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Видео: белорусские инженеры представили электромобиль для людей с инвалидностью
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Видео: белорусские инженеры представили электромобиль для людей с инвалидностью 

RB.ru 2 часа назад
Фото: RB.ru
Управлять машиной можно будет, находясь в кресле-коляске, на которой человек сможет заехать в салон через специальную дверь.
«Дизайн «Юнимобиля» разработан таким образом, чтобы устранить препятствия в мобильности, которые обычно характерны для переделанных стандартных моделей. Новинка мало похожа на какой-либо из существующих на сегодняшний день автомобилей. Это обусловлено тем, что все ее параметры, от длины корпуса до непривычных для отечественных автолюбителей заднепетельных дверей, обусловлены конкретными потребностями людей с инвалидностью», — говорится в сообщении.
В задней части, где у обычного автомобиля располагается багажник, у «Юнимобиля» находится пандус, поэтому задняя дверь сделана плоской.
Габариты и дизайн электромобиля позволяют парковаться перпендикулярно к тротуару, облегчая посадку и высадку, а также позволяя оставлять транспортное средство на общих местах стоянки, а не только в специальных зонах, добавили разработчики.
На этапе серийного производства «Юнимобиль» будет представлять собой полноценный автомобиль. С его помощью люди с инвалидностью смогут доехать до места работы, учебы или отдыха и вести более независимый образ жизни, отметили в компании.
Технические характеристики «Юнимобиля»:
Максимальная скорость — 100 км/ч;
Запас хода — 120 км;
Снаряжённая масса — 990 кг;
Зарядка батареи — от бытовой сети;
Время полного заряда — 10 часов.
ЗАО «Струнные технологии» занимается разработкой нового вида эстакадного транспорта SkyWay. В струнных транспортных системах SkyWay в качестве подвижного состава используются электромобили особой конфигурации, оснащенные интеллектуальной системой управления.
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