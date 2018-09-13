Опасная дорога в горы. Тест-драйв Jeep Grand Cherokee TrailHawk

Что может быть круче, чем Jeep Grand Cherokee? Только специальная комплектация Grand Cherokee TrailHawk!

Внедорожная версия легендарного американского автомобиля теперь наконец-то продается и в России. От стандартной версии «джип» отличается пневматической подвеской, которая поднимает кузов над землей до 274 мм, тотальной защитой днища, антибликующей наклейкой на капот и «зубастыми» колесами с усиленными кефларом боковинами шин.

Но сможет ли «гражданский» Jeep Grand Cherokee TrailHawk проехать там, где уверенной поступью идет новый Jeep Wrangler ? Это мы и решили проверить, отправившись в США покорять горы Колорадо. Старт нашего экстремального маршрута состоялся в городе Теллурайд. До 1972 практически все жители города занимались добычей серебра, стабильно пополняя местный бюджет на кругленькую сумму. Именно поэтому все окрестные горы усеяны заброшенными шахтами, к которым, разумеется, проложены грунтовые дороги. Эти «серебряные» дороги и стали для нас настоящим испытательным полигоном.

«А что случилось после 1972 года и почему все шахты сейчас заброшены?», — спросите вы. Дело в том, что в начале 1970-х годов сюда пришел крупный американский инвестор Джозеф Т. Золайн (родился в Чикаго в семье русских эмигрантов) и решил построить здесь горнолыжный курорт. Так совпало, что к этому времени шахты перестали приносить существенный доход, поэтому на месте рабочего поселка с населением 2200 человек возник большой горнолыжный курорт мирового уровня.

Но мы сюда приехали не на лыжах кататься, тем более летом, а на легендарных внедорожниках марки Jeep. Правда, слово «кататься» здесь не совсем подходит — это было больше похоже на «рубилово» по краю пропасти. Наш путь лежал в сторону перевала Имоджен Пасс, который находится на высоте 4000 метров. Это вторая по высоте дорога в штате Колорадо, справиться с которой могут только опытные водители. Трасса открыта только для внедорожников с увеличенным дорожным просветом, таких, как Jeep Grand Cherokee.

Дорога к вершине представляет собой узкую грунтовку, усеянную острыми камнями различного диаметра. Здесь ты поминаешь, что усиленные боковины шин и сплошная защита днища у Jeep Grand Cherokee TrailHawk являются залогом успешного прохождения сложного маршрута. Кроме того, на каменистых дорогах Колорадо крайне важен высокий клиренс, поэтому мы сразу «задрали» подвеску «джипа» в максимальное положение, зажмурили от страха глаза и поехали на перевал.

Первую часть маршрута до заброшенного города Томбой, расположенного на высоте 3500 км, мы проехали играючи. Правда из-за постоянных фото и видео пауз наша средняя скорость не превышала скорость гужевой повозки, на которых здесь ездили в конце XIX — начале XX века. А как может быть по-другому — это одна из самых живописных дорог в Колорадо.

Все, что осталось от шахтерского города Томбой После заброшенных шахт, где раньше добывали серебро, дорога круто пошла вверх и уже через несколько минут перед нами открылись невероятные виды Колорадских гор с высоты перевала Имоджен Пасс. Только представьте себе эту высоту — 4000 метров! Выше я был только на знаменитой вершине Пайкс-Пик, которая находится отсюда всего в паре сотне километрах.

Городок Оурей, Колорадо Насладившись видами с перевала, мы направились вниз в сторону города Оурей, и, как это часто бывает, спуск оказался намного сложнее, чем подъем. Колеса нашего Jeep Grand Cherokee TrailHawk то и дело отрывались от земли, часто на целый метр! Коллеги, которые ехали за нами на новом Jeep Wrangler, постоянно кричали в рацию, чтобы мы были аккуратнее и что они очень сильно за нас переживают.

Пожалуй, со стороны внедорожные подвиги Grand Cherokee выглядят действительно страшно, но автомобиль, тем не менее, уверенно проехал весь сложнейший 17-мильный маршрут от города Теллурайд до Оурей без серьезных происшедший, лишь однажды, по вине неопытных пилотов, то есть нас, приложившись глушителем о большой камень на дороге. Но в «джипе» все сделано с запасом по прочности, поэтому такие соприкосновения со скальным грунтом для американского автомобиля сравни нежному касанию любимой девушки.

Несколько раз на этом маршруте нам пригодилась фирменная система внедорожного круиз-контроля — устанавливаешь нужную скорость, и автомобиль сам едет по любым буеракам. Менять скорость движения от 1 км/ч можно при помощи подрулевых лепестков. Другими словами, вам даже не надо притрагиваться к педали газа, чтобы стать настоящим профи. Отчасти умные системы помощи при движении по пересеченной местности помогли Jeep Grand Cherokee TrailHawk не отстать от нового Jeep Wrangler Rubicon. А это дорогого стоит.

Через некоторое время мы оказались в чуждой для Wrangler среде — идеально ровной, извилистой дороге. Именно здесь разница между Grand Cherokee и Wrangler ощущается особенно заметно. Дело в том, что «Гранд» управляется на асфальте просто невероятно, как легковой автомобиль! Прописывать бесконечные повороты любой крутости и на любой скорости было настоящим удовольствием.

Jeep Grand Cherokee TrailHawk оснащается 3,6-литровым двигателем мощностью 286 л.с и этого вполне хватает, чтобы большой внедорожник «летел» по дороге словно сапсан. Не самый легкий автомобиль разгоняется с места и до 100 км/ч всего за 8,3с секунды! Добавляет ощущения легкости весьма расторопная 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия.