Mercedes-Benz C-Class: Внимание к деталям

Мне же, во всяком случае, с первого взгляда отличия в глаза не бросились. Новые фары — да, весьма оригинальные, каждая с четырьмя светодиодными «пушками» внутри. Передний бампер стал более спортивным с виду, более аэродинамичным и расположен ниже, ближе к дороге. Только, чтобы углядеть разницу, необходимо быть тонким знатоком С-класса. Ведь физиономия W205 различается в зависимости от линии исполнения: базовая версия традиционно солидна, «Эксклюзив» выразителен, считают немцы, «Авангард» динамичен, а решетку радиатора AMG Line дизайнеры теперь украсили в «бриллиантовом стиле» по примеру купе и родстеров GT.

Внутри изменений существенно поболе. Вот почему летняя красотища долины Мозеля не успела особо впечатлить. Отметив мимоходом римские развалины и скрывавшиеся в поросших лесом горах словно бы игрушечные замки, я промчался мимо живописных виноградников, карабкавшихся по крутым склонам, и зарулил на очаровательную набережную городка Кохем. Не для того, чтобы прикупить пару бутылок мозельского вина, предвкушая его прозрачную свежесть — ведь в нем так мало алкоголя, что голова остается ясной, когда вы пьете его бокал за бокалом. А чтобы внимательно приглядеться к обновленному салону. Конечно же, первым бросается в глаза руль от S-Класса. На нем кроме переключателей круиз-контроля и активной системы поддержания безопасной дистанции Distronic появились сенсорные кнопки. Теперь движением пальца можно управлять всеми информационно-развлекательными функциями и менять стиль и наполнение приборной панели. Ведь и сама «приборка» — вернее, ее опционный вариант за дополнительные 70 517 руб. — досталась С-классу от старшего из братьев.

Среди обновок — два металлика для кузова и два цвета отделки интерьера

На самом деле это 12,3-дюймовый цифровой дисплей высокого разрешения, который вы можете сконфигурировать, как душа пожелает. Выбирая «классическое», «спортивное» или «прогрессивное» сочетание приборов, наполняете его определенной информацией из меню — расход топлива, динамика, показания тахо-метра, карта навигации, «мишень» индикатора перегрузок и прочее. В эту игру даже вполне взрослый человек может играть сколь угодно долго.

Рестайлинг принес С-Классу заказные светодиодные фары Multibeam LED с электронным управлением, а усовершенствованные видеокамеры и радары позволяют заглядывать вперед до 500 м Еще одна электронная забава, тоже заказная (вместе с Comand Online стоит 230 312 руб.) и тоже доставшаяся С-классу в наследство от «эски», — центральный 10,25-дюймовый дисплей формата 16:9. Подачу информации на широком планшете, установленном на передней панели, тоже можно выстроить в трех различных стилях, под стать «приборке». Есть и множество других новинок — иное оформление кнопки пуска двигателя и ключа (вернее, ключей — их три на выбор), информационно-развлекательной системой можно управлять с сенсорной панели с тактильной обратной связью. Список заказного оборудования пополнился мультиконтурными креслами с пневматикой, способной индивидуально настраивать боковины и поясничную опору, акустикой с девятью динамиками мощностью 225 Вт, проекционным дисплеем с более широкими настройками, системой, которая реагирует на повреждения при парковке и подает сигнал на смартфон, отмечая зону столкновения. Наконец, расширенная активная система экстренного торможения способна смягчить тяжесть или даже предотвратить аварию. Самое же любопытное изменение под капотом — 184-сильная турбо-«четверка» С200 получила 48-вольтовую электрику и мотор-генератор с ременным приводом, который накапливает энергию и в нужный момент может добавить двигателю 14 сил. А вот нового дизеля, которым немцы так гордятся, а также кузовов «универсал» и «кабриолет» нам не положено. Хорошо хоть, базовый мотор С180 остался — в Европе его как раз нет.