Маршрутка с табуретками вместо сидений ходит из Новосибирска в Мошково

Маршрутку с табуретками вместо мягких сидений обнаружили пассажиры, направлявшиеся из Новосибирска в Мошково.

Видео, снятое во время «удобного» рейса появилось на странице группы «АСТ-54» ВКонтакте. В ролике, снятом одним из пассажиров, люди, зайдя в салон маршрутки рассаживаются на раскладные табуретки. При этом видно, что часть стандартных сидений в салоне все же присутствует, но хватает их не всем пассажирам.

"Машина поставлена на маршрут, а не просто кто-то подрабатывает", — отмечает подписчица, приславшая видео из «суровой» маршрутки.

В комментариях к сообщению пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одни поддерживают девушку, отмечая, что ездить по трассе так — не только неудобно, но и опасно.

Другие отмечают, стулья в салоне — это лучше, чем ехать стоя всю дорогу, или остаться вообще без транспорта. «Ничего страшного, там в салоне еще и запасное колесо есть на полу, на него тоже часто садятся», отмечают очевидцы.

Примерное время в пути до Мошково — чуть больше часа.