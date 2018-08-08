Крутой поворот. Тест-драйв нового KIA Ceed

В эти дни на юге Испании проходит большой российский тест-драйв абсолютно нового KIA Ceed, построенного на современной глобальной платформе K2. Сюда, в окрестности Малаги, для детального изучения нашими журналистами прибыла целая партия новеньких хэтчбеков, которые были собраны в России, в Калининградской области. Специальный корреспондент CAR.ru Николай Назайкинский оказался одним из первых, кому посчастливилось протестировать KIA Ceed следующего поколения.

«Почему российский тест проходит в Испании?» — спросите вы. Да по тому, что новый KIA Ceed стал горячий, как испанская кровь, как раскаленный летний воздух в Андалусии. Действительно, автомобиль радикально преобразился в лучшую, драйверскую сторону.

Теперь у руля KIA Ceed есть четкий «ноль», а количество оборотов рулевого колеса от упора до упора лишь немногим превышает 2 оборота! Прописывать крутые испанские серпантины на корейско-европейском хэтчбеке — одно большое удовольствие. Улучшение управляемости KIA Ceed связано еще и c увеличением жесткости кузова, а так же с новой подвеской. Даже не смотря на то, что для России у Ceed увеличили клиренс на 10 мм по сравнению с европейской версией автомобиля, в азарте KIA Ceed явно не потерял.

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Кроме увеличения дорожного просвета для российского рынка, новому KIA Ceed немного доработали подвеску под наши условия эксплуатации, а так же оснастили полным пакетом «Теплые опции», куда теперь, кроме подогрева передних и задних кресел, боковых зеркал заднего вида, форсунок стеклоочистителя входит обогрев лобового стекла! Наконец-то мы этого дождались.

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Наконец-то мы дождались и турбированного двигателя 1,4л мощностью 140 л.с. С этим силовым агрегатом KIA Ceed одновременно дерзкий и покладистый. Дерзкий — когда надо быстро ускориться с места или с небольшой скорости, чтобы перестроиться в соседний ряд, а покладистый — потому, что при небольшом нажатии на педаль газа, коробка передач не начинает судорожно переключаться вниз. Дело в том, что у турбомотора максимальный крутящий момент достигается на низких оборотах, поэтому для ускорения не требуется понижать передачу, а то и две, теряя на этом драгоценное время.

Однако, если у вас есть предубеждения относительно турбированных двигателей и роботизированных коробок передач, то всегда можно выбрать KIA Ceed с атмосферными бензиновыми моторами объемом 1,4 и 1,6л, которые имеют мощность 100 и 128 л.с. соответственно. Если первый из этих силовых агрегатов сочетается исключительно с 6-ступенчатой механической трансмиссией, то второй агрегатируется либо с «механикой», либо с гидромеханическим 6-ступенчатым «автоматом».

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Не имеет смысла и модернизировать аудиосистему, ведь KIA Ceed в максимальной комплектации оснащается добротной мультимедиа во главе с 8-дюймовым сенсорным цветным экраном и акустикой JBL с бесконечным числом динамиков и одним сабвуфером. Немного жалко лишь то, что эта связка премиальных технологий доступна только в максимальной версии KIA Ceed.

Зато практически премиальный интерьер доступен во всех версиях KIA Ceed. В нашем тестовом автомобиле, на котором корреспондент CAR.ru шустрил в «Испании», просто замечательные передние кресла с развитой боковой поддержкой. Кроме того, задний диван тоже весьма комфортный — по сравнению с предыдущим поколением KIA Ceed, задние кресла расположены чуть ниже, обеспечивая больший запас места над головой и более удобную посадку, не смотря на то, что хэтчбек нового поколения стал немного ниже.

Но главное, чем гордятся в компании KIA — интеллектуальные системы помощи водителю Drive Wise. Здесь и адаптивный круиз-контроль, и система удержания автомобиля в полосе движения, и система экстренного торможения, и система предупреждения движущихся перпендикулярно помех, и система помощи при парковке. Другими словами, хэтчбек может сам рулить, тормозить и разгоняться. Когда мы опробовали все эти системы в рамках нашего тест-драйва, пришли к мнению, что эра полностью автономных автомобилей буквально стучится к нам в дверь.

И теперь самое интересное — сколько стоит новый KIA Ceed. В компании KIA позаботились о том, чтобы хэтчбек С-класса следующего поколения не прибавил в цене слишком много. Так и произошло — стоимость нового Ceed практически не поменялась. Однако комплектации поменялись в сторону расширения списка опций.

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Теперь базовая версия KIA Ceed Classic оснащена всем самым необходимым: 6 подушек безопасности, кондиционер, датчики давления в шинах, полный набор систем активной безопасности, датчик света, музыкальная система с шестью динамиками, мультифункциональное рулевое колесо и много другое.

Самая доступная же комплектация KIA Ceed с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией стоит всего 1 019 000 рублей. Совсем немного «корейцы» вырвались за миллион. Здесь речь идет о комплектации Comfort, где по сравнению с Classic появляется обогрев передних кресел, отделка кожей ручки КПП и руля, некоторые другие важные дополнения.

Венчает список комплектаций KIA Ceed — версия 1,4 T-GDi DCT Premium+. Поверьте, здесь есть все, включая полностью светодиодные передние фары! Правда, и цена на эту версию автомобиля составляет 1 459 900 рублей. Немало. Но и не много, если посмотреть на конкурентов в аналогичных исполнения. Другое дело, что самой продаваемой версией KIA Ceed, скорее всего, станет машина с 1,6-литровым двигателем и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Как мы писали чуть выше, подобный автомобиль стоит немногим больше миллиона рублей.

Вместо вывода хочется сказать, что KIA сделали по-настоящему зажигательный автомобиль, не увеличив при этом цену кардинально. В любом случае, вы сами сможете оценить хэтчбек нового поколения 29 августа, когда начнутся продажи KIA Ceed.