Тест-драйв Haval H2: Приказ — на запад!

Новый игрок в популярнейшем классе кроссоверов всегда воспринимается с особо пристальным вниманием. А если мы говорим сразу о новой марке, то что уж тут говорить. Haval вышел на украинский рынок с двумя «полноприводниками» — меньшим H2 и старшим Н9. Сегодня мы знакомимся с «двойкой», которая по многим параметрам конкурирует с японскими и корейскими одноклассниками. Только стоит меньше. За счет чего экономия?

«Haval — это не Chery, Geely, или Great Wall. Это самостоятельный автомобильный бренд», — уже немного похожий на попугая рассказывал я почти на каждой парковке любопытствующим автомобилистам.

Между прочим, этот бренд продается и на западе, включая Англию, Италию и другие страны старушки-Европы. Хотя с Great Wall все же родство есть. «Хэвэл» (так верно звучит марка героя нашего теста) является одной из торговых марок автопроизводителя Great Wall Motors. Активно развивающаяся в Украине торговая сеть пока располагает двумя моделями, и Н2 более интересный вариант за счет приятного ценника и более тесной конкуренции в сегменте.

Непохожий на тебя

Отбросьте весь скепсис, и внимательно посмотрите на внешние обводы и отдельные кузовные элементы Haval. Посмотрели? Уверен, что вы не заметили ни одной полностью позаимствованной детали у других марок. Конечно, общие тенденции мирового автопрома повторяются, но не больше, чем у конкурентов. Чувствуется, что это позиция топ-менеджмента и опытная рука шеф-дизайнера Пьера Леклерка, который раньше рисовал автомобили баварской марки.

Переднюю часть машины формирует большая решетка радиатора с крупными ячейками и далеко заметным логотипом марки. Вообще, название авто встречается на кузове более десятка раз. Передние фары, независимо от комплектации, исключительно галогенные. Светят они стандартно, а в дождливую погоду пачкаются несильно. Профиль кроссовера выгодно подчеркивает двухцветная окраска. Вообще, такого дизайнерского решения с двумя контрастными тонами нечасто встретишь сегодня на рынке. Кстати, за нее не нужно доплачивать. 18-дюймовые легкосплавные диски «не лишены» полностью профиля резины, так что готовы бороться с препятствиями.

Длина в 4335 мм и колесная база в 2560 мм располагают машину в классе B-SUV. Наличие полного привода выгодно отличает Н2 от многих моноприводных одноклассников. Правда, клиренс в 184 мм нам показался скромноватым. Но мы серьезное бездорожье не покоряли. А высокие волны украинского асфальта теряются где-то под днищем кроссовера.

Войдите, открыто

Бесключевой доступ в салон всегда срабатывал с первой попытки — это первое впечатление, которое отложилось в голове нашего журналиста. Честно, у более дорогих конкурентов именно сенсорный (как и здесь) датчик может давать сбои. Уже позже, в самом салоне замечаешь неплохо скроенную переднюю консоль, которая на добрую половину состоит из мягкого пластика. Широкие серые глянцевые вставки отсвечивают бликами на лобовом стекле при ярком солнце. К этому нужно привыкнуть. На центральной консоли вынесены клавиши управления климатической установкой и аудиосистемой. Функциями последних можно полностью управлять через цветной 6,5-дюймовый дисплей, но так быстрее.

Сам экран с неплохой отзывчивостью и четкостью изображения не подписывает названия радиостанций, хотя хорошо разбирается с аудиотреками со всех носителей (подключенный смартфон, или «флешки» форматов USB и SD). Обидно, что самому смартфону не нашлось места — в подлокотнике нет мелкой полочки, а закрывающийся отсек возле рычага КПП мелковат. Пришлось ставить вертикально в подстаканник. Рулевое колесо со множеством кнопок имеет одну особенную — выводящую на экран картинку с камеры в правом переднем зеркале. Вторая камера, уже заднего вида, включается «автоматом» вместе с задним ходом. Правда, иногда ее нужно самостоятельно выключать уже при движении вперед.

Щиток приборов с 3,5-дюймовым экраном по центру двух шкал не вызывает никаких претензий. Даже больше, похвалы заслуживает система мониторинга давления в шинах, которая также в режиме онлайн показывает температуру шин. Интересно было следить за изменениями показателей при езде в дождь, после резкого торможения и пр.

Все сиденья, как и руль, «обиты» экокожей. О ее долговечности судить пока не можем, но о качестве пошива и приятности на ощупь — вполне, все на достойном уровне. Профиль водительского кресла располагает к комфортной и спокойной езде. Электрические регулировки позволяют устроиться поудобнее. Дальняя дорога показала лишь некий дефицит длины подушки для рослого водителя. На галерке даже за пилотом и штурманом с ростом за 180 см места еще прилично.

Двухцветный диван, профилированный под двоих, и большой подлокотник намекают на количество сидящих там. Но и втроем можно проехаться. Небольшой помехой только станет трансмиссионный тоннель.

А вот багажный отсек у автомобиля не может похвастаться рекордными объемами. В зависимости от конфигурации спинки второго ряда, он готов принять от 300 до 890 литров поклажи. Правда, стоит отметить, что под полом разместилось 18-дюймовое полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске.

Долго ли, коротко ли

Герой нашего теста оснащен 1,5-литровым бензиновым турбоагрегатом мощностью 143 л. с. Других вариантов на украинском рынке, к сожалению, не предлагается. Трансмиссий предлагается две — механическая шестиступенчатая (как раз наш вариант), или «автомат» также на шесть передач. Первая сильная сторона силового агрегата — его акустический комфорт. Толстый слой изоляционного материала под капотом и низкая шумность на низких и средних оборотах самого мотора делают свое дело. Только на скорости выше 120 км/ч и росте оборотов выше 3500 об/мин в салоне устанавливается тихий постоянный звук ДВС в сочетании с аэродинамическими шумами.

Каков же «Хэвэл» в движении? Что мотор, что коробка не любят «низов». Эта пара заставляют постоянно держать передачу пониже или добавлять газу. В своей тарелке машина чувствует себя только, когда стрелка тахометра не опускается ниже 2000-2300 об/мин. Записывать к недостаткам этот момент мы бы не стали, а вот к особенностям — точно нужно. К этому нужно привыкнуть. После 3000 «оборотов» кроссовер на любой передаче очень задорно разгоняется и демонстрирует свои 210 Нм максимального крутящего момента.

По трассе с выставленным «круизом» до 100 км/ч автомобиль потребляет около 6,7-6,8 литра на 100 км пробега. Стоит перешагнуть этот рубеж, как аппетит значительно возрастает. В городе с кондиционером и пробками расходометр редко показывал меньше 8,8 литра. Средний показатель нашей редакции за пять будней в мегаполисе — 9,2 литра.

Ходовая Haval Н2 пытается походить на более известные компактные кроссоверы со спортивным акцентом. Она жестковатая, не любит острые неровности, но при этом неплохо держит автомобиль в поворотах. В общем, характер независимой подвески всех колес нам пришелся по вкусу.

Управляемая электроникой многодисковая муфта — это сердце подключаемого полного привода. Проверить на серьезном бездорожье трансмиссию нам не удалось. Но резкое «трогание» на рыхлом гравии показало, что задняя ось оперативно «вступает в игру» и отбрасывает намеки на буксование.

Гражданин мира

Европейский дизайн, одна из трансмиссий, разработанная совместно с корейским концерном, американская турбина, и сборка в Поднебесной. Так можно Haval Н2 называть китайским автомобилем? Можно. Но даже с определенной долей гордости за тот прогресс, который движет китайский автопром вперед. И его уже точно не остановить. Отдельные недочеты — это лишь повод становиться лучше.