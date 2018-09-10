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Новый ACTROS MP4 лишится зеркал
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Новый ACTROS MP4 лишится зеркал 

Прогресс Технологий 56 минут назад
Фото: Прогресс Технологий
Грузовик-новинку, у которого вместо зеркал заднего вида стоят видеокамеры, компания Mercedes-Benz представит на международной выставке коммерческого транспорта IAA 2018 в Ганновере. Об этом сообщает «Популярная механика».
Системы наблюдения на тонких ножках будут установлены как на седельном тягаче Actros нового поколения, так и на других всех грузовиках этого семейства. Информация с видеокамер будет поступать на пятнадцатидюймовые экраны с разрешением 1920х720, располагающиеся на стойках ветрового стекла внутри кабины — на них будет изображена и разметка, для того, чтобы наглядно представить габариты грузовика. Впрочем, над ветровым стеклом и над окном правой двери традиционные зеркала у грузовика остались. ACTROS MP4  До сего дня идея заменить зеркала на камеры была реализована лишь в сравнительно компактных электрокарах; среди грузовиков новый Actros — первый в этом смысле.
Вместо обычной приборной панели Actros получил два больших экрана — такое же решение реализовано в легковых автомобилях марки Mercedes-Benz. Умная система Active Drive Assist делает доступным полуавтономное вождение: она способна разгонять машину поддерживать ее движение с постоянной скоростью и останавливать грузовик. Система автоматического торможения Active Brake Assist распознает препятствия на пути следования, включая пешеходов.
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