Фотографии, где на заднем плане творится какая-то дичь

Американская академия кинематографических искусств ежегодно присуждает «Оскар» актерам второго плана. Ну а мы считаем, что нужно награждать и героев заднего плана некоторых фотографий. Иногда на фоне все намного веселее, чем на переднем плане. Герои второго плана порой делают из фотографии такой шедевр, который будут потом внукам показывать. Но на всякий случай напомним вам, что стоит обращать внимание на фон во время съемки, а то потом можете обнаружить нежелательные сюрпризы.

Источник: Bored Panda

Ребенок на заднем плане застрял в спасательном жилете.

Эта старушка — фанатка Слэша. Она и не подозревает, что кумир стоит прямо за ее спиной.

Ничто человеческое и королеве не чуждо. Елизавета II зафотобомбила селфи австралийских хоккеисток.

«Дочь подумала, что это она на снимке в рамке. Ну и в качестве бонуса мой сын на заднем плане».

«Сестра фотографировала своего сына в школе. Паренек на заднем плане выглядит удрученным».

«Он за моей спиной?!»

А это бегемотик Фиона, которая стала настоящей звездой благодаря этому снимку.

Чирлидерша-неудачница.

Не у всех выдался отличный вечер.

«Фотографировались с друзьями и только потом на снимке увидели полицейских на заднем плане».

«Очень тихие соседи». И по закону жанра на фоне — кладбище.

«Подруга поймала букет. На заднем плане ее парень».

Говорят, что лошади очень грациозные животные.

Не фотографируйся с шерифом Вуди, не обижай Элмо.

Из разряда «необъяснимо, но факт»: люди на заднем плане заряжают пушку ребенком.