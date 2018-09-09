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Bruiser Honcho — хардкорный джип, которому никакие преграды не страшны
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Bruiser Honcho — хардкорный джип, которому никакие преграды не страшны 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Bruiser Conversions представил брутальный вездеход Honcho.
Эта тюнинг-контора — давний поклонником машин со значком Jeep. Первое, о чём вы подумаете при упоминании Bruiser Conversions — фантастический Wrangler 6×6. Ошеломляющее творение, относящееся к классу шестиколёсных внедорожников, было показано в прошлом году на SEMA в Лас-Вегасе. Чудовище!
Теперь настала пора им представить ещё один Jeep Wrangler. Только у этого в наличии лишь две оси — по аналогии с «Мерседес» 4×4 G-Wagen.
Bruiser Honcho отличается крайне серьёзным характером доработок: оба стальных бампера, лебёдка, каркас безопасности, новая подвеска, обеспечивающая очень внушительный дорожный просвет. Он также оснащён вспомогательной «люстрой» на крыше, иными колёсами на специальной внедорожной резине. Салон получился с хорошими возможностями по трансформации. Так, сиденья складываются и раскладываются.
Bruiser Conversions не прошёл мимо моторных дел. Во-первых, предлагается установить LS3 V8 от General Motors. При желании получить большой крутящий момент и добиться экономии топлива, нужно обратить взор на альтернативный турбодизель Cummins. Бензиновый даёт 493 л.с., а при вашем желании и соответствующей доработке — 690 л.с.
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