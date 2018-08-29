Показан звёздный Ford F-150 Raptor. Такого вы ещё не видели!

Тюнер превратил F-150 Raptor от Ford в мегакрутой аппарат.

Этот грузовик — плод сотрудничества между Galpin Auto Sports, 1221 Wheels и Salomondrin (YouTube-блогер). Кстати, этот блогер является также и владельцем данного Raptor. Galpin Auto Sports отвечал почти за весь проект, а в 1221 Wheels снабдили машину кастомными дисками.

Итак, про диски. Они отличаются новым крутым дизайном и называются SVIPE.3. Размерность и цвета можно выбирать клиенту. В конкретном случае — они 20-дюймовые.

Колёса — это всего лишь часть перемен. Такой вот супер-Raptor мощнее — 560 сил против былых 456 сил. Теперь щеголяет пикап шестипоршневыми передними суппортами и четырёхпоршневыми задними. Подвеска улучшена. Улучшена в том смысле, что она теперь лифтованная.

Естественно, в салоне кругом кожа и алькантары. Но первым делом нужно смотреть на потолок — он с эффектом «звёздного неба», как у дорогущих автомобилей « Роллс-Ройс »! Для управления ключевыми функциями авто на центральной панели поселился 12-дюймовый экран.

Мы не уверены, что он когда-либо действительно будет штурмовать грязь, песок и прочее бездорожье, однако смотрится эффектно. Вероятно, ради этого и затевали проект.