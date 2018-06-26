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ВЕНТУС. Рады знакомству!
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ВЕНТУС. Рады знакомству! 

Wroom.ru 26 июня 2018
Фото: Wroom.ru
Мы всегда рады новым знакомствам и приглашаем вас в нашу семью ŠKODA!
Вы еще выбираете идеальный для себя сервисный центр для своей SKODA? Предлагаем вам остановить свой выбор на ВЕНТУС.
Почему именно он, спросите вы?
Все просто! Все клиенты, обратившиеся в сервисный центр ВЕНТУС впервые, получают скидку 15% на сервисные работы и 10% на запчасти*!
Спецпредложение действует на наиболее востребованные работы:
Замена передних тормозных колодокЗамена масла в ДВСЗамена передних дисков + колодокЗамена передних амортизаторов
Вы можете записаться на сервис прямо сейчас по телефону: +7 (495) 266-79-45  Мы перезвоним
Записаться на сервис
ВЕНТУС
Официальный дилер SKODA
Адрес: Москва, ул. Мосфильмовская, 68.
www.ventus.ru  Мы будем стараться, чтобы наше знакомство переросло в дружбу!
* Стоимость указана с учётом оригинальных экономичных деталей (данные детали применимы не для всех вариантов комплектаций автомобилей).
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