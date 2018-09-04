Исповедь «перекупа»: почему простой водитель никогда не купит хорошую машину

Насколько в Новосибирске рынок продажи частных автомобилей контролируется перекупщиками?

Да практически на 100%. Даже просто если выбрать сейчас на «Дроме» 10 объявлений и по ним позвонить, может, даже 10 из 10 вы попадете на перекупщика. Это ещё идет с рынка, который был на Петухова, — стоит куча машин и все выглядят как новые, никаких следов эксплуатации прежним владельцем. Люди к этому настолько привыкли, что продавать машину и как-то её готовить никто не хочет. Банальную химчистку, полировку, что-то где-то подкрасить — этого не делает никто. А купить все хотят машину, чтобы она выглядела хорошо.

Поэтому зачастую объявления от продавцов, которые реально на своей машине ездили, они держатся час-два, если машина стоящая. Приезжают перекупщики, забирают машину, готовят её и продают на 30–50 тысяч дороже. Правый руль себя изживает, но на самом деле хорошая машина с правым рулём продаётся за несколько часов. «Марк 2», «Чайзер», «Короллы» 120-е — их осталось очень мало и их очень ищут. Предложение-то есть, а хороших действительно машин практически нет. Например, я из Москвы привез «Марк 2» 2004 года, два хозяина, целый кузов, нигде не битый.

Я его утром выставил, в обед уже продал. За 320 тысяч рублей я её купил, за 440 тысяч она ушла.

Как перекупщики находят автомобили?

Есть программа «Дром», в которой ставишь фильтр, и она показывает тебе уведомления, когда новые объявления появляются. Это может сделать любой, просто дело в том, что обычный человек никогда не успеет позвонить вовремя. Ну, например, поставил я фильтр на «японцев», только «Королла». Мне пришло уведомление, что машина выставлена на продажу, и я вижу, что это действительно от продавца.

Соответственно, это моя работа, я тут же звоню, тут же договариваюсь о встрече, и если машина находится в пределах 10–15 минут от меня, то у меня есть шанс успеть.

Если в пределах 30 минут — скорее всего, нет, успеет тот перекупщик, кто ближе. А обычный человек — он на работе, он увидел уведомление, и когда у него появится свободная минутка, чтобы позвонить, хороший автомобиль уже будет продан.

Сейчас рынок такой, что дураков нет. Продать плохую машину — ну можно, но очень долго. За последние несколько месяцев я продал порядка 20 машин и только 2–3 покупателя приехали на просмотр без толщиномера. Правда, зачастую люди не понимают, что показывает прибор, не умеют отличать просто крашеную машину от реально битой. Крашена — значит бита, а это разные вещи. Перекупщики же не дураки, если с машиной уже делать нечего, её никто не возьмет.

Как вы закладываете норму прибыли с автомобиля, каким должен быть «плюс»?

«Плюс» зависит от амбиций перекупщика, кто-то хочет не меньше 100 тысяч рублей с машины, а кому-то и 30 будет достаточно. Опять же, всё зависит от бюджета, у кого какие деньги крутятся. Если, например, у человека есть 300 тысяч, которыми он может оперировать, он покупает праворукую машину начала 2000-х, приводит её в порядок и зарабатывает 30–40 тысяч. У кого есть 3 миллиона, у того группа из нескольких человек, которые занимаются подготовкой, технической частью, окраской, салоном. Это уже целое предприятие.

Из последнего — я покупал «Кашкай» за 600 тысяч, продался он за 740 тысяч, но его нужно было готовить: химчистка, полировка, по технике пара мелочей.

Покупал 120-ю «Короллу», была бита в морду, не на ходу. Я её просто привез на эвакуаторе, подправил «телевизор», поменял радиатор, повесил бампер, фары. И продал как битую, но на ходу. Плюс был 25 тысяч рублей. Брал «Карину» 94-го года за 95 тысяч. Поменял тоже радиатор, подмазали сколы, отполировали, и она уехала за 125 тысяч. Рынок — он живой, люди покупали и будут покупать машины. Опять же, Новосибирск — центр. Соседние города, Алтай, Кузбасс — они все едут сюда за машинами.

Как вы торгуетесь при покупке, как сбиваете цену?

Самый хороший торг — это когда показываешь деньги человеку и говоришь: «Прямо сейчас, и у тебя нет никаких проблем». Это действует чисто психологически. Если машина стоит 2 миллиона рублей, можно и 200 тысяч с неё сторговать. Если машина стоит 350 тысяч, то 35 — это хороший торг. То есть 10% это нормальный торг. Кроме того, я знаю, сколько я потом в эту машину вложу, чтобы у неё был продажный вид. Я никогда не скрываю, что беру на перепродажу, вот деньги, пишем договор и расходимся.

Я всегда заполняю договор на себя и пишу договор от себя. В любом случае человек, который видит меня, видит мой паспорт, он мне больше доверяет. Некоторые машины ставлю на себя на учёт — те, в которых сомневаюсь, что надолго зависнет. Сейчас XXI век, все базы онлайн, всё можно проверить — и человека, и автомобиль, и пробег, и залог.

Какими марками вы занимаетесь?

Только Япония. У нас такой регион, что «немцы» идут плохо. «Корейцы» вроде бы ничего, но я им как автомобилям не очень доверяю. Кто-то занимается и «немцами», гоняет, например, только BMW . Опять же, у каждого перекупщика есть свои покупатели, люди, которые не первый раз обращаются, кто-то рекомендует, кто-то заказывает машину.

В основном интересны такие машины, как Honda CRV 2008–2009 годов, они очень хорошо продаются. Toyota Avensis 2008 год, но с 1,8-литровым мотором. Хорошо идут кроссоверы, RAV4, Qashqai.

За месяц я могу 4–5 машин продать. Хорошие машины продаются очень быстро, даже если цена завышена.

Человеку, например, нужен RAV4, он начинает ездить смотреть самые дешёвые, понимает, что это просто ахтунг, и начинает увеличивать бюджет. В итоге, когда он уже наездится, насмотрится, отдаст деньги за диагностику, он начинает смотреть те машины, которые самые дорогие. То есть зачастую быстрее продаются машины, которые стоят выше среднего.

За вычетом расходов, какова месячная прибыль?

Сотни тысяч, если в обороте несколько миллионов. В принципе, заработать 10% от вложенных денег — это нормально. Если вложено 2 миллиона, получить 200 тысяч — это неплохо. Это зависит от многих факторов: что ты покупаешь, как ты это готовишь и почём продаёшь. У меня, например, свои маляры, люди, услуги которых я оптом покупаю дешевле.

Простому человеку, который покупает у перекупщика, на что стоит обратить внимание в машине, на какие проблемные места?

Самое первое — смотреть в документы, чтобы совпадал год выпуска, чтобы совпадал VIN. Если ПТС выдан взамен утерянного, тут уже надо подумать: может, она в залоге, кредите? Дальше надо смотреть на основные узлы. Если есть толщиномер, уже хорошо. Смотрим стекла, они должны иметь одинаковую маркировку. Если где-то какое-то стекло отличается, например на двери, открываем её, смотрим крепёжные болты — откручивалось ли, снималось, красилось. Мотор и ходовую часть лучше всегда смотреть на СТО, только станцию надо выбирать с умом. Не надо боятся крашеных машин, если там покрашено две двери или крыло, ничего страшного. Если это второй окрас прибор показывает — нормально. Если показывает хороший слой шпаклёвки, можно уже подумать. Потом смотрим подушки безопасности. Шторки безопасности посмотреть легко — снимаешь резинку, заглядываешь, подушка на месте. На руле, если подушка взрывалась, будет видно, что подкрашено.

Особые места, которые перекупщики маскируют, у каждой машины свои собственные.

Например, если это Mitsubishi Outlander 2008–2009 годов, у него обычно гниют задние арки и пороги. Надо туда смотреть, если красилось некачественно, то через полгода всё вылезет опять. Если это Nissan X-Trail, у них тоже беда, гниют. «Ниссаны» нужно очень хорошо проверять снизу, состояние мест, где крепится ходовка, подрамники. Каждая машина индивидуальна.