Презентация семейного внедорожника ŠKODA KODIAQ в Юг-Авто Центре!

В минувшую субботу окрестностях Краснодара в стрелковом клубе «Дубрава» автодилер «Юг-Авто Центр» представлял Škoda Kodiaq. Все желающие могли записаться и пройти тест-драйв. А желающих было на редкость много: парковка перед въездом в клуб была полностью «забита», гости вынужденно бросали машины на трассе Южного обхода.

Если держать в голове, что данная модель выпускается с 2016 года, и уже больше года продается в России, то налицо какая-то интрига, — с чем связан ажиотажный интерес публики к не новой уже модели? «Ларчик» открывается просто: дилер представлял чешский кроссовер российской сборки.

В конце весны Škoda Kodiaq — по соответствующему соглашению — стал собираться Kodiaq в Нижнем Новгороде на производственных мощностях группы ГАЗ . И как следствие, чехи резко снизили стоимость Kodiaq. И получается редкая во времени ситуация: стоимость снижена серьезно, а уровень локализации пока минимальный. То есть, произведенный — по факту — в Европе хороший автомобиль продается в России за «смешные» деньги!

Ожидая своей очереди в тест-драйве поговорил с двумя гостями. Один из них — после долгих сравнений Tiguan’а и Kodiak’а — ровно год назад взял VW Tigaun 1.4. Перевесили два аргумента: во-первых, — бренд VW вроде как круче Škoda, а во вторых «немец» на тот момент был дешевле «чеха».

У второго собеседника тоже Tiguan, но для семьи, где двое детей, кроссовер от VW оказался тесным:

Я уже и багажник Thule поставил на крышу, и все равно в дальней или надолго поездке приходится жертвовать какой-то частью поклажи. Чувствую, что надо менять на что-то большее, но на что?! — рассказывал он. — Протестировал новенький VW Teramont, — да, по внутреннему простору устраивает, но весь какой-то «пластмассовый» и по мне — так «туповатый» в динамике. «Крузаки» не нравятся: вот уж «сарай»!.. И вдруг — на тебе, Kodiaq!..

Интересный, вдумчивый человек, и я с ним с сожалением расстался, потому что пришла моя очередь тестировать героя этого мероприятия и этой публикации.

Итак, кресло, руль, зеркала — под себя. Поддается кнопка запуска и поехали. Поскольку модель — больше года в России, то, разумеется, на нашем сайте уже был пространный обзор Škoda Kodiaq. Поэтому напомним лишь основные «ориентиры» этого автомобиля. Тестовый автомобиль — это сочетание турбированного двигателя 1.4 (150 л.с.) и роботизированной 6-«ступенчатой» коробки DSG 4*4. Под днищем 187 мм. Диски — 18 дюймов. Климат-контроль раздельный, двухзонный. Но в качестве опции можно установить третью зону — для задних пассажиров. В контексте безопасности — 6 подушек безопасности.

Навигация — русифицированная. «Музыка» — 6 динамиков. Управляются многочисленные системы и опции с помощью основного сенсорного дисплея, куда может выводиться круговое — или с определенной точки — изображение. Там же — громкая — через блютуз — связь и адресная книга, синхронизированная с телефоном. Там же — русифицированная (с автоматическим обновлением) навигация.

В режиме off-roud включаются системы стабилизации, антипробуксовки. Производитель заявляет расход топлива — 9 литров на 100 км в смешанном режиме, и, судя по личному опыту, эта цифра совсем ненамного занижена по сравнению с реальностью. Привод — постоянный полный, но интеллектуальный: в зависимости от ситуации крутящий момент перераспределяется по осям: в большинстве ситуаций кроссовер ведет себя как переднеприводник. Но в условиях предложенного теста он постоянно выступал в полноприводном качестве.

В салоне — стильно и комфортно. Особенность для задних пассажиров — виденья двигаются продольно, причем не только наклон спинки, но и, собственно, «седушка».

Теперь, собственно, о тесте. Трасса была проложена в окрестностях стрелкового клуба. Бездорожье по суглинку, поросшему редким ковылем, которое весной и поздней осенью превращается в болото. То есть это не ровный профиль, не зеленая травка, а яма на яме, бесконечные колдобины. И лишь некое подобие дороги, которую за пару дней до того «накатали» сотрудники дилерского центра, — с двумя обязательными горками, одну из которых — из-за крутизны — пришлось преодолевать практически «вслепую»; а вторую — по склону, дабы показатель работу систем курсовой устойчивости.

Любопытно, что сначала я задал рулем слишком большой угол движения по склону. Умные системы машины «просчитали» задачу, озабоченно стали пищать, и… машина отказалась от этого рискованного мероприятия! Пришлось сдать назад и «взойти» на склон уже с меньшим углом поперечного наклона, — на этот раз «добро» было получено, препятствие было преодолено. Тестовая модель — Ambition 1,4 TSI 4x4 6-АПК (DSG) стоит чуть больше 1,628 млн рублей, — согласитесь «вкусная» цена! VW Tiguan с аналогичными техническими возможностями и в сопоставимой комплектации — CITY 1,4 TSI 4х4 — «оттянет» на 2,234 млн рублей! Однако есть, о чем задуматься!

«Под занавес» этого «представления» упомянем, что все было организовано на высшем уровне. «Юг-Авто Центр» уже не первый раз устраивает авто-презентации в стрелковом клубе «Дубрава». У гостей есть возможность не только протестировать машину, но и приятно и с пользой провести время: пострелять по летящим мишеням, поучаствовать в лазерном шоу, вкусно перекусить, погулять по зеленым дорожкам в окрестностях рукотворного пруда. И разумеется, — продуманная детская площадка с веселыми аниматорами, где родители могут безбоязненно оставить ребенка на некоторое время, — пока тестируют машину.

Что в итоге?! И тот, и другой автомобили построены на модульной платформе MQB, то есть, если совсем примитивно, Kodiaq — это растянутый Tiguan. По цене был выгоднее Tiguan, по размерам — Kadiaq. До старта производства в Нижнем Новгороде выбор для большинства потребителей был очевиден — конечно же, более маленький и более дешевый Tiguan (тем более «материанский», более престижный бренд VW). Теперь, в нижегородской версии, все преимущества у кроссовера от Škoda — и в цене, и в размерах. Теперь в сопоставимых комплектациях Tiguan дороже раза в полтора. Так зачем он нужен, «немец»-то?!