Тест-драйв пикапа Volkswagen Amarok

Большинство из нас настолько зависит от материальных ценностей, что определенные предметы обихода не просто влияют на наше сознание, но и меняют мироощущение. Пусть ненадолго, но с последствиями. Вот, например, молоденькому застенчивому автостуденту — хрупкой, мнительной и ранимой натуре с массой комплексов — достаточно тридцати минут «освоения целины» за рулем Volkswagen Amarok , чтобы открыть в себе новые качества.

Летит такой осмелевший юноша с ветерком по русскому полюшку и не замечает, как его потряхивает на ямах, кочках и ухабах. Ведь он уже не в машине едет, а несется в седле на удалом коне, и в руках у него не штурвал, а настоящие вожжи. И как будто скачет студент верхом по широкому раздолью так же, как его далекие предки, и чувствует, как сливается с родной стихией. Для молодых неокрепших душ просто так подобный опыт не проходит, а дарят его такие машины, как Volkswagen Amarok. Главное, вывезти лошадку на простор — в привычную среду обитания, подальше от каменных вавилонов.

К сожалению, в России отношение к пикапам двоякое — с одной стороны, «рабочая лошадка», а с другой — если не роскошь, то удовольствие не из дешевых. Для среднего сельского жителя подобная романтика уж точно не по зубам. Тем более, если речь идет о немецком пикапе, который благодаря богатству комплектаций и самой высокой грузоподъемности несколько дистанцируется от своих «одноклассников». После ухода с российского рынка Ford Ranger , этот показатель VW Amarok в 1248 кг остается непревзойденным среди присутствующих у нас пикапов.

Напомним, что автомобиль удостоился первого рестайлинга пару лет назад, хотя выпускается аж с 2009 года. После обновления Amarok стал выглядеть более презентабельно, но нет сомнений, что этот «танк» грязи совсем не боится. Вопросов к внешности брутального «немца», как правило, не возникает, и отчасти ее уже можно считать эталонной для пикапа.

Места в салоне «Амарока» предостаточно, чтобы почувствовать себя кайзером, несмотря на то, что это, по сути, суровый утилитарный автомобиль. Показательная эргономика, свойственная для моделей немецкого концерна, достойно оформлена в современном минималистическом стиле с традиционными элементами фамильного консерватизма.

Но в силу особенностей кузова задним пассажирам придется смириться с короткой подушкой дивана, вертикальной спинкой и ограниченным пространством в области коленей. Да и втроем здесь не особо усядешься, если седоки уж совсем не субтильной комплекции. Пожалуй, это основной недостаток Amarok — он не слишком гостеприимен к задним пассажирам.

Зато размеры грузового отсека заслуживают особого внимания: полная ширина составляет нешуточные 1620 мм, длина — 1555 мм, глубина — 508 мм (при откинутом заднем борте длина кузова увеличивается до 2100 мм). Таким образом, вместительность «Амарока» получается больше, чем у конкурентов, присутствующих на нашем рынке.

Кроме того, при клиренсе 192 мм погрузочная высота грузового отсека составляет 780 мм. Таким образом, что касается утилитарности «немца», то, учитывая еще и самую большую грузоподъемность, у него в этом смысле самые выгодные позиции среди аналогов.

180-сильного дизельного битурбированного мотора хватает за глаза, чтобы не потеряться в каменных джунглях. Но, как уже было сказано, особую романтику «Амарок» дарит на раздолье среднерусской возвышенности, где он уверенно, азартно, и, я бы сказал, с трепетом, форсирует бездорожье. Немецкий аппетит составлял в среднем 8,5 л за городом и 10,5 в мегаполисе. Но ясно одно: куда бы ни держал свой путь VW Amarok — он готов справиться почти со всеми комплексами самого неуверенного в себе водителя. При желании в седле этого Буцефала легко почувствовать великим завоевателем. Так что вылазки на природу в компании с «германцем» чем-то напоминают школу молодого бойца.

Да и в городских условиях при своей «тучной» комплекции «Амарок» весьма легок на подъем. Этому способствует и адекватная работа восьмиступенчатого «автомата» Tiptronic, и всепоглощающая энергоемкая подвеска, и адекватные настройки руля с классической гидравликой.

«Немец» совсем не ленится на низких оборотах, но чем выше стрелка тахометра, тем меньше энтузиазма. Зато старт с места впечатляет и, учитывая высокую посадку и великанские размеры, это еще один повод для ощущения небывалой уверенности в себе.

Ходовая часть порой бывает грубовата на остатках советского асфальта, зато благодаря потрясающей энергоемкости крайне дружелюбна на сельской грунтовке. Плавность хода — премиальная. Сомневаться в комфорте и информативности фирменных настроек руля от Volkswagen не приходится. В довесок ко всему здесь на удивление неплохая для пикапа шумоизоляция.

Тестовая версия оснащалась постоянным полным приводом с межосевым дифференциалом Torsen. На бездорожье нам в помощь был off road-режим, который демпфировал газ, удерживая пониженную передачу и активируя ассистент помощи при спуске. К тому же пикап оснащен жесткой блокировкой заднего моста. Так что сомневаться в проходимых качествах «Амарока» не приходится.

Естественно, абсолютно все перечисленные конкурентные преимущества VW Amarok оценены с характерной для немцев рациональностью. Диапазон цен за стандартную полноприводную 140-сильную комплектацию Trendline с 6-ступенчатой «механикой» стартует от 2 167 500 рублей. Топовая версия с 3-литровым 224-сильным агрегатом оценена минимум в 3 020 900 рублей.

Цены конкурентов говорят сами за себя: Toyota Hilux Duble Cub — от 2 184 000 до 2 725 000 рублей; Isuzu D-MAX — от 2 065 000 до 2 465 000 рублей; Mitsubishi L200 — от 1 779 000 до 2 158 900 рублей; Fiat Fullback — от 1 645 000 до 2 352 000 рублей.

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