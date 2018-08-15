Турбобой: тест нового Kia Ceed

Тест нового Kia Ceed: теперь с турбомотором и «роботом»!

Поисковая оптимизация по-корейски: мудреное имя cee’d с приходом третьего поколения превратилось в простое и понятное Ceed. Однако сама машина стала технологичнее и сложнее. Новая платформа с драйверскими замашками, современные системы безопасности вместе с автопилотом, богатое оснащение — и турбомотор 1.4 в паре преселективным «роботом». Не спешите начинать песню про надежность, потому что привычные вялые атмосферники сохранились. А вот стал ли веселее турбо-Ceed?

У нас предыдущий Ceed (отбросим уже этот апостроф) без малого лидер класса. За шесть месяцев 2018-го продано 11 тысяч машин, всего на тысячу меньше, чем Октавий. Прибавьте сюда родственный седан Cerato, и даже Jetta не поможет сместить корейцев с вершины С-класса. Увы, в Европе дела куда скромнее, хотя Ceed создавался как раз для Старого Света и продается только там.

Ceed значит Community of Europe, with European Design, но европейское общество, похоже, не особо распробовало этот корейский фрукт. Ведь он не входит даже в десятку бестселлеров С-класса! Вот еще немного статистики: Golf — полмиллиона машин в 2017-м, Octavia — почти четверть миллиона, Astra и Focus — слегка за 200 тысяч, а Ceed — всего 68 тысяч. Зато теперь новое поколение — и новая надежда.

Правда, такое ощущение, что весь дизайнерский креатив закончился на передке. Светодиодные фары украшены квартетом ходовых огней а-ля Porsche , агрессивный бампер будто переставили от какой-то спортивной версии, и все! Больше глазу просто не за что зацепиться.

Да, Ceed попрощался с минивэновским силуэтом, стал на пару сантиметров шире и ниже, а также получил укороченный передний и удлиненный задний свесы, но чтобы понять, почему я ворчу, просто взгляните на новый Ford Focus с этими роскошными рельефными боковинами и красивым контуром остекления. Мне хочется от Сида больше оригинальных решений, тем более, что за классическую внешность в этом сегменте с успехом отвечают Golf и Octavia.

И не забывайте, что на фотографиях красуется самая дорогая версия. У народных будут 16-дюймовые колеса вместо 17-дюймовых, зеркала без «поворотников» и обычные задние фонари с лампами накаливания, хотя приятно, что «линзованные» галогеновые фары сохранят «поршевские» ходовые огни.

Кстати, Ceed в кузове универсал появится в России чуть позже, а вот трехдверного хэтча, скорее всего, вообще не будет. Ни у нас, ни в Европе. Говорят, спрос на него был слишком мал.

Главные метаморфозы в интерьере — традиционные передние стойки вместо минивэновских с треугольными окошками и торчащий планшет мультимедийной системы. Первое здорово, второе так себе. Восьмидюймовый экран шустро реагирует на касания, знает смартфонные жесты, но толщина у него с хороший бургер, а по периметру сантиметровая рамка. Именно из-за этого нароста интерьеру нового Сида не хватает гармонии.

Передняя панель из мягких материалов стала более отвесной, руль теперь гораздо симпатичнее и обшит хорошей кожей, блок климата обзавелся регуляторами со встроенными дисплеями. Жаль, непрактичный глянцевый пластик добрался до центрального тоннеля, а боковины консоли на уровне коленок жесткие.

Тем немногим, кто купит самый дорогой Ceed аж за 1,46 млн, нелишне узнать, что появились беспроводная зарядка, аудиосистема JBL с восемью динамиками, включая сабвуфер, передние датчики парковки и продвинутые системы безопасности. Среди них смышленый адаптивный «круиз» с подруливанием в полосе, система экстренного торможения и распознавание дорожных знаков.

Ну, а простым смертным будет приятно, что объем багажника увеличился на 15 литров, во все без исключения Сиды добавили систему контроля давления в шинах, а начиная с комплектации Prestige — подогрев лобового стекла и задних сидений. Колесная база осталась прежней, так что на втором ряду больше места не стало.

Но главное, что нужно знать об интерьере Сида — это большой и качественный скачок вперед относительно бюджетных седанчиков вроде Rio, Соляриса, Polo и Весты. Здесь почти ничего не отдает откровенной дешевизной.

Идеологически переход на новую платформу К2 почти ничего не изменил. Архитектура подвесок с задней многорычажкой прежняя, электромотор усилителя руля все также расположен на валу, но у кузова больше высокопрочных сталей и выше жесткость на кручение, шасси перенастроено, рулевая рейка «укорочена» до двух с половиной оборотов от упора до упора — и Ceed преобразился.

Вообще-то машина прежнего поколения тоже ехала неплохо, но новый Ceed прям живчик. Отклики на руль в меру обострились, усилие на нем стало чище, а задняя подвеска в самом начале маневра подруливает настолько активно, что с непривычки это смущает и даже может напугать. Однако затем этот доворот не переходит в занос, и Ceed почти без сноса продолжает держаться за траекторию.

Допускаю, что европейские машины с клиренсом на сантиметр меньше (140 мм против 150) рулятся точнее, но если не нестись сломя голову, а просто ехать активно, то и «наш» калининградский Ceed дает классное ощущение, будто шасси облизывает вираж за виражом. Мне такая настройка понравилась. И никаких жертв по части комфорта!

Подвеска достойно справляется с мелкими неровностями, позволяет почти не тормозить перед лежачими полицейскими и не страдает недостатком энергоемкости. Плюс весьма неплохая шумоизоляция.

Выходит, для законченной картины не хватает только бодрого мотора. И, по идее, тут на сцену выходит новый 1.4-турбо с непосредственным впрыском, все счастливы, занавес. Увы, действительность куда прозаичнее. Ау, где же вы, 140 сил и 242 Нм тяги?

Я помню, как аналогичный фольксвагеновский агрегат, в котором всего на 10 сил больше, превращает Октавию практически в хот-хэтч. Но Ceed на серпантинах под Малагой скисает, а на горизонтальном участке разгоняется до сотни за 9,2 секунды, на секунду медленнее, чем Octavia 1.4 TSI. Нет ни сочной тяги в середине, ни особого удовольствия от предельных возможностей. Расход при этом — 9-10 л/100 км.

Как тут не вспомнить вялый двухлитровый Stinger, и не задаться вопросом о породе корейских турбо-лошадей. И ладно бы семиступенчатый «робот» спасал ситуацию своей идеальной настройкой, но электроника так фанатично бережет его сухое сцепление, что активно выехать с второстепенной дороги просто невозможно, из-за чего на ровном месте возникают опасные ситуации.

К сожалению, этого мотора в паре с «механикой» у нас не будет, поэтому спасибо корейцам, что оставили для российского рынка проверенный атмосферник 1.6 мощностью 128 сил, который в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом» дешевле на целых 80 тысяч. Конечно, такой Ceed, еще медленнее, но на спортивность он и не претендует, а с «автоматом» в городе будет только удобнее.

В конце концов, большинство покупает подобные автомобили для спокойной езды. И с такими ценами велик соблазн выбрать вместо Rio-Соляриса и Polo именно Ceed. Ведь нормально оснащенная версия 1.6 с «автоматом» обойдется в 1,07-1,12 млн рублей. Да, это планка топовых «бюджеток» B-класса, но лучше добавить и получить вместо дешевой повозки с дубовым пластиком добротный европейский автомобиль.

Ceed с турбомотором 1.4 и «роботом» — это минимум 1,15 млн, причем аналогичная Octavia по прайсу как минимум на сотню тысяч дороже и оснащена беднее, а новый Focus ждать еще долго. Но, увы, большого смысла именно в турбированном Сиде я не увидел.