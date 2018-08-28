В Чехии построили автобус, который заткнет за пояс любой внедорожник

Внедорожные характеристики автобуса Torsus Praetorian, действительно впечатляют. Дорожный просвет новинки составляет 389 мм, при этом автобус способен преодолевать броды глубиной до 700 мм. Перевозить же он может до 35 человек вместе со всем скарбом.

В основе Praetorian — полноприводное грузовое шасси компании MAN. Этой же марки и шестицилиндровый дизель объемом 6,9 л, развивающий 240 л.с. и 925 Нм крутящего момента. Роботизированная коробка, 2-ступенчатая раздатка с блокировкой межосевого дифференциала — тоже MANовские, на передней оси также есть блокировка. Максимальная скорость автобуса ограничена на отметке всего в 117 км/ч. Объявлено, что автобус будет производиться как с левым, так и правым расположением органов управления.

Интересно, что пассажиры Praetorian будут чувствовать себя весьма комфортно. Каждое кресло оборудовано возможностью регулировки и трехточечным ремнем безопасности, а также подсветкой и собственным дефлектором кондиционера. Кроме того, в салоне имеется DVD-плеер с монитором и акустической системой.

Создатели автобуса предполагают, что такое транспортное средство могло бы использоваться для заброски людей в труднодоступные места — например, рабочих для нужд добывающей промышленности или спасателей в случае каких-либо стихийных бедствий. Однако, не исключают они и возможности эксплуатации Torsus Praetorian для частных экспедиций, сафари или, допустим, доставки клиентов на горнолыжные курорты. Цена внедорожного автобуса пока не сообщается.