Bugatti Divo: самый дорогой серийный автомобиль мира

Компания Bugatti на днях выкатила самый дорогой и уж точно самый роскошный серийный автомобиль мира. Красавец Bugatti Divo преподносится как естественное развитие классической линейки Chiron.

Мощную новинку французский концерн представил на эксклюзивном салоне The Quail: A Motorsports Gathering в Монтерей. Визуально Divo ушел от Chiron довольно далеко, хотя общие черты, без сомнений, остались прежними.

Фактически, все 40 автомобилей первой серии были проданы еще до премьеры. Покупателям Divo обошелся в пять миллионов евро, что примерно в два раза выше и без того задранного ценника того же Chiron.

Bugatti Divo получился на 35 килограмм легче предшественника. А вот прижимная сила выросла на целых 90 килограмм и теперь достигает 456 килограмм. За счет этого выросло и боковое ускорение — до 1,6 g.

На сегодняшний день современный Bugatti представляет собой идеальный баланс между высокой производительностью, равномерной динамикой и роскошным комфортом — Стефан Винкельманн , президент Bugatti

Автомобиль ориентирован на быстрое и четкое выполнение поворотов на высокой скорости. А вот на прямом отрезке Divo уступит Chiron: первый способен разогнаться до 380 км/ч, второй же развивает внушительные 420 км/ч.