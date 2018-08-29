Geely SX11: Китайское прочтение шведской роскоши

К примеру, этот «Джили», выпуск которого еще и в Китае не успели наладить, а к нам уже привезли. Если говорить скучным техническим языком, то разработана машина на предназначенной для маленьких городских авто класса В платформе ВМА. Причем это первый кроссовер на такой тележке. Точнее, первый кроссовер от Geely . А самым первым был… VolvoXC40!

Однако китайцы настаивают, что SX11 вовсе не « Вольво ». Чтобы убедиться в правоте такого утверждения, достаточно заглянуть в салон «Джили». Пять баллов! Современно, стильно, удобно, качественно. Даже интерьер ХС40 — шведская машина как раз стоит рядом, на стенде журнала «Автомобили» — выглядит не столь интересно. И даже — да отсохнет язык, произнесший эти слова! — не столь качественно.

Короче, говоря, очень достойный автомобиль. Который мы увидим в России в следующем году. А вот сколько он будет стоить, пока не ясно. Возможно, кое-что прояснится к октябрю, когда мы сможем впервые опробовать SX11 на ходу.