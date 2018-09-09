Bruiser Honcho — хардкорный джип, которому никакие преграды не страшны

Bruiser Conversions представил брутальный вездеход Honcho.

Эта тюнинг-контора — давний поклонником машин со значком Jeep . Первое, о чём вы подумаете при упоминании Bruiser Conversions — фантастический Wrangler 6×6. Ошеломляющее творение, относящееся к классу шестиколёсных внедорожников, было показано в прошлом году на SEMA в Лас-Вегасе. Чудовище!

Теперь настала пора им представить ещё один Jeep Wrangler . Только у этого в наличии лишь две оси — по аналогии с « Мерседес » 4×4 G-Wagen.

Bruiser Honcho отличается крайне серьёзным характером доработок: оба стальных бампера, лебёдка, каркас безопасности, новая подвеска, обеспечивающая очень внушительный дорожный просвет. Он также оснащён вспомогательной «люстрой» на крыше, иными колёсами на специальной внедорожной резине. Салон получился с хорошими возможностями по трансформации. Так, сиденья складываются и раскладываются.