Indian анонсировал новых тяжеловесов

Вслед за Harley Davidson свои новые модели мотоциклов решили представить и Indian — вечный антагонист анонсировал новых тяжеловесов Chieftain, Roadmaster и Springfield. Обновления коснутся цветовых схем и новых цветов, но самое главное — технологии. В Indian решили реализовать сумасшедшую идею — выслушать, что хотят клиенты и улучшить большие мотоциклы согласно этим пожеланиям. На новых байках будет возможность смены режимов движения на ходу, деактивация задних цилиндров, чтобы уменьшить нагрев и улучшить комфорт райдера, улучшится прохождение воздушного потока через нижние обтекатели и еще появится обновленная аудиосистема. Новые режимы движения — Tour, Standard и Sport — настроены для различных стилей езды. Разработана программа дроссельной заслонки для этих трех режимов, которая каждый раз меняет характер мотоцикла. Режим Tour — это плавная реакция дросселя для расслабленного круиза. Режим Standart — четкий отклик дросселя и сбалансированная подача топлива для гибкого изменения мощности и предсказуемых реакций мотоцикла. Sport — мгновенный отклик дроссельной заслонки и агрессивная подача топлива для мощного ускорения. Для повышения комфорта райдера все модели Thunder Stroke 111 будут оснащаться системой деактивации заднего цилиндра. Когда двигатель достигает рабочей температуры, а температура окружающей среды превышает 15 градусов по Цельсию, задний цилиндр автоматически отключается, когда мотоцикл движется в спокойном и размеренном режиме, что приводит к меньшему нагреву двигателя, что улучшает комфорт при медленном движении или в пробке. При необходимости резкого ускорения, задний цилиндр мгновенно вступает в работу. Более низкие обтекатели нового Roadmaster были переработаны и оптимизированы для обеспечения значительно большего поступления воздуха на райдера. Это также улучшает комфорт при движении по дороге. Регулируемый воздухозаборник может быть полностью открыт или закрыт, в зависимости от погодных условий. При этом эти обтекатели можно приобрести для байков прошлого поколения в качестве дополнительного оборудования. Обновления также коснулись и стоковой аудиосистемы Indian Motorcycle, что улучшило качество звука. Во-первых, твиттеры теперь отдельно от среднечастотников для оптимизации мощности и четкости звука. Во-вторых, появился динамический эквалайзер, которым можно настроить звук для разных скоростей байка. По мере увеличения скорости эквалайзер автоматически настраивает каждую частоту на определенный уровень, чтобы компенсировать шум ветра и двигателя. Результат — кристально чистый 100-ваттный высококачественный звук на любой скорости. В США цены на 2019 Chief Dark Horse начинаются с 17 999 долларов. Chief Vintage — с 19 999 долларов. Цены на Springfield начинаются с 20 999 долларов, а Springfield Dark Horse — с 21 499 долларов. Roadmaster начинается с 28 999 долларов.