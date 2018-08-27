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Как открыть дверь автомобиля без ключа
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Как открыть дверь автомобиля без ключа 

Trendymen 20 часов назад
Фото: Trendymen
Иногда ключи просто остаются в машине и дверь захлопывается — подобные мелкие неприятности действительно случаются. Открыть ее можно и без второго комплекта ключей: понадобится лишь шнурок и немного сноровки.
Этот способ работает не со всеми моделями. Веревочная петля поможет открыть дверь машины, внутренняя кнопка закрытия дверей которых выступает вверх.
На жгуте (подойдет любая плотная бечевка) нужно сделать петлю, как показано в видео:
Конечно, повозиться придется. Сразу накинуть петлю на маленький замок сложно. Однако, это намного проще и дешевле, чем вызывать специалистов, или выбивать стекло.
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