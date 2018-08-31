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Видео: монстр-трак ездит на передних колесах
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Видео: монстр-трак ездит на передних колесах 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor.ru
Участник американских соревнований бигфутов Monster Jam Тайлер Меннинга сумел не только удержать 4,5-тонный монстр-трак на двух передних колесах в течение 35 секунд, но проехать на них по небольшой горке. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале чемпионата.
Показанный в ролике эпизод произошел несколько дней назад на соревнованиях в Тампе, штат Флорида. Однако рекорд 21-летнего Меннинги по удержанию монстр-трака был зафиксирован в 2017 году, когда автомобиль стоял на двух колесах около 80 секунд.
Видео Monster Jam  Также можно посмотреть, как пятитонный бигфут выполняет двойное обратное сальто. Во время трюка за рулем автомобиля находился 11-кратный победитель американских соревнований бигфутов Monster Jam Том Минтс. Перед этим Минтс успешно выполнил переднее сальто на своем бигфуте.
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