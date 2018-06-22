5 секретов, которые сделают ночевку в машине невероятно удобной

Если вы собрались организовать ночлег в автомобиле, то вам потребуется не только знание того, как разложить сиденье. Нюансов здесь хватает, но и вариантов отдохнуть немало.

Какова необходимость погружаться в мир грез именно в машине? Ведь есть мотели, базы отдыха, в конце концов наземные палатки! Но, во-первых, далеко не всем удается провести ночь в уютном отеле — потому что таковых нет на пути следования. Да и сами путники нередко отнюдь не неженки и готовы выспаться в автомобиле. Во-вторых, палатка далеко не всегда является панацеей. Раскладной «домишко» охлаждается и нагревается от окружающей температуры быстрее, чем салон машины, а это не всегда комфортно. Для его установки требуется сравнительно ровная площадка, дабы на ней не скапливалась вода, а также без корней деревьев, пней, шишек и прочих препятствий. В конце концов, ее еще надо поставить и сложить. В дождь сей процесс не из приятных. В-третьих, ночлег в транспортном средстве позволяет экономить на жилье в гостиницах и мотелях. С машиной на первый взгляд все несколько проще, и сама она психологически воспринимается как нечто более безопасное — в конце концов, железная и запирается изнутри! Весь вопрос в том, как правильно распорядиться внутренним пространством.

Сложить задний диван

Если для выездов у вас есть просторный SUV, минивэн или микроавтобус типа Volkswagen Transporter , то, считайте, вам повезло — трансформационные возможности салонов у них достаточно высоки, а полезный объем велик. Правда, в машинах компактнее тоже можно расположиться, благо задний диван как правило раскладывается, позволяя организовать спальный отсек. Главная проблема очевидна — у вас гарантированно будут вещи, съедающие и без того не самое большое пространство. Придется заняться перекладкой вещей на передние сиденья, что не слишком удобно и отнимает время. Для пущего комфорта рекомендуется разложить надувной матрац (на Aliexpress такие стоят в среднем 6 тысяч рублей), иметь с собой спальный мешок или флисовые одеяла.

Летом для вентиляции можно приоткрыть стекла, забаррикадировавшись от насекомых сетками. В холодное время года придется утепляться. Вот совет одного из участников сообщества Drive2: «Нам с коллегой по воле профессии иногда приходится по нескольку дней жить в уаз-таблетке. Так вот обогреваемся плиткой с газовым баллоном, приоткрыв форточку для доступа кислорода. Живы! Ездим не один уже год, в т.ч. и зимой!»

Спать с заведенным двигателем мы не рекомендуем — угарный газ из выпускной системы может попадать в салон через различные ниши и отверстия. Отравления им обычно приводит к летальному исходу, что неудивительно, ведь газ действует постепенно и спящий человек перед ним совершенно беззащитен. Тем не менее, есть и противоположные мнения. Вот одно, с того же Drive2: «Сам сплю так регулярно. Не опасаюсь по следующей причине. Вот вы московские пробки видели? А угоревших в них людей? Стоят по 3, 4 полосы по нескольку часов. Логично что УГ должно скопиться много раз больше чем от одной машине на полянке. Но люди не мрут в них как мухи. А насчет ветра, который может задуть выхлоп и УГ в салон, так поставьте машину выхлопной к лесу, а мордой на поляну и не будет никакого ветра в сторону салона. Разумеется, это утверждение не верно для неисправных авто с поврежденной выхлопной системой и неисправной вентиляцией картера». В общем, решать вам. Перед ночлегом не забудьте об ориентации по сторонам света — поставьте машину так, чтобы встающее солнце не светило вам в лицо. И, конечно, заприте двери.

Надуть… кровать

Да здравствуют ленивые! Это они придумали автоматические коробки передач и штуковины вроде кровати для заднего сиденья, которую наверняка оценят владельцы седанов, в которых иногда физически невозможно лечь вдоль, и хэтчбеков-универсалов с заваленным вещами багажником. Надувная кровать на Aliexpress стоит в районе 2,5-3 тысяч рублей, а ее размеры могут варьироваться, что позволяет подобрать подходящий вариант, исходя из габаритов салона вашей машины.

К примеру, нам встретился «диван» длиной 145 см и шириной 89 см, а также кровать компактнее — 135 см и 82 см соответственно. Сами понимаете — вытянуться в полный рост получится разве что у ребенка и придется устраиваться по диагонали или поджимать ноги. Вдвоем будет откровенно тесно, хотя… Чего только не видели задние сиденья машин.

Разложить передние кресла

Иногда устроить цивильный ночлег не получается — вещей слишком много или вы банально устали от дороги и нет сил заниматься перекладыванием скарба. Ситуация обычная и не безнадежная, ибо можно устроиться на передних сиденьях. Передние сидушки не раскладываются в ровную поверхность, но эта проблема отчасти решаема: не поленитесь поставить машину передком на пригорок, чтобы во время отдыха ваше тело приняло более-менее естественное положение.

Очень желательно, чтобы они были не чересчур профилированные, с выраженной боковой поддержкой. Решив переночевать таким способом, помните, что наутро вы можете чувствовать себя несколько хуже, чем, если бы вы с комфортом отправились к Морфею на ровной площадке с матрацем.

Соорудить настил

При длительных и постоянных марш-бросках к вопросу организации спального места можно подойти со всей серьезностью и, как говорится, заморочиться. В данном случае ценным будет опыт джиперов, отправляющихся в длительные экспедиции и использующих прочную полку-настил, под которой размещается багаж.

То есть, вы получаете самодельное спальное место, поднятое над уровнем пола. Конструкция и размеры зависят непосредственно от пространства в салоне, которые вы можете и готовы отвести под спальник. Опытные туристы утверждают, что подобный настил позволяет организовать «кровать» даже в сравнительно коротких автомобилях вроде трехдверной «Нивы». Главное преимущество — всегда готовая кровать и возможность отправиться спать в любое время без лишних приготовлений. Вариантов исполнения — море!

Установить палатку на крыше

В данном случае речь идет о ночлеге не в самой машине, но, поскольку транспортное средство непосредственно задействовано в процессе, то упомянем и этот вариант. Верхние палатки могут быть установлены на автомобиль любого типа и очень популярны на Западе — там подобные «домики» приобретают «дикари», целенаправленно уезжающие за пределы цивилизации и ищущие максимальную функциональность. У нас же они куда менее популярны в силу впечатляющих ценников — от десятков тысяч рублей за более-менее скромный вариант и заканчивая несколькими сотнями за «царские хоромы» от таких брендов как iKamper и James Baroud.

Преимуществ у палаток на крыше немало. Они не занимают место, не требуют совершать манипуляции в салоне, быстро раскладываются и абсолютно равнодушны к поверхности, а еще обещают психологический комфорт тем, кто боится быть съеденным дикими животными. Некоторые укрытия имеют встроенный матрас. А каково разнообразие! Есть даже варианты для продолжительного отдыха на природе с навесами от солнца и непогоды. Что касается условных функциональных недостатков, то это необходимость подниматься и спускаться по лестнице. Ночью при естественных потребностях, да еще и спросонья может быть не слишком удобно.