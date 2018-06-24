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В России создали вездеход для полного бездорожья Русак: новые подробности и видео
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В России создали вездеход для полного бездорожья Русак: новые подробности и видео 

За рулем Кубань 24 июня 2018
Фото: За рулем Кубань
Вездеходный автомобиль Русак прошел испытания на Крайнем Севере. Машину тестировали в Якутии и на Чукотке, об этом сообщал автопортал «За рулем Кубань».
В ходе тестов выявилась необходимость некоторых доработок, которые позволят использовать Русак в условиях Южного и Северного полюсов. Именно для Арктики и Антарктики разрабатывался данный вездеход-амфибия, ведь в условиях вечной мерзлоты строительство дорог невозможно.
Напомним, Русак был разработан специалистами Нижегородского технического университета совместно с инженерами завода механических трансмиссий из Татарстана (Набережные Челны).
Новинка уже была официально презентована в Нижнем Новгороде в середине июня, теперь появились новые подробности. Так, стало известно, что передние и задние колеса способны вращаться в задние стороны, что позволяет вездеходу выбраться из провалов и преодолеть неровности.
По бокам Русака находятся 150-литровые топливные баки, что позволяет пройти достаточно большое расстояние без дозаправки.
Серийный выпуск вездехода намечен на 2020 год.
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