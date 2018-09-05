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Вопреки гравитации: невероятный трюк на монстр-траке
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Вопреки гравитации: невероятный трюк на монстр-траке 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Среди прочих зрелищных шоу, которые пришли к нам из США, одним из самых зрелищных являются гонки на монстр-траках — пикапах, специально построенных с очень большими колесами, подвеской с большим ходом и очень мощным двигателем.
В связи с этим многие зрители считают, что состязание Monster Jam куда круче, чем Олимпийские игры.
Не верите? Вот что способен вытворять на монстр-траке молодой (всего 21 год) гонщик Тайлер Меннинг. Управляя своей машиной весом почти в 5 тонн, он делает свой излюбленный и полюбившийся зрителям трюк — встает на передние колеса и держит гигантское авто в шатком равновесии.
Глядя на это, сложно поверить, как такое вообще возможно — большинство людей и на своих двух руках стоять не умеют. Но еще больше вас поразит другой факт — среди рекордов Меннига — шоу годичной давности, где он простоял на передних колесах целых 80 секунд.
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