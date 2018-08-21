Ещё
Mercedes представил самый шикарный минивэн в своей истории
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mercedes представил самый шикарный минивэн в своей истории 

VanLife 21 августа 2018
Фото: VanLife
Комфортабельный вэн Mercedes-Benz V-Class предстал нынешним летом в самой роскошной версии — Maybach Edition. Автомобиль построен на базе Mercedes-Benz V-Class, однако официально не принадлежит к семейству Maybach. Как пишет источник, одно французское кузовное ателье решило сделать люксовую версию в духе седанов Майбах. Внешне V-Class Maybach Edition отличает иная решетка радиатора — с вертикальными хромированными молдингами в духе лимузинов, а также пресловутая эмблема на капоте. В профиль вэн также не такой — здесь хромированная центральная стойка крыши и хромированный молдинг по борту. Сзади машина также получила хромированную окантовку выхлопных патрубков.
Однако чем действительно сражает наповал V-Class Maybach Edition так это своим роскошным интерьером. В основном салоне установлены четыре кресла визави. Они имеют всевозможные эоектрорегулировки, в том числе и выдвижной валик для ног — фирменная черта сегодняшних лимузинов Майбах.
$ (function () {SyntaxHighlighter.all ();}); $ (window).load (function () {$ ('.flexslider').flexslider ({animation: «slide», start: function (slider) {$ ('body').removeClass ('loading');}});});
Кресла и салон обиты натуральной кожей, причем стеганой также в духе современных машин Maybach. Обильно также используется и дерево ценных пород. К услугам VIP-пассажиров большая панорамная крыша, а также огромной телевизор на задней стенке. Между задними креслами установлен выдвижной холодильник. С боковин также можно выдвинуть небольшие столики. В салоне также есть и небольшие дисплеи тачскрин для работы с мультимедиа. По всему салоны установлены динамики.
VK.init ({apiId: 6142799, onlyWidgets: true});
VK.Widgets.Comments ("vk_comments", {limit: 10, attach: "*"});
Вам также будет интересно узнать:
Mercedes представил самый шикарный минивэн в своей истории
Эксклюзивный тюнинг для фургона Mercedes-Benz Sprinter (видео)
Автомобиль Mercedes-Benz V-Class получил новые обновления
VanLife: последние новости
Mercedes-Benz X-Класс стал «Внедорожником года» Mitsubishi l200 стал «пикапом года» Стабильный рост продаж марки Volkswagen Коммерческие автомобили в июле 2018 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Китайцы» завоевывают авторынок России3
Топ самых глупых аксессуаров для машин1
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре15
Представлен первый в мире складной автомобиль
Составлен ТОП-5 лучших электрических кроссоверов
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
02:35
Водка для судьи: ВС разберется в странном деле
ДТП Статьи
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
00:33
Убойная трава: новый поворот в ДТП с беременной
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение