Skoda Kamiq — чешская интервенция в Поднебесную

Компактный кроссовер Skoda Kamiq создавался специально для интервенции на китайский автомобильный рынок, а точнее, на ту его часть, которая отдает предпочтение классу SUV. Его премьера в Поднебесной состоялась весной 2018 года на автосалоне в Пекине.

Это третий внедорожник в коллекции чешского бренда — ранее были выпущены Kodiaq и Karoq. Ожидается, что после попытки покорить Китай кроссовер отправится осваивать рынки других стран. В России Skoda Kamiq появится не ранее, чем в 2019 году.

В Китае «чеху» придется бороться с местными компактными внедорожниками, которые прочно удерживают лидерство. Выдержит ли автомобиль столь серьезную конкуренцию, учитывая, что производство планируется наладить на заводе SAIC-Volkswagen?

Классическая строгость

Skoda Kamiq не отличается какими-то экстравагантными решениями в экстерьере. Дизайнеры создали деловую внешность, состоящую из классических элементов: обтекаемый кузов, стандартная для марки радиаторная решетка с вертикальными двойными стойками, угловатая, граненая оптика и массивный бампер с воздухозаборником, расположившимся на всей нижней плоскости. На нем по бокам расположились узкие противотуманки.

Центральную часть капота украшает выштамповка. Есть они на дверях и крыльях. Корма автомобиля — это ярко выраженная классика: скругленный бампер, немного округлая задняя дверь, небольшое крыло, нависающее над ней. Объемным кроссовер делают выступающие, дутые колесные арки. Подчеркивает линию кузова пластиковый обвес.

Экстерьер автомобиля можно охарактеризовать как классически-строгий. В композиции нет никаких свежих решений, в то же время он смотрится лаконично и сбалансированно. Но такую концепцию некоторые эксперты оценили как посредственную и скучную.

Интерьер Skoda Kamiq

В салоне владельца ожидает спартанская обстановка, которая отлично сочетается с практичностью. На отделке создатели экономили не стесняясь, основные материалы — жесткий пластик и ткань. Немного поднимают настроение хромированные элементы центральной панели, тоннеля и обшивки дверей. Но вид допотопной аналоговой панели приборов опять вгоняет в уныние.

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Базовая комплектация Entry предложит стеклоподъемники с электроприводом только на передних окнах, регулируемую в двух плоскостях рулевую колонку, бортовой компьютер. За кондиционер придется доплатить.

Следующий пакет, получивший название Active, включает функцию управления центральным замком, боковые зеркала с электроприводом и подогревом, парктроник, обогрев передних кресел, камеру заднего вида и противотуманную оптику.

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Топовая комплектация Ambition создана для выкачки денег покупателей, так как тут все устанавливается за доплату. Платить придется за круиз и климат-контроль, светодиодную оптику, навигацию и даже за 110-сильный силовой агрегат.

Даже во флагманском пакете Style придется дополнительно заказывать датчики дождя, света, запуск двигателя кнопкой, навигацию и парктроник. И это при том, что кроссовер в таком исполнении оснащен информационно-развлекательной системой, управляемой через 8-дюймовый сенсорный монитор с поддержкой современных приложений и голосовым управлением.

Технологии автомобиля официально характеризуются так: «Технологическим преимуществом является голосовое управление от iFLYTEK, одного из ведущих поставщиков услуг распознавания голоса, основанного на искусственном интеллекте. Программное обеспечение распознает региональные китайские диалекты и может самостоятельно изучать индивидуальные и местные языковые стили. Смартфоны подключаются через интерфейсы Apple CarPlay, Baidu Carlife и MirrorLink. Совместимые приложения работают на восьмидюймовом экране с разрешением 1280x720. Система также предоставляет множество практических услуг, таких как данные о движении в реальном времени, о погоде и POI уведомления».

Такие странные решения в части комплектации кроссовера наводят на мысль о том, что он создавался в спешке, а возможно это продуманная политика, ориентированная на увеличение заработка. Но идти за прибылью таким путем сегодня очень рискованно, так как на рынке в сегменте бюджетных, компактных кроссоверов представлено множество автомобилей с более богатым оснащением.

Представители Skoda так описывают интерьер: «Благодаря поднятому информационному дисплею в центре приборной панели, водитель может управлять функциями автомобиля с легкостью и комфортом. Хромированная отделка, проходящая по всей ширине приборной панели, стильно соединяет ее компоненты. Одной из эффективных деталей является инновационная, угловая установка динамиков. Благодаря эргономичному дизайну, сиденье водителя и переднего пассажира обеспечивает отличный комфорт и боковую поддержку. Чехлы для сидений выполнены в концепции плед с эффектом 3D, что улучшает современное ощущение интерьера».

Технические характеристики «чеха»

Основа кроссовера Шкода Камик — модульная база MQB. Автомобиль получил следующие габаритные размеры: длина — 4390 мм, ширина — 1750 мм, высота — 1625 мм, колесная база — 2610 мм, клиренс — 200 мм. Объем багажника — 450 литров и увеличивается до 1400 литров при сложенных сидениях заднего ряда.

Разработчики автомобиля говорят, что много внимания уделили комфорту размещения водителя, пассажиров и удобству управления в условиях города. Для последнего была выполнена специфическая настройка шасси. На достойном уровне, по словам создателей, должна быть и шумоизоляция кроссовера.

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Что касается системы безопасности, то тут также все стандартно: 4–6 подушек безопасности (в зависимости от комплектации), ABS, система курсовой устойчивости, помощи при старте под гору и, пожалуй, все. Достаточно скудно по меркам современного автпрома.

Подвеска — спереди у Шкода Камик схема Макферсона, сзади — балка кручения. Кроссовер будет поставляться на рынок только в переднеприводном исполнении, что достаточно странно — ведь даже в бюджетном ценовом сегменте класса SUV присутствует полный привод. Автомобиль комплектуется базовым мотором мощностью 90 л.с., с рабочим объемом 1.6 литра. Он разгоняется до 100 км/ч за 11.5 секунды, максимальная скорость — 180 км/ч. Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией.

На продвинутые комплектации устанавливается 110-сильный мотор объемом 1.5 литра, 150 Нм крутящего момента. Он обеспечит максимальную скорость в 190 км/ч и разгон до сотни за 10.4 секунды. Двигатель идет в паре с 5-ступенчатой «механикой», за 6-режимный «автомат» придется доплатить.

Есть и флагманский агрегат с турбонаддувом, который выдает 125 л.с., а работает с 7-режимным роботом DSG. Он разгоняет "чеха" до 100 км/ч за 9.1 секунды, а максимальная скорость достигает 203 км/ч. Средний расход топлива — 5.4 литра на 100 км пробега.

Перспективы модели

Чешский кроссовер не имеет ярко выраженных привлекательных сторон, кроме цены — в переводе на рубли, она варьируется в диапазоне 730–930 тысяч. Но и тут не все так просто — привлекательная цена значительно возрастет, если покупатель захочет получить более приличное оснащение. За него придется выложить внушительную сумму.

Учитывая сочетание невыразительного дизайна с исключительно передним приводом и скудным оснащением, существует высокая вероятность того, что интервенция на рынок кроссоверов Китая провалится. Очевидно, что чешский SUV уступает местным одноклассникам по всем параметрам. Не стоит забывать и о корейских конкурентах.

Было бы логичней начинать продажи Skoda Kamiq с России, где чешский бренд знают и ему доверяют. Но создатели кроссовера настроены оптимистично, планируя продавать 150 000 автомобилей ежегодно.