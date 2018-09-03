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Rolls-Royce позаботился о приватности клиентов
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Rolls-Royce позаботился о приватности клиентов 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Популярная механика
Уверен, что большинство владельцев монументального, роскошного и ультрадорогого Rolls-Royce Phantom вряд ли испытывают особое удовольствие от того, что водитель (а как ещё ездить на «Фантоме»?) волей-неволей слышит все их разговоры, будь то телефонный трёп или, скажем, общение со спутницей. Спасти ситуацию и сделать личную жизнь более приватной призвана опция Privacy Suite для длиннобазного Phantom Extended Wheelbase.
По сути, это перегородка между передним и задним рядами сидений, которая связывает задних пассажиров с водителем окном из электрохромного стекла и лотком для обмена документами. Окно можно сделать непрозрачным одним нажатием кнопки, а выдвижным лотком могут управлять только задние пассажиры. Они же могут отдавать приказы водителю с помощью интеркома, а вот обратная связь возможна только по запросу, который пассажиры вправе отклонить.
Rolls-Royce подчёркивает, что благодаря использованию современных звукопоглощающих материалов пассажирский отсек полностью изолирован от водителя, поэтому пассажиры могут невозмутимо смотреть любые фильмы на двух 12-дюймовых экранах. Для подключения мультимедийных устройств есть разъём HDMI, также к услугам отделённых перегородкой пассажиров предлагается фирменный звёздный потолок, светонепроницаемые шторки на окнах и аналоговые часы.
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