguan.
Но знаете, какая самая большая проблема в C3 Aircross для меня? Я его не запомнил. Я откатал машину, потом уехал в отпуск и ничего о ней не помню. Полгода назад у меня на тест-драйве был Peugeot 5008. Так я его до сих пор вспоминаю. А чтобы вспомнить Citroen, мне надо открыть фотоальбом.