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Показан звёздный Ford F-150 Raptor. Такого вы ещё не видели!
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Показан звёздный Ford F-150 Raptor. Такого вы ещё не видели! 

Car.ru 10 часов назад
Фото: Car.ru
Тюнер превратил F-150 Raptor от Ford в мегакрутой аппарат.
Этот грузовик — плод сотрудничества между Galpin Auto Sports, 1221 Wheels и Salomondrin (YouTube-блогер). Кстати, этот блогер является также и владельцем данного Raptor. Galpin Auto Sports отвечал почти за весь проект, а в 1221 Wheels снабдили машину кастомными дисками.
Итак, про диски. Они отличаются новым крутым дизайном и называются SVIPE.3. Размерность и цвета можно выбирать клиенту. В конкретном случае — они 20-дюймовые.
Колёса — это всего лишь часть перемен. Такой вот супер-Raptor мощнее — 560 сил против былых 456 сил. Теперь щеголяет пикап шестипоршневыми передними суппортами и четырёхпоршневыми задними. Подвеска улучшена. Улучшена в том смысле, что она теперь лифтованная.
Естественно, в салоне кругом кожа и алькантары. Но первым делом нужно смотреть на потолок — он с эффектом «звёздного неба», как у дорогущих автомобилей «Роллс-Ройс»! Для управления ключевыми функциями авто на центральной панели поселился 12-дюймовый экран.
Мы не уверены, что он когда-либо действительно будет штурмовать грязь, песок и прочее бездорожье, однако смотрится эффектно. Вероятно, ради этого и затевали проект.
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