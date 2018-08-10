Kia Sportage 2018 — заявка на первенство от Kia

Кроссовер Kia Sportage можно с уверенностью назвать культовым автомобилем, который завоевал сердца европейских покупателей и стал популярен в странах СНГ. Так, на долю Sportage приходится около 40% всех продаж Kia в Великобритании.

В 2018 году внедорожник городского типа подвергся рестайлингу, получил обновленную внешность, технические новинки. Автомобиль соревнуется за топовые позиции сегмента семейного кроссовера с SEAT Ateca Peugeot 3008.

Противостояние началось в 2015 году с выпуска четвертого поколения Sportage, и обновления 2018 года призваны укрепить позиции «корейца» на рынке. Способствует этому широкая линейка двигателей (5 модификаций), выбор из 6 вариантов отделки салона.

Кардинальные изменения или косметическая подтяжка

Внешние изменения спровоцировали споры, так как многие эксперты посчитали их незначительными. В действительности, дизайн получил более тонкие настройки. Это новые передний и задний бамперы, еще более обтекаемая форма кузова, фигурная решетка радиатора, которая получил название «тигриный нос».

Хватает во внешности и мелких доработок, таких как новые корпуса противотуманных фар, измененная форма воздухозаборников с элегантной хромированной отделкой. Корма автомобиля также получила отделку стильными блестящими элементами. Украшает дизайнерскую композицию стильная светодиодная оптика (но только в топовых комплектациях).

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С помощью измененной формы оптики модификация GT-Line получила более агрессивный вид. Украшают и дополняют композицию обновленный диски диаметром 16, 17 и 19 дюймов.

Продвинутые версии корейского кроссовера украшаются молдингами, отделкой колесных арок черного цвета, металлическими пластинами под серебро. Также автомобиль комплектуется 19-дюймовыми колесными дисками. Модификация GT-Line S предложит вентилируемые сидения, подогрев руля и беспроводную зарядку мобильных гаджетов.

Интерьер обновленного «корейца»

По словам разработчиков, наибольшее количество новинок и изменений машина скрывает под измененной внешностью. Базовые комплектации — Classic, Comfort предлагают круиз-контроль, камеру заднего вида, стеклоподъемники с электроприводом, кондиционер, поддержку Apple CarPlay и Android Auto и набор электронных систем-помощников.

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Более продвинутые версии Luxe, Prestige оснащаются 7-дюймовым сенсорным монитором, имеются также наружные зеркала с электроприводом, складывающиеся автоматически, подогрев сидений, 2-зональный климат-контроль, автоматические стеклоочистители, расширенный пакет систем безопасности, включая функцию ограничения скорости.

Топовые версии кроссовера GT-Line Premium предложат покупателю 8-дюймовый монитор, панорамную крышу, сидения с электроприводом, отделанные кожей, акустическую систему JBL. Комфорт управления обеспечивает круговой обзор, безопасность усилена системой предупреждения о столкновениях.

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Что касается отделки, то тут преобладают дешевые материалы — пластик и ткань. Но они достаточно высокого качества, приятны на ощупь, хорошо подогнаны. Топовые комплектации предложат кожаную обшивку сидений. Корейские дизайнеры показали высший класс в части разумной экономии на отделке — отсутствие дорогих материалов не портит интерьер.

В салоне достаточно пространства для комфортного размещения водителя и пассажиров. Даже в базовой комплектации кресла предлагают эффективную поясничную поддержку. За счет того, что двери автомобиля широко открываются, посадка на задний ряд сидений вполне комфортна.

Техническая составляющая Kia Sportage 2018

Габариты обновленного кроссовера: длина — 4470 мм, ширина — высота — 1645 мм, колесная база — 2670 мм, клиренс — 182 мм, багажник — 503 литра, если сложить задние сидения, пространство увеличивается до 1 492 литров.

Обновленный модельный ряд двигателей включает как бензиновые моторы с наддувом, так и версии с прямым впрыском топлива. Все агрегаты стремятся к соответствию последним правилам Евро 6 Temp. Старый 1.7-литровый дизель был исключен в пользу более экологически чистого 1.6-литрового мотора, который, как и бензиновый аналог, обеспечивает ту же производительность, что и предыдущая модель.

бензиновый 1.6-литровый мотор мощностью 132 л.с. с крутящим моментом 160 Нм. Расход топлива по городу — 8.6 литра, на трассе — 5.6 литра, в смешанном режиме — 6.7 литра;

бензиновый 2-литровый двигатель мощностью 155 л.с. с крутящим моментом 192 Нм. Расход топлива по городу — 10.9 литра, на трассе — 6.1 литра;

дизельный 1.7-литровый агрегат мощностью 115 л.с. с крутящим моментом 260 Нм. Расход топлива по городу — 5.7 литра, на трассе — 4.2 литра, в смешанном режиме — 4.7 литра;

2-литровый дизель мощностью 185 л.с. с крутящим моментом 400 Нм. Расход топлива по городу — 7.9 литра, на трассе — 5.3 литра, в смешанном режиме — 6.3 литра. Модельный ряд моторов рестайлинговой версии Kia Sportage 2018 выглядит так:

Диапазон времени разгона автомобиля до отметки 100 км/ч на спидометре варьируется от 9.1 до 11.1 секунды. Кроссовер производится с передним и полным приводом. Моторы работают в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 7-режимным «автоматом».

Бензиновые и дизельные двигатели с небольшой мощностью будут по-прежнему востребованы, именно на них делается ставка. Их дополнит гибридная версия. Разработчики возлагают на нее надежды, так как она дешевле, чем аналог от Hyundai , и имеет более конкурентоспособную гарантию.

Гибридная установка Kia Sportage 2018 сочетает 2-литровый дизельный агрегат с 48-вольтовой электрической системой. Она состоит из литий-ионной батареи 0.44 кВтч и блока стартер-генератор, который приводится в движение с помощью коленчатого вала, что помогает двигателю внутреннего сгорания ускоряться.

Официально представители Kia говорят, что гибридная технология не увеличивает пиковую мощность или крутящий момент, она уменьшает рабочую нагрузку двигателя при ускорении. Это, в свою очередь, снижает выбросы CO2 на 4%. Также гибридная система помогает во время разгона, торможения, делает перезапуск силового агрегата более быстрым и комфортным. Такая версия комплектуется 8-режимным «автоматом».

Безопасность обновленного внедорожника по системе Euro NCAP получила максимальную оценку — пять звезд. Она обеспечивается активными средствами — подушками безопасности (6 штук), парктроником, автоматическим стояночным тормозом, электронными системами:

антиблокировочной;

стабилизации движения;

помощи подъема в гору;

динамической стабилизации;

автоматического включения фар.

Комфорт эксплуатации обеспечивает регулируемая рулевая колонка, обогрев зеркал, функция запуска двигателя кнопкой, датчики давления в шинах, света и дождя.

Ценовая, сервисная политика

Kia Sportage 2018, благодаря разнообразию комплектаций, ориентирована на широкую аудиторию покупателей. Ценовой диапазон от 1 269 000 до 2 019 000 рублей удовлетворяет интересы покупателей с различным уровнем доходов.

Традиционно корейский концерн предлагает отличные сервисные условия — это гарантия на 7 лет или 161 000 км пробега. Также покупателям доступно покрытие расходов на 5 услуг при обслуживании автомобиля. В индивидуальном порядке могут обсуждаться условия сервиса на весь гарантийный срок.

С таким серьезным подходом к рестайлингу создатели кроссовера Kia Sportage 2018 могут рассчитывать на топовые места в таблице продаж. Для этого есть вес составляющие: стильный дизайн, проработанная эргономика салона, вариативность комплектации, выгодные сервисные условия, широкий ценовой диапазон.