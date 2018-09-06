Чем Renault Dokker лучше кроссовера? Длительный тест «каблука» не для подкаблучника

Увидев вас на этой машине, жена вряд ли побежит надевать кружевное белье, а ваши дети не будут на весь двор кричать «Ура, папа приехал!». Потому что, победители по жизни редко выбирают в качестве личного транспорта пассажирский фургон. Но давайте посмотрим правде в лицо: кажется, это единственная машина за вменяемые деньги, способная справиться со всеми, даже изощренными, потребностями обычного человека.

Грузо-пассажирский каблучок, построенный на базе Global Access, так же известной, как B0, предлагающийся только с механической коробкой передач и импортируемый вместе с мандаринами из Марокко. Звучит, как западня. Но смотреть на «Доккер» с позиции эмоций, это как искать кружок на унитаз в цвет плитки — он инструмент, способ достижения цели, а не цель.

В первую очередь, «Доккер» — это багажник. В нем 800 литров в стандартном состоянии и это больше, чем вам когда-либо понадобится. Два XL-чемодана, несколько спортивных сумок, огромная аптечка, мешок с провиантом, детский велосипед и еще пара сотен литров свободного места — именно так большую часть времени в две первые недели теста выглядел багажник моего «Доккера».

Со сложенными спинками отсек увеличивается до 3 000 литров. Возить больших, диких и мертвых животных или неразборную мебель эпохи ар-деко мне не довелось, но воображение до сих пор не может смоделировать что-то, что может мне понадобиться, но не влезет в «Доккер».

На втором ряду узковато: троим взрослым впритык. Зато есть запас для ног даже за высоким водителем, а человек посередине не проклянет инженеров Renault , потому что центрального тоннеля в «Доккере» нет. Впрочем, как нет и возможности опустить окна, воспользоваться подлокотником или зарядить гаджет.

Что с запасом места для головы? В случае с «Доккером» неприлично это обсуждать. От подушки сидений сзади до потолка тут больше метра!

Впрочем, спереди тот же метр с кепкой, но он частично съеден антресолью — большой и вместительной, в которую можно затолкать не только пару папок с документами и контейнер с обедом, но и, например, пуховик.

На этом эргономические чудеса «Доккера» заканчиваются и если вы ездили на «Логане», «Сандеро», «Дастере» или каршерингровом «Каптюре», то никаких откровений больше не будет. Пластик жесткий повсеместно, местами даже с облоем. Пол в емкости на центральной консоли выглядит прорезиненным, но по факту таким не является. Глянцевый кусок пластика на центральной консоли прогибается даже от легкого нажатия… Продолжать?

Кресла Renault? Человека, который их придумывает, надо отдать на изучение антропологов. У меня случилось несколько дней, когда за рулем Dokker я провел больше восьми часов. В конце каждого из них мне хотелось получить сеанс реанимационного массажа. Можно даже без хэппи-энда.

В этих креслах все плохое сложилось воедино: странный профиль спинки без регулировки поясничного подпора, короткая подушка, посредственная боковая поддержка. Комбо!

Зато мультимедийка Renault Media Nav прекрасна в своей простоте и, хвала богам, в этом Renault нет никаких кнопок под ручником! Ни включения круиза, ни регулировки зеркал. Даже и не верится.

У нас на тесте машина с 90-сильным полуторалитровым турбодизелем и пятиступенчатой механической коробкой передач. Альтернатива ему — бензиновый 1.6 на несчастные 82 лошадиные силы. Пятиступенчатая «механика» у «Доккера» альтернатив не знает.

Выбирая этот дизель, не забывайте о том, что он крошечного рабочего объема, а сама машина весит 1,4 тонны. Если к этому добавить полный багажник и забить все посадочные места, то получится, что мотора хватает едва-едва. Без загрузки все более-менее неплохо, но даже в таком случае врубить третью и ползти в вялотекущем трафике трудно: максимальные 200 Нм приходят почти к 2000 об/мин, а если просел ниже, то тяги хватит только для того, чтобы позорно заглохнуть.

Как не хватает ее и на магистральных скоростях. После 100 километров в час планировать все маневры надо, как отпуск в дорогом месте — сильно заранее, да еще и с оглядкой на потерю курсовой устойчивости. «Доккер», конечно, не становится неуправляемым, но порыв бокового ветра, умноженный на высокую скорость движения может отправить фургон в соседний ряд. Но для настолько высокой машины это нормально. Главное об этом не забывать.

Поэтому «Доккером» ты не управляешь: ты пытаешься его контролировать. Между поворотом руля и поворотом остального автомобиля случается заметная пауза, которая позже переходит в не менее заметный крен, если не заткнуть перерыв эффективным торможением. Но подвеска… понятия не имею, как они это делают, но я еще не встретил ни одного Renault, у которого были бы с этим проблемы.

На «Доккере», как и на «Дастере» или «Логане», можно и нужно изо всех сил валить по самым разбитым и пугающим дорогам. Потому что подвеске этого фургона решительно наплевать на все даже с загрузкой, от которой некоторые машины превратились бы в лоурайдеры. И ни пробоев, ни сильных ударов! Просто фантастика!

Суммируя первые впечатления от «Доккера» получается, что у него фантастически большой багажник, хороший запас места сзади, внезапно классная полка спереди, вменяемый расход топлива и крутая подвеска. Но в тоже время фургон пугает материалами отделки, нехваткой тяги внизу, посредственной курсовой устойчивостью, передними креслами и вот прямо совсем неинтересной управляемостью. Баланс плюсов и минусов пока нейтральный. Но впереди еще две недели, за которые все может качнуться как в одну, так и в другую сторону. /m