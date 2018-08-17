На что способен Peugeot 108?

Тест-драйв Peugeot 108

Компактный городской автомобиль, или даже субкомпактный, точно не рассчитан на дальние загородные путешествия, ведь его вотчина — это узкие улочки и тесные кварталы городской застройки. Но мы решились на невероятное — погрузили в «Пыжик» целую семью, и отправились в санаторий за 600 км от мегаполиса. Не спасовал ли 108-й?

Проехать за ночь более полутысячи километров на большом седане, или кроссовере — дело плевое. Но как обстоят дела с готовностью к дальним путешествиям у малыша Peugeot 108? Скажем так, что для золотистого хэтчбека такой поворот событий не оказался сюрпризом. Почему? Читайте в нашем тест-драйве.

Львенок

Что помогает Peugeot 108 сочетать в своем внешнем облике некоторую «мимимишность» и серьезные нотки, присущие старшим моделям бренда? За улыбки и хорошее настроение отвечают ассиметричные колесные диски, молдинги-«бумеранги» в переднем бампере со встроенными дневными ходовыми огнями, милые задние фонари с тремя кошачьими следами от когтей, задняя стеклянная дверь и многое другое. Этот список можно продолжать долго. Но фирменная решетка радиатора, «зубчатые» фары головного света, как у модели 308, и даже имитация дефлектора на заднем бампере добавляют компактному хэтчбеку серьезности.

Если попробовать пофилософствовать о габаритах сити-кара, то 3475 мм длины — это не так уж и много как для пятидверного автомобиля. Но заявления о том, что парковка и маневрирование с 108 сильно проще, чем с машиной классом больше, скорее похожи на лукавство.

Да, расставленные по углам хэтча колеса и наличие камеры заднего вида упрощают и парковку, но электронные ассистенты к Peugeot 208 и других авто В-класса почти нивелируют преимущество. К тому же с «малышом» нужно привыкнуть к тому, что парктроник не будет звуком сопровождать ваше приближение к столбику, или высокому бордюру — привыкайте к разграфке дисплея камеры.

Кстати, о бордюрах. Производитель заявляет официальный дорожный просвет в 120 мм. Возможно. За 1000 км по трассе мы только раз коснулись защитой двигателя о девятый асфальтный вал. Сотня километров в городе показала, что почти все бровки нам по плечу.

Кстати, отсутствие традиционных опускающихся стекол в задних дверях — желание сэкономить в весе дверей, да и просто сэкономить. Но откровенная нехватка полноценного опускающегося окна нами не была обнаружена. Так и с задней стеклянной дверью. Ни к уплотнениям, ни к способу открывания вопросов нет. Только не хлопайте сильно.

Четыре на четыре

Конечно, речь не о полном приводе. У 108-го четыре боковые двери и мест по паспорту только четыре. Передние двери открываются достаточно широко, а вот угол открывания у галерки немного ограничен. Водительское кресло не балует широтой механических регулировок, в наличии только угол спинки, лифт и продольная регулировка всего кресла.

В дальней дороге на втором ряду мы определили одного взрослого и малыша в детском кресле Между ними на сиденье аккурат поместилась бутылка минералки. Что касается пространства для ног, то его достаточно только для людей с ростом ниже 160 см. Колесная база в 2340 мм — это компромисс между габаритами и вместительностью. В распоряжении сидящих сзади — только небольшие кармашки в дверях (четко под бутылку «Колы» на пол-литра) и один подстаканник по центру, в который «встает» большой термос.

Вокруг дисплея климата сосредоточены все сервисные кнопки центральной консоли.Рулевое колесо, как и щиток приборов — дизайнерские, с изысками. Считывается информация с приборной доски четко. Мультимедийная система с 7-дюймовым цветным дисплеем выдает родство с Toyota . Дело в том, что другие модели компании имеют другой, более строгий интерфейс. Система дружит со смартфонами и позволяет подключить их через протоколы Apple Car Play и Android Auto.

На руле не так уж и много кнопок. Одна из них одномоментно отключает системы слежения за полосой и за дистанцией. О неготовности «Пыжика» к дальнему путешествию мы поняли по отсутствующему полностью центральному подлокотнику у водителя. Второй маркер чисто городской машины — отсутствующий круиз-контроль, или лимит скорости. И третий пункт — отсутствие штатной навигационной системы. Но этот недостаток можно устранить, подключив к авто смартфон. Конечно, нехватка этих трех позиций в списке оснащения не превращают Peugeot 108 исключительно в жителя города. Но мнение автопроизводителя мы прочитали.

Сбалансированный и яркий интерьер одновременно.180 литров — это самый маленький багажник тестового автомобиля на практике журналиста Auto.Today. Как показала получасовая игра в «пятнашки», в него помещается шасси детской коляски с колесами, две дорожные сумки, пара спортивных рюкзаков и косметичка. Оставшуюся поклажу пришлось сложить в ногах переднего пассажира. Интересно, что французы не стали экономить и под пол багажника положили временное запасное колесо. Пусть оно и маленькое, но в наших реалиях все же лучше, чем ремонтный набор. Еще одно преимущество для автомобиля, целящего на роль для путешествий.

«Роболитр»

На украинском рынке вариации силовых агрегатов у 108-го отсутствуют. Двигатель — бензиновый, 1,0-литровый, с 68 л. с. в своем арсенале. Три цилиндра неплохо сбалансированы. Только на холостом ходу по вибрации открытой двери можно догадаться, сколько под капотом «горшков». Характер у мотора покладистый, спокойный.

По трассе при скорости 90-100 км/ч обороты держатся на уровне 2600 об/мин. Но если вы обгоняете на затяжном подъеме и жмете педаль в пол, то не удивляйтесь, что тахометр «взмывает» до 5000 оборотов. Моторчик натужно жужжит, но свою работу делает. По трассе средний расход у нас получился на уровне 4,7-4,8 литра на 100 км пробега. Если аккуратно передвигаться в городе, то расходомер должен показывать не более 5,6 литра. Но порой «пробочные» реалии вносят свои коррективы.

Роботизированная трансмиссия ETG5 с пятью ступенями довольно своенравна. Так, она позволяет себе делать мелкие паузы, больше похожие на кивки, при переключениях вверх. Также коробка не имеет четко выраженного режима «паркинг». Авто лучше оставлять на ручнике. Все же, к поведению КПП можно привыкнуть. Да и присутствующий ручной режим несколько сглаживает впечатление. Переключать передачи можно как рычагом, так и подрулевыми «лепестками».

Подвеска отличается своей короткоходностью, но на ее жесткость жаловаться грех. Автомобиль по-настоящему пугается больших ям, через которые не может перекатиться. Вторая слабость — это колеи. Большие борозды асфальта увлекают хэтчбек за собой, и машину уже нужно подлавливать. На ровной же дороге 15-дюймовые не самые узкие шины держат курс. Несмотря на компактные размеры и близость к дороге, хэтчбек в салоне становится шумным только на высоких оборотах, или уже на высокой скорости, после 130 км/ч, когда начинают проявляться аэродинамические шумы.

Славный малый

Peugeot 108 — отличный городской автомобиль, способный кроме милой владелицы перевозить еще и несколько пассажиров и пару рюкзачков. Но если выпадет случай, то и перед дальней дорогой «француз» не спасует. Вы только ведите его на живописные маршруты. Он красоту ценит и сам ее находит. Проверено.