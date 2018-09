Новый 7-местный внедорожник Seat Tarraco активно обкатывают на бездорожье

Seat даёт нам взглянуть на Tarraco, прежде чем он полностью снимет камуфляж и официально дебютирует 18 сентября.

Новый внедорожник испанского бренда будет находиться иерархии над моделью Ateca, предлагая куда больше внутреннего пространства. Ждите мест для семи пассажиров, как и у его «кузенов» из Германии и Чехии — VW Tiguan Allspace и Skoda Kodiaq соответственно. Подтверждено, что багажное пространство Tarraco будет равно 760 литрам. При условии, правда, что третий ряд сидений будет в сложенном состоянии.

Автомобиль от Seat, как представляется, получит более динамичный вид. Сзади обещают светодиодные фонари. В Seat отмечают, что «ощущения за рулём нового Seat Tarraco впечатляют, он очень динамичен и заставляет вас чувствовать себя в безопасности одновременно». Поверим. Но проверить хочется самим!

Внедорожник станет отличаться хорошими способностями за пределами асфальта. По видеотизеру этому мы и сами видим это. Seat Tarraco окажется способен преодолевать крутые подъёмы и спуски (70 процентов). Seat Tarraco, для ещё большей стабильности поведения, оснастят системами помощи водителю.

Предоставят возможность выбирать между шестью режимами движения с помощью селектора (в зависимости от типа поверхности под колёсами). Адаптивная подвеска — опция.

Ожидается, что палитра двигателей будет такова: 1,4-литровые и 2,0-литровые бензиновые силовые агрегаты TSI, 2,0-литровый дизель TDI (в разных мощностных конфигурациях). Про количество сил лошадиных пока молчат.

In preparation for its official launch on 18 September, we put the SEAT Tarraco to the test both on the road and off. #SEAT #SEATtarraco https://t.co/xuzZLAiftI pic.twitter.com/K8PKAbZLSd

— SEAT Official (@SEATofficial) 4 сентября 2018 г.

Seat представит новый Tarraco 18 сентября, поэтому следите за обновлениями новостной ленты! Тогда и больше подробностей узнаем. Конечно, и про цену скажут.