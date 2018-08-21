Монстр на каникулах: тест Toyota Land Cruiser Prado

Длительный тест Toyota Land Cruiser Prado: стоимость владения, итоги и конкуренты

Самый дорогой пятиместный Toyota Land Cruiser Prado стоит четыре миллиона 62 тысячи рублей. За эти деньги можно купить… Да практически все, что угодно! Но если нужен именно рамный внедорожник, то тут диапазон выбора сужается до нескольких моделей — увы (или к счастью?), вымирающий класс. В прошлой части мы рассказали о первых впечатлениях о «Прадо», о том, как в нем чувствуешь себя на асфальте и бездорожье, а теперь займемся менее эмоциональными вещами — посмотрим на стоимость эксплуатации машины и ее конкурентов.

Самый дорогой пятиместный Toyota Land Cruiser Prado стоит четыре миллиона 62 тысячи рублей. За эти деньги можно купить… Да практически все, что угодно! Но если нужен именно рамный внедорожник, то тут диапазон выбора сужается до нескольких моделей — увы (или к счастью?), вымирающий класс. В прошлой части мы рассказали о первых впечатлениях о «Прадо», о том, как в нем чувствуешь себя на асфальте и бездорожье, а теперь займемся менее эмоциональными вещами — посмотрим на стоимость эксплуатации машины и ее конкурентов.

Итак, у нас на тесте автомобиль с пятиместным салоном и в модификации Люкс Safety — дороже него только внедорожник с семью посадочными местами, за которые придется доплатить 71 тысячу рублей. Здесь столько всего, что устанешь загибать пальцы: кожаный салон, подогрев и вентиляция передних кресел, навигация, трехзонный климат-контроль с подогревом заднего ряда, обогрев руля, лобового стекла и форсунок омывателя лобового стекла, система кругового видеообзора и предупреждения о непреднамеренном выходе из полосы, автоматического переключения дальнего света на ближний и все это только часть листа с описание комплектации, потому что здесь же вы найдете даже предпусковой подогреватель двигателя и салона с возможностью дистанционного управления.

Дистанционное управление, кстати, классная штука. Предпусковой подогреватель запускается через приложение для смартфона: в автомобиле установлена SIM-карта, с помощью которой автомобиль «принимает вызов». Полгода использования тарифа от МТС уже оплачены, а потом за каждые два года придется отдавать по 2990 рублей. Недорого, но жаль, что функциональность приложения серьезно ограничена — нельзя, например, удаленно запускать охлаждение салона или закрыть-открыть стекла или люк.

Как обычно это принято у японских марок, все комплектации фиксированные и никаких дополнительных опций не предусмотрено. Доплатить придется только за окраску кузова металликом или перламутром — 26 и 39 тысяч рублей соответственно.

Что касается конкурентов, то если не зацикливаться исключительно на «рамности», то выбор автомобилей за четыре миллиона серьезно расширяется. Доплатив 200 тысяч рублей, можно даже взять американского громилу Chevrolet Tahoe с атмосферной бензиновой «восьмеркой» объемом 6,2 литра и мощностью 426 лошадиных сил. Причем у такой машины уже будет аудиосистема Bose, кожаный салон, мультимедийных комплекс с 8-дюймовым экраном и 18-дюймовые колеса. Какие еще внедорожники можно включить в список конкурентов «Прадо»? Например, такие:

Конкуренты Toyota Land Cruiser Prado

Из них по стоимости эксплуатации вряд ли кто-то сможет превзойти «Прадо». Ну, разве что только китайский Haval. Ведь «Тойотам» традиционно нужно заезжать на сервис раз в 10 тысяч километров, а при наших расчетах годового пробега в 20 тысяч километров получается, что владельцу внедорожника придется побывать у дилера дважды. В одном из автосалонов нам сообщили, что ТО-1 обойдется в 17,2 тысячи рублей, а ТО-2 в 27,7 тысячи рублей.

Добавим к этому стоимость страховки Каско (среднюю по рынку для компаний с рейтингом А+ и выше), транспортный налог, затраты на топливо и получим следующие цифры:

Расходы владельца Toyota Land Cruiser Prado в первый год эксплуатации

ОСАГО 13 175 р.

Каско 198 575 р.

Транспортный налог 13 275 р.

ТО 44 960 (17 214 + 27 746) р.

Топливо 97 440 р.

Итого 367 425 р.

Километр пробега (только топливо) 4,87 р.

Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско) 18,3 р.

Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско) 8,4 р .

В итоге получилось относительно недорого — по крайне мере вполне приемлемо для целевой аудитории «Прадо». Для сравнения, на побывавший у нас на длительном тесте Toyota Highlander в первый год эксплуатации придется потратить 344,5 тысячи рублей, на Fortuner — 387,3 тысячи, а на роскошный Land Cruiser 200 — почти полмиллиона рублей. И им всем пока что далеко до лидера наших испытаний — Range Rover Velar, который в первый же год потребует аж 623 тысячи рублей.

Toyota Land Cruiser Prado можно даже рассматривать с точки зрения инвестиций — модели марки ценятся за высокую остаточную стоимость. Но и помимо этого машине есть, чем похвастаться.

У «Прадона» экономичный дизель (у нас за месяц поездок средний расход упал до 11,2 литра на «сотню» — неплохо для двухтонной полноприводной махины), хорошая «шумка», просторный салон, комфортные (относительно других рамных автомобилей) настройки подвески и не самая плохая управляемость.

Но и тут тоже есть, что улучшить. Например, слабенькие тормоза. Или выкинуть наконец к черту древнюю неудобную мультимедийную систему. А еще лично мне никогда не нравились тяжеленные двери багажника, открывающиеся вбок, которые серьезно ограничивают «погрузочное» пространство.

Несмотря на это, в результате набралось не так уж много минусов. А их с лихвой перекрывает ощущение, что на такой машине можно отправиться откуда угодно и куда угодно. В этом автомобиле каждый раз поскорее хочется начать планировать автомобильное путешествие, ведь на городских улочках «Прадону» тесно. А держать его в стесненных обстоятельствах чревато — переедет! /m