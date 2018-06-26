ВЕНТУС. Рады знакомству!

Мы всегда рады новым знакомствам и приглашаем вас в нашу семью ŠKODA!

Вы еще выбираете идеальный для себя сервисный центр для своей SKODA ? Предлагаем вам остановить свой выбор на ВЕНТУС.

Почему именно он, спросите вы?

Все просто! Все клиенты, обратившиеся в сервисный центр ВЕНТУС впервые, получают скидку 15% на сервисные работы и 10% на запчасти*!

Спецпредложение действует на наиболее востребованные работы:

Замена передних тормозных колодокЗамена масла в ДВСЗамена передних дисков + колодокЗамена передних амортизаторов

Вы можете записаться на сервис прямо сейчас по телефону: +7 (495) 266-79-45 Мы перезвоним

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ВЕНТУС

Официальный дилер SKODA

Адрес: Москва, ул. Мосфильмовская, 68.

www.ventus.ru Мы будем стараться, чтобы наше знакомство переросло в дружбу!

* Стоимость указана с учётом оригинальных экономичных деталей (данные детали применимы не для всех вариантов комплектаций автомобилей).