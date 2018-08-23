Колесо обозрения заработало в тестовом режиме в волгоградском ЦПКиО

На колесе обозрения в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде начали тестировать колесо обозрения. Пока в кабинках для пассажиров «катаются» мешки с песком.

Отметим, что на колесе установили уже 11 кабинок. В них лежат мешки с песком весом 450 килограмм.

Напомним, на колесе должно появиться 20 кабинок, каждая из которых весит 500 килограмм. Крепятся они за счет манипулятора с помощью 12 болтов, каждый из которых способен выдержать нагрузку в пять тонн.

Добавим, что кабинки оснастят системами вентиляции, отопления и кондиционирования, а также аудиосистемами — горожане смогут прослушать рассказы об основных культурно-исторических объектах Волгограда. Предусмотрена также кабина для инвалидов. В темное время суток колесо будет украшать светодиодная иллюминация. Работать аттракцион будет практически круглый год.