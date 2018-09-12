Видео: белорусские инженеры представили электромобиль для людей с инвалидностью

Управлять машиной можно будет, находясь в кресле-коляске, на которой человек сможет заехать в салон через специальную дверь.

«Дизайн «Юнимобиля» разработан таким образом, чтобы устранить препятствия в мобильности, которые обычно характерны для переделанных стандартных моделей. Новинка мало похожа на какой-либо из существующих на сегодняшний день автомобилей. Это обусловлено тем, что все ее параметры, от длины корпуса до непривычных для отечественных автолюбителей заднепетельных дверей, обусловлены конкретными потребностями людей с инвалидностью», — говорится в сообщении.

В задней части, где у обычного автомобиля располагается багажник, у «Юнимобиля» находится пандус, поэтому задняя дверь сделана плоской.

Габариты и дизайн электромобиля позволяют парковаться перпендикулярно к тротуару, облегчая посадку и высадку, а также позволяя оставлять транспортное средство на общих местах стоянки, а не только в специальных зонах, добавили разработчики.

На этапе серийного производства «Юнимобиль» будет представлять собой полноценный автомобиль. С его помощью люди с инвалидностью смогут доехать до места работы, учебы или отдыха и вести более независимый образ жизни, отметили в компании.

Технические характеристики «Юнимобиля»:

Максимальная скорость — 100 км/ч;

Запас хода — 120 км;

Снаряжённая масса — 990 кг;

Зарядка батареи — от бытовой сети;

Время полного заряда — 10 часов.

ЗАО «Струнные технологии» занимается разработкой нового вида эстакадного транспорта SkyWay. В струнных транспортных системах SkyWay в качестве подвижного состава используются электромобили особой конфигурации, оснащенные интеллектуальной системой управления.