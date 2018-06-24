В России создали вездеход для полного бездорожья Русак: новые подробности и видео

Вездеходный автомобиль Русак прошел испытания на Крайнем Севере. Машину тестировали в Якутии и на Чукотке, об этом сообщал автопортал «За рулем Кубань».

В ходе тестов выявилась необходимость некоторых доработок, которые позволят использовать Русак в условиях Южного и Северного полюсов. Именно для Арктики и Антарктики разрабатывался данный вездеход-амфибия, ведь в условиях вечной мерзлоты строительство дорог невозможно.

Напомним, Русак был разработан специалистами Нижегородского технического университета совместно с инженерами завода механических трансмиссий из Татарстана (Набережные Челны).

Новинка уже была официально презентована в Нижнем Новгороде в середине июня, теперь появились новые подробности. Так, стало известно, что передние и задние колеса способны вращаться в задние стороны, что позволяет вездеходу выбраться из провалов и преодолеть неровности.

По бокам Русака находятся 150-литровые топливные баки, что позволяет пройти достаточно большое расстояние без дозаправки.

Серийный выпуск вездехода намечен на 2020 год.