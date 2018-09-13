ЗОЖ-автомобиль теперь стал реальностью

Автомобиль способствует ожирению. Это факт. Для тех, кто ведет сидячий образ жизни и не посещает тренажерный зал, вождение автомобиля добавляет объема к талии и килограммов к весу. Закрытое пространство с удобным креслом, музыкой и кондиционером, кучей подстаканников, куда можно поставить стакан со сладким кофе или колой, а в разные карманы можно разложить всякие батончики, конфеты и прочие калорийные истории, которых полно на заправках и на кассовых зонах супермаркетов. Конечно, если человек не хочет следить за своим здоровьем, ему не поможет даже абонемент в спортзал, подаренный на день рождения. Но у тех, кто хочет, но успокаивает себя доводами вроде я много времени провожу в автомобиле, поэтому не остается времени на зал стало на один аргумент меньше. Скажите, вам же наверняка приходило в голову, что неплохо бы сделать кардио в пробке — время проходит без всякой пользы. Разнообразить скучную поездку, разогнав пульс до 130 ударов в минуту и слегка уменьшить объем талии и цифры на весах. В общем, хоть вы нас об этом не просили, но мы все равно расскажем вам про FitCar PPV (Pedal Powered Vehicle). Собственно, это даже не автомобиль, а устройство для него. Набор элементов управления, которые позволяют управлять дроссельной заслонкой при помощи педалей. Штуки в сторону! Чем быстрее вы крутите педали, тем быстрее едет автомобиль. При этом двигатель остается на месте — скорость регулируется электроникой. Естественно, тормоза остаются, просто управляются специальными переключателями. Да, такая система работает только на автомобилях с АКПП. Изобретатель из Саудовской Аравии, энтузиаст-конструктор Насер Аль Шаваф, вместе с голландской инженерной компанией BPO подумали, что педаль газа в любом автомобиле с автоматической коробкой передач может быть заменена педалями и маховиком, которые создают электронный импульс для системы управления дроссельной заслонкой. Вы можете выбрать один из трех режимов движения — Drive Slow в медленном потоке, Drive Fast — для движения по магистралям, и No Drive — для того, чтобы крутить педали, но автомобиль при этом не двигался с места. Плюс сопротивление педалей можно изменить в зависимости от нагрузки, которую вы предпочитаете. Единственная проблема заключается в том, что вернуть педальный узел в исходное состояние (система не требует демонтажа штатных педалей — она устанавливается поверх и при необходимости может сниматься) на ближайшем светофоре не получится — для этого придется останавливаться и взять инструменты. Так что фитнесс-поездки придется планировать заранее. Вот видео, как это работает: