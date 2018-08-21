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Круг по трассе в Спа с Карлосом Сайнсом
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Круг по трассе в Спа с Карлосом Сайнсом 

F1News.ru 21 августа 2018
Фото: F1News.ru
Трасса в Спа — одна из самых известных в календаре Формулы 1, наряду с Монако и Монцей. Гонщик Renault Карлос Сайнс рассказал об особенностях прохождения круга…
Карлос Сайнс: «Первый поворот очень узкий, там сложно попасть в апекс. Важно как можно лучше выйти из него, ведь за ним едва ли не самый длинный отрезок в сезоне с полностью нажатой педалью газа. Второй, третий и четвертый повороты, знаменитая связка Eau Rouge, легко проходятся с педалью газа в пол, за исключением тех случаев, когда вы вплотную преследуете машину соперника.
Затем следует прямая DRS, где есть шанс обогнать. Пятый, шестой и седьмой повороты с быстрой сменой направления проходятся на четвертой, пятой и шестой передачах. После начинается спуск к затяжному восьмому повороту — он проходится на третьей передаче.
На входе в девятый поворот нужно быть осторожным — обычно там скользко — возникает избыточная поворачиваемость на входе, и недостаточная в середине поворота. Затем заезжаем на поребрик на выходе и сразу начинаем разгоняться перед десятым поворотом. В этом году мы наверняка будем проезжать его с педалью газа в пол, но это всё равно один из самых захватывающих поворотов, по крайней мере для меня.
Левый одиннадцатый поворот тоже с педалью газа в пол. Двенадцатый и тринадцатый проходим на третьей передаче на скорости 180 км/ч. Здесь происходит изменение направления движения, так что это интересная связка. Важно правильно выйти из четырнадцатого поворота, поскольку за ним начинается длинный отрезок.
Пятнадцатый поворот легко проходится на полном газу, в шестнадцатом и семнадцатом нужно быть внимательным на мокрой трассе — в дождь там может быть скользко. Перед восемнадцатым поворотом серьезное торможение. Важно все сделать правильно, чтобы как можно лучше выйти из девятнадцатого и активировать DRS».
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