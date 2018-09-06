Тест-драйв Land Rover Discovery Sport 2019 модельного года

Более трех лет назад Land Rover Discovery Sport вытеснил из модельного ряда классику жанра — именитый Freelander, который в клане «Ленд Ровер» был ближе всех к народу по цене. Его более осанистый наследник среди своих собратьев также отличается демократичностью, но фамильный аристократизм никуда не делся, хотя он и покрыт слоем модного глянца.

Полноприводный Discovery Sport скроен в узнаваемом корпоративном стиле с характерными зауженными фарами, тонкой полоской решетки радиатора, «раздутым» бампером, высокими свесами и выразительными колесными арками. Лакированная внешность выдает в нем светский персонаж.

В то же время визуально автомобиль намекает и на спортивные амбиции, притом что дорожный просвет у него совсем не «асфальтовый» — 212 мм. Динамичность в профиле Disco Sport читается за счет ниспадающей линии крыши и скошенной стойки.

Мистер элегантность

Внутри царство Land Rover оправдывает самые взыскательные ожидания, начиная от качества материалов и завершая компоновкой элементов управления, а также общим стилем оформления. Светлые и широкие «апартаменты» с внушительной площадью выглядят изысканно, но не роскошно — все по-европейски сдержанно.

Функциональность и минимализм — пожалуй, две главные черты, характеризующие убранство Discovery Sport. Хотя есть место, где глаза разбегаются, — это приборная панель. На небольшой монитор между циферблатами спидометра и тахометра выведена масса мелких значков, в которых поначалу легко заблудиться.

А вот центральная консоль логично разграничена на отдельные сегменты: 8‑дюймовый интерактивный монитор, прямоугольные дефлекторы обдува, блок климат-контроля и ряд кнопок систем управления, включая внедорожные регулировки Terrain Response. Привычный для большинства рычаг коробки передач британцы традиционно заменили фирменной «шайбой». Все предельно понятно и в легком доступе, а архитектура — в лучших английских традициях.

Удобно всем

Поклонники марки по достоинству оценят привычную высокую водительскую посадку, широкий диапазон регулировок капитанского кресла из десяти режимов, комфортный профиль с настраиваемой боковой поддержкой, сдвижной подлокотник, мягкие подголовники. Даже высокорослым пассажирам на втором ряду будет трудно поверить, что это компактный SUV.

За максимально сдвинутым назад водительским креслом при росте 186 см я не испытывал недостатка места ни в ногах, ни над головой. К тому же задние сиденья здесь могут продольно сдвигаться, а спинки регулируются по наклону.

Нам не удалось оценить комфорт пассажиров в третьем ряду, так как испытуемый экземпляр был пятиместным. Объем багажника Discovery Sport составляет 479 л, а при сложенных сиденьях — 1698 л. Кресла убираются легко и просто — одной рукой.

Не едет — летит

В нашем распоряжении оказалась топовая модификация HSE Luxury с самым мощным в силовой линейке 290‑сильным мотором 2.0 Si4 с турбонаддувом и девятиступенчатым «автоматом» ZF. С таким арсеналом Disco Sport оправдывает свое название — ведь после того, как стрелка тахометра минует отметку 2500, высокооборотистый движок откровенно звереет.

В спортивном режиме, когда «автомат» не пускает стрелку ниже этой отметки, английский аристократ превращается в агрессивное и нахрапистое животное. Все хорошие манеры остаются в прошлом, гламур рассеивается, и он с каким-то диким азартом и циничной наглостью рвется вперед.

Даже легкая и нежная манипуляция акселератором провоцирует резкое ускорение. Огненная динамика и агрессивный задор провоцируют на опасные подвиги, так что 290 «лошадок» под капотом этого светского персонажа делают из него весьма опасную и злую игрушку.

Тем более что кроссовер с таким горячим темпераментом управляется как низкая легковушка. Конечно, легких кренов на поворотах не избежать, но они некритичны. Disco Sport прекрасно держит дорогу и выдает показательную плавность хода.

Спортивное ориентирование

О спортивном характере говорит и жесткая бескомпромиссная подвеска. В меру плотный руль нельзя назвать острым, но его настройки обладают абсолютно прозрачной обратной связью, так что управляется Land Rover по традиции легко и комфортно.

Такой автомобиль придется по душе и любителям «зажечь», и тем, кто привык получать удовольствие от привычной и размеренной езды.

Что касается внедорожного арсенала, то в сравнении со старой доброй «фрилой» у него почти все показатели геометрической проходимости скромнее, если не учитывать глубину преодолеваемого брода — 600 мм. Однако согласитесь, что такие характеристики, как умный полный привод Active Driveline, наличие системы Terrain Response уже в базовом оснащении, дорожный просвет в 212 мм, угол въезда 25 и съезда 31 градус, вряд ли позволят усомниться во внедорожном потенциале кроссовера.

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