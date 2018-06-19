Что-то с ним не так: тест-драйв Citroen C3 Aircross 1,2 (110 л.с.) AT6

Чем чаще мне попадаются французские автомобили, тем сложнее мне понять, что они хотят сказать миру. Их кухня, созданная на основе крошечных порций еды, политой десятком соусов — это я понимаю. Когда Де Голль отправил в США всю резаную бумагу, которую те называли деньгами, это было тоже яснее ясного. Но их машины…

Если Renault еще можно понять — ширпотреб для парней, сбежавших из Африки грабить туристов в Париже, — то Citroen это вообще что-то невообразимое. Примерно как теория струн: миллионы знают, что она есть, но вот объяснить, а тем более понять способны единицы. Точно так же и я не могу понять, что хочет сказать Citroen миру.

Вот он Citroen C3 Aircross. И он напоминает анекдот про натурщицу Пикассо, у которой то, что ищут парни находится за левым ухом. Вроде бы интересная машина. Высокая, с оригинальным дизайном, смелыми оранжевыми вставками. На такой никакой бордюр не страшен и в потоке будет выделяться из общей массы.

Но вот смотрю я на нее… И понимаю, что это все не то. Интересно, конечно, как «двойной шеврон» хромированными полосами перетекает к узким лентам ходовых огней. Выглядит изящно. Но тут же картину ломает огромный передний бампер и несуразные квадратные фары в нем. В итоге часть Aircross больше похожа на массивный таран. Или на бульдога, а это далеко не самое приятное домашнее животное: они храпят во сне и, простите, пускают ветры.

Сзади, такое чувство, будто у дизайнеров кончились идеи, они оставили все как есть и ушли обедать. В итоге получилось море металла с парой красных фонарей. А вот сбоку вид вполне себе приятный. Правда, маленькие колесики придают кузову излишнюю грузность. Но ее разбавляют оранжевые вставки, так что выглядит вполне забавно. Как мой приятель — толстячок, но смешной.

Внутри тоже сплошной диссонанс. Торпедо с тканевой вставкой, оранжевые рисунки на дефлекторах и полосы на спинках сидений — высший класс. Сразу пятерка. Плюс еще панорамная крыша. Эх, жить хочется. Чувствуется дыхание Лазурного Берега. И даже торчащая снаружи сенсорная панель глаз не режет. Но тут же глаза падают на дверные панели из жуткого пластика, который совершенно ничем не разбавлен, на унылую панель приборов и все очарование улетучивается, как ночной туман. Это уже не Ривьера… Румыния, возможно…

Не знаю, как объяснить, что французы, у которых чувство прекрасного обычно работает на высшем уровне, вдруг прошляпили такие простые вещи. Кстати, еще кое-что они забыли. Подстаканники. Я их обыскался. У автожурналистов в свое время считалось хорошим тоном посмеяться над количеством подстаканников в американских машинах. А тут я понял, что зря смеялись — очень не хватает. Даже у жены в Fabia есть две «дырки» под центральной консолью, куда спокойно можно поставить стакан с кофе. А в Citroen только неудобные выемки в дверях. А под центральной консолью место для беспроводной зарядки для телефона. Я не спорю, что высокие технологии — это круто. Но куда ставить кофе? Между ног по старой опять же памяти? Сварить свои причиндалы в кипятке не круто вообще. При этом под консолью есть и розетка, и USB-порт, но нет элементарного бокса между сиденьями. Вместо него — ручник с огромной рукояткой, похожей на большую ложку.

Впрочем, пожалуй, я немного несправедлив. При всех недостатках, салон C3 Aircross неплох, вполне комфортен и практичен. Если забыть о проколах, то находиться внутри очень уютно. И, пожалуй, это тот случай, когда панорамная крыша — опция, которую надо брать. Честное слово, с ней намного, намного приятнее. И вообще, тут огромная площадь остекления. Это несомненный плюс — обзорность хороша, много света, поток которого уменьшается шторками в задних дверях. Кресла комфортные, заднее сиденье двигается и его среднюю секцию можно превратить в подлокотник с подстаканниками. Заодно и лючок для длинномеров откроется.

С техникой французы тоже намудрили. Во-первых, у C3 Aircross старая платформа PF1. Ей лет 15, если не больше. Во-вторых, с автоматом предлагается только 110-ти сильный турбомотор, который усложнили так, что пришлось использовать особый способ литья. В головку блока интегрированы патрубок охлаждения, опора и выпускной коллектор. Правда, есть еще особый зубчатый ремень, который не потребует замены в течение всего срока службы мотора (а сколько он должен проработать?) и генератор, отключающийся для экономии топлива. При всем этом двигатель трехцилиндровый. Лично меня это не смущает, как не смущает и европейцев, но в России три цилиндра и турбина, все равно что знак предупреждения об опасности.

Разумеется, все ухищрения были нужны для того, чтобы скромный по объему мотор — всего-то 1,2 литра, — мог обеспечить динамику и экономию топлива. С последней задачей он справляется. Средний расход 5,5 литра на 100 км — это неплохо. Но динамика не радует. Разгон 10,6 с 0 до 100 км/ч. Будь вы в Европе, где скорость далеко не главное, вам бы такая динамика пришлась по душе. Но в России, с ее ненормальным ритмом движения, наверняка, будет не хватать. А еще обязательно найдутся те, кто скажет, что три цилиндра и турбина — не то и не так. Продвинутое человечество, конечно, давно знает, что в этом нет ничего ужасного, но в России — это все равно, что проклятие.

В то же время, я не могу пожаловаться на комфорт. На разбитой грунтовке Citroen C3 Aircross неожиданно приятно двигается. Его слегка покачивает, но не настолько, чтобы вас затошнило, и подвеска съедает почти все ухабы. Удивительно видеть такую подвеску на автомобиле, который для бездорожья не предназначен в принципе.

Да, пусть не смутит вас приставка «cross», ведь передние колеса и задние соединены между собой всего лишь пучком проводов. А ток в них регулируется системой GripControl. Все, на что хватает системы — уверенный старт на скользком покрытии. Но реальный полный привод она заменить не в силах. Я проверял и вам не советую повторять, поскольку подходящая «Нива» может долго не появиться.

Но давайте забудем о достоинствах и недостатках и предположим, что Citroen C3 Aircross с его 110-ю «лошадками» абсолютно идеален. И посмотрим на сухие цифры прайс-листа, который на эту версию начинается от 1 287 000. Вы к этому готовы? Если да, то вы встаете под Марсельезу, а засыпаете под звуки Une petite poule grise. И тогда вам действительно не нужен тот же Ford EcoSport , который на 50 000 дешевле, мощнее, с полным набором цилиндров и с полным приводом. Вас не заинтересуют Nissan Qashqai и Juke, которые с передним приводом, но дешевле. Про родственный Renault я даже не заикаюсь. А если добавить к цене Citroen 100 000 рублей, то можно рассчитывать на начальный Volkswagen Tiguan.