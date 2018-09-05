Как бороться с аквапланированием

Аквапланирование — штука неприятная и очень коварная. Если на скользкой дороге коэффициент сцепления с дорогой снижается примерно до 0,2, то при аквапланировании машина вообще не соприкасается с дорогой колёсами, и коэффициент сцепления с дорогой становится равным нулю.

Водяной клин

Если говорить более простым языком, то при аквапланировании водяной клин, который образуется перед колесом, приподнимает автомобиль над дорогой. В этой ситуации, так как у машины нет вообще никакого сцепления колес с дорогой, бесполезно тормозить или поворачивать руль.

Более того, эти действия могут только все усугубить, так как процентах в восьмидесяти они приводят к неуправляемому заносу и никакие электронные системы не могут ничего сделать, так как машина не едет и даже не скользит, а, по сути, плывет.

Аквапланирование никогда не идет долго, обычно оно длится пару секунд, а потом машина теряет скорость и машина все-таки находит сцепление с дорогой под своим собственным весом. Но даже за эти мгновения и секунды может произойти много всего неприятного: автомобиль может закрутить, выкинуть в отбойник или на встречку.

Что делать

Всё, что нужно и можно делать при аквапланировании — это вцепиться в руль, держать его прямо и плавно убрать ногу с педали газа, чтобы машины естественным образом сбросила скорость.

Вообще аквапланирование лучше предупредить, чем потом искать выход из положения. Всегда нужно помнить о том, что риск аквапланирования увеличивается с набором скорости. Почти никогда аквапланирование не возникает на скорости до 80 км/ч (если шины нормальные), поэтому просто соблюдайте ПДД и снижайте скорость в дождь.

Также учитывайте состояние своих покрышек. Если они лысые, то аквапланирование может быть и на 30 км/ч. В общем помните о том, что чем меньше протектора у вас осталось, тем меньше воды могут отводить шины из пятна контакта и тем выше риск (и ниже скорость) возникновения аквапланирования.

Опасные дороги

Стоит также сказать, что наиболее опасными дорогами с точки зрения аквапланирования — это ровные дороги. На плохих дорогах образуются лужи, вода куда-то стекает, скапливается в выбоинах, на хороших же дорогах вода на асфальте распределяется ровным слоем.

С виду кажется, что дорога лишь слегка мокрая, а на самом деле может быть слой воды в несколько миллиметров и этого уже достаточно, чтобы вода подняла машину.

Хуже ровных дорог только дороги с колеей от колес большегрузных фур. Вода скапливается в этих выемках асфальта и получается своего рода узкие и длинные бассейны. Воды там может быть несколько сантиметров и длится аквапланирование в колее может гораздо дольше.

Поэтому старайтесь в дождь не въезжать в глубокие лужи и пропускать колеи между колес, ведя машину по асфальту над ними.

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