У нового Infiniti QX50 нашли серьезные недостатки

Американская организация Consumer Reports, специализирующаяся на изучении потребительских свойств различных товаров, может похвастать очень мощным автомобильным подразделением, которое регулярно выпускает обзоры, отчеты и рейтинги надежности автомобилей. На этот раз специалисты CR устроили тест нового Infiniti QX50

Стоит отметить, что CR не сотрудничает с производителями товаров и покупает тестовые образцы исключительно в качестве стороннего незаинтересованного покупателя на собственные средства, поэтому можно говорить о высокой доле объективности их исследований, хотя слепо принимать за абсолютную истину эти выводы также не стоит, поскольку элемент субъективности в любом случае присутствует.

Итак, как выяснилось, к качествам нового кроссовера Инфинити можно предъявить целый букет претензий, и прежде всего, удручает поведение автомобиля в поворотах. Рулевое управление у нового QX50 слишком легкое, не обеспечивающее достаточной отзывчивости и точности. Плюс, настораживают серьезные крены кузова.

Далее в списке недостатков идет новенький четырехцилиндровый мотор, который, по заявлениям производителя, должен показывать мощность V6 и экономичность I4. На практике же все оказывается не совсем так — при ускорении на прямой трассе агрегат проявляет себя неплохо, но все равно не на равных с конкурентами.

Затем проблем владельцу Infiniti QX50 добавит управление функциями автомобиля. Разработчики установили на центральной консоли целых два сенсорных экрана, что может понравиться фанатам современных гаджетов, но явно не прибавляет удобства и откровенно сбивает с толку. Нижний дисплей отведен под управление климатом и музыкой, а верхний под навигацию и телефон. Также управлять ими можно через «шайбу» между сиденьями.

https://youtu.be/DPbdBhz0o48

К чести японских инженеров испытатели отметили отличную шумоизоляцию и уют салона, отделанного мягкими материалами и натуральной кожей.

Обзорность Infiniti QX50 не выдающаяся, нижние части передних стоек могут за собой спрятать очень многое, а ниспадающая линия крыши ограничивает видимость сзади, Зато, в помощь водителю отряжена система кругового обзора на 360* через камеры, упрощающая маневры в ограниченном пространстве.