Вопреки гравитации: невероятный трюк на монстр-траке

Среди прочих зрелищных шоу, которые пришли к нам из США, одним из самых зрелищных являются гонки на монстр-траках — пикапах, специально построенных с очень большими колесами, подвеской с большим ходом и очень мощным двигателем.

В связи с этим многие зрители считают, что состязание Monster Jam куда круче, чем Олимпийские игры.

Не верите? Вот что способен вытворять на монстр-траке молодой (всего 21 год) гонщик Тайлер Меннинг. Управляя своей машиной весом почти в 5 тонн, он делает свой излюбленный и полюбившийся зрителям трюк — встает на передние колеса и держит гигантское авто в шатком равновесии.

Глядя на это, сложно поверить, как такое вообще возможно — большинство людей и на своих двух руках стоять не умеют. Но еще больше вас поразит другой факт — среди рекордов Меннига — шоу годичной давности, где он простоял на передних колесах целых 80 секунд.