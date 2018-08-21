Mercedes представил самый шикарный минивэн в своей истории

Комфортабельный вэн Mercedes-Benz V-Class предстал нынешним летом в самой роскошной версии — Maybach Edition. Автомобиль построен на базе Mercedes-Benz V-Class, однако официально не принадлежит к семейству Maybach. Как пишет источник, одно французское кузовное ателье решило сделать люксовую версию в духе седанов Майбах. Внешне V-Class Maybach Edition отличает иная решетка радиатора — с вертикальными хромированными молдингами в духе лимузинов, а также пресловутая эмблема на капоте. В профиль вэн также не такой — здесь хромированная центральная стойка крыши и хромированный молдинг по борту. Сзади машина также получила хромированную окантовку выхлопных патрубков.

Однако чем действительно сражает наповал V-Class Maybach Edition так это своим роскошным интерьером. В основном салоне установлены четыре кресла визави. Они имеют всевозможные эоектрорегулировки, в том числе и выдвижной валик для ног — фирменная черта сегодняшних лимузинов Майбах.

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Кресла и салон обиты натуральной кожей, причем стеганой также в духе современных машин Maybach. Обильно также используется и дерево ценных пород. К услугам VIP-пассажиров большая панорамная крыша, а также огромной телевизор на задней стенке. Между задними креслами установлен выдвижной холодильник. С боковин также можно выдвинуть небольшие столики. В салоне также есть и небольшие дисплеи тачскрин для работы с мультимедиа. По всему салоны установлены динамики.

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