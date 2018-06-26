ВЕНТУС. Рады знакомству! 

Мы всегда рады новым знакомствам и приглашаем вас в нашу семью ŠKODA!
Вы еще выбираете идеальный для себя сервисный центр для своей SKODA? Предлагаем вам остановить свой выбор на ВЕНТУС.
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Все просто! Все клиенты, обратившиеся в сервисный центр ВЕНТУС впервые, получают скидку 15% на сервисные работы и 10% на запчасти*!
Спецпредложение действует на наиболее востребованные работы:
Замена передних тормозных колодокЗамена масла в ДВСЗамена передних дисков + колодокЗамена передних амортизаторов
Вы можете записаться на сервис прямо сейчас по телефону: +7 (495) 266-79-45 Мы перезвоним
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ВЕНТУС
Официальный дилер SKODA
Адрес: Москва, ул. Мосфильмовская, 68.
www.ventus.ru Мы будем стараться, чтобы наше знакомство переросло в дружбу!
* Стоимость указана с учётом оригинальных экономичных деталей (данные детали применимы не для всех вариантов комплектаций автомобилей).