Гнев титана: все проблемы Ford Explorer V

Ford принято ругать за недостатки. Однако Explorer в плане надежности показывает высокий класс.

Вот сейчас тот самый редкий случай, когда уже навострился написать длинное полотно о проблемах, возникающих у автомобиля, и с разбегу влетаешь в бетонную стену их отсутствия. Это странно, ведь речь о Ford Explorer . Все же знают, что Ford не может не ломаться.

Разумеется, проблему у Explorer пятого поколения есть. Как же не быть? Первое, что ему припоминают — передняя подвеска и быстро выходящие из строя стойки и втулки стабилизатора. Собственно, поменять их была бы не проблема — узел легко доступен. Но беда в том, что меняется он в сборе с самим стабилизатором, что грозит обернуться приличными затратами на ремонт. Почему Ford до сих пор не разобрался с этой элементарной конструктивной недоработкой — загадка. Кстати, шаровые опоры также меняются в сборе с рычагом, что вызывает еще большее удивление.

Однако эти неисправности подвески, проявляющиеся на наших весьма неприятных дорогах, можно сказать, самые большие. Иногда, бывает, опорные подшипники умирают рано, но причина или в бракованной детали (реже) или в «оторванном» стиле вождения (гораздо чаще).

Коробка передач Ford Explorer вполне себе надежный классический шестискоростной автомат. Выхаживает более 200 тыс., километров без каких либо серьезных проблем. Знай только ТО вовремя делай, не лей в нее всякую пакость и будет тебе счастье долгой и беспроблемной жизни. Разумеется, и с этим агрегатом бывают проблемы, связанные с качеством сборки. Но проколы случаются так редко, что даже приличной статистики по ним нет, чтобы выделить тот или иной недостаток.

Куда чаще владельцы жалуются на электронику. К счастью, система SYNC 2, основанная на Windows, уступила место системе SYNC 3 на BlackBerry. Она лучше продумана, быстрее и меньше глючит. Плюс и то, что сенсорные клавиши заменили на более привычные кнопки. Иногда поступают жалобы на работу камеры заднего вида и некоторых других систем. Чаще всего достаточно диагностики и перепрошивки. Реже требуется основательный ремонт с заменой.

Отдельного упоминания заслуживают кресла с функцией массажа, вентиляции и подогрева. В случае поломки вся эта красота меняется в сборе. Сколько стоит? Очень много! Впрочем, умельцы уже наловчились находить и устранять эти неисправности без дорогостоящей замены. Опять же, такие неисправности — редкость.

Среди главных недостатков Ford Explorer V — сборка. Особенно российская. В основном, она проявляет себя не точно подогнанными деталями, а так же скрипами и стуками, которые издают элементы салона. Скажем так, проблема имеет как сборочные корни, так и конструктивные — Ford не особенно заботится о высочайшем качестве материалов, предпочитая придерживаться политики разумной цены.

Двигатель сознательно оставлен на сладкое. В смысле, что по его проблемам хотелось пройти особенно сильно. Но беда в том, что 249 сильный V6 Cyclon семейства Duratec 35 оказался одним из самых надежных агрегатов. Сейчас на Explorer ставится модернизированная версия этого двигателя с насосом охлаждения ДВС за передней крышкой и приводом от цепи ГРМ. В ранних вариантах помпа пряталась за задней частью мотора и приводилась отдельным ремнем. Это было сложнее технически и дороже в ремонте.

Как таковых врожденных проблем у мотора Cyclon нет. Хотя именно новая конструкция помпы вызвала полемику у двигателистов. Многие считают, что разрушение опорных валов подшипников помпы приводит к смещению центра промежуточной шестерни ГРМ и, как следствие, столкновению поршней и клапанов. Правда, чтобы это произошло, сама помпа должна быть на последнем издыхании, а выхаживает она 100-150 тыс., км.

Совсем экзотический случай — утечка антифриза из двигателя. Вода обычно «убегает» из-за незакрепленного патрубка (про сборку было сказано выше).

И, наконец, полный привод. Обычно к системе нет претензий. Сама по себе муфта достаточно стойкая и терпеливо переносит испытания бездорожьем (правда, большинство машин на него никогда не выезжает). Легко выхаживает более 100 000 км., без всяких проблем. От перегрева муфта хорошо защищена и в случае опасности попросту размыкается, оставляя вас с передним приводом и соответствующим сообщением на панели приборов. Правда, чтобы перегреть полный привод Explorer надо очень постараться.

Пока я снимал автомобиль, руководитель сервисного центра Ford компании «Самара-Авто Юг» Александр Чусак отметил, что Explorer с серьезными дефектами — гость крайне редкий.